Ferrarilta tiukka mielipide F1:n selkeästä koronasäännöstä – ”Se on jotain aivan muuta”

Ferrarilla luotetaan, että tallin toimet koronan ehkäisemiseksi ovat riittävän tehokkaita.

Formula ykkösten kausi päästään aloittamaan monen helpotukseksi ensi viikolla Itävallassa.

Koronapandemian myötä kauden läpiviemiseen on varauduttu tuntuvin rajoituksin ja ohjeistuksin. Tallien henkilökunnan täytyy toimia ”kuplassa”, ja muiden tallien henkilökunnan kanssa on pidettävä visusti etäisyyttä. Lisäksi jokaista varikolla toimivaa on ohjeistettu käyttämään kasvomaskeja.

Tämä seikka on noussut kärkitalli Ferrarin kannalta ongelmaksi.

Tallin urheilujohtaja Laurent Mekies näkee, että maskien pitäminen kuumalla varikolla työn touhussa voi olla mahdollisesti haastavin ohjeistus toteuttaa.

Ferrari on velvoittanut kaikkia työntekijöitään maskipakkoon jo muutoinkin, mutta radalla tilanne on Mekiesin mukaan aivan toinen.

– On yksi asia pitää maskia toimisto-olosuhteissa, mutta jotain aivan muuta on pitää sitä kisaradalla 40 asteen kuumuudessa, Mekies kommentoi Autosportille.

– Kaikki kunnia lääkintä- ja sairaanhoidon henkilökunnalle, jotka ovat jo tottuneet käyttämään niitä tavallisessa toiminnassaan joka päivä, hän lisäsi.

Mekies luottaa tallinsa koronavarautumiseen.

Mekiesin mukaan Ferrarilla henkilöstölle on tarjottu hengitysharjoituksia, ja lisäksi heille pyritään mahdollistamaan sopivia taukoja kesken kisojenkin.

Toinen haaste voi olla tallien kahden eri auton työstämisessä varikoilla, joilla kehotetaan ylläpitämään täyttä eristäytymistä muista. Kehotus koskee myös tallin sisällä kahden eri kuskin autojen mekaanikkoja ja henkilökuntaa.

Luottavaisen Mekiesin mukaan Ferrari on kuitenkin varautunut haastavampaankin tilanteeseen.

– Milloin ja missä tahansa tilanteessa, jossa ei ole mahdollisuutta pitää etäisyyttä, on kuitenkin pakko pitää maskia. Ja sellaisessa tilanteessa teemme kaiken tarvittavan mahdollisimman turvallisella tavalla, hän vakuuttaa.

Ferrarin kuskikaksikko Sebastian Vettel ja Charles Leclerc pääsivät ajamaan testejä ensimmäistä kertaa koronatauon aikana viime viikolla. Mercedeksen kuskit Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas korkkasivat testinsä kesäkuun toisella viikolla Iso-Britanniassa. Tallit ovat testeissään harjoitelleet uusien koronaohjeistusten toteuttamista käytännössä.

Kauden kaksi ensimmäistä kisaa ajetaan heinäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla Itävallan Spielbergissä, mistä F1-karavaani siirtyy Unkarin GP:n kautta Iso-Britanniaan Silverstoneen kahden GP:n muodossa.

F1:n tämän hetken päivitetyssä kisakalenterissa on merkattuna kahdeksan ensimmäistä GP:tä.