F1:n ex-pomo Ecclestone latoi suorasukaisia kommentteja: ”Mustat ovat rasistisempia kuin valkoiset”

Formula ykkösiä vuosikymmenten ajan hallinnut Bernie Ecclestone latoi suorasanaisia kommentteja viimeisimmässä haastattelussaan CNN:lle.

F1 on ajautunut alkukesän George Floydin kuolemasta sysäyksen saaneen, laajan rasismia ja epätasa-arvoa koskevan keskustelun mukana voimakkaan kritiikin kohteeksi.

Muun muassa lajin supertähti Lewis Hamilton on tylyttänyt lajinsa johtoporrasta ja kanssakuskejaan voimakkaasti siitä, kuinka kyseisiin aiheisiin ei hänen mukaansa ole lajin parissa tartuttu.

CNN jututti vuonna 2017 F1:n johtopaikalta neuvonantajan rooliin siirtynyttä Bernie Ecclestonea aiheesta, eikä britti epäröinyt mielipiteissään.

89-vuotias formulamoguli jakoi kunniaa Hamiltonille, joka on käyttänyt asemaansa aiheen esiin tuomiseen. Hamilton on muun muassa perustanut Hamilton Comissionin, jonka tarkoituksena on edistää moniarvoisuutta ja -muotoisuutta formuloissa.

– Lewis on vähän erityinen. Hän on hyvin, hyvin, hyvin taitava kuski ja näyttää olevan nyt myös hyvin taitava noustessaan esiin ja pitäessään puheita. Tämä viimeisin kampanja, jota hän pyörittää mustien vuoksi, on mahtava. Hän tekee hyvää työtä, ja hänen kaltaisensa helposti tunnistettavat henkilöt ovat niitä, joita ihmiset kuuntelevat. Ecclestone kuvaili CNN:n toimittajalle Amanda Daviesille.

Ecclestone ei kuitenkaan laittanut uskoaan Hamiltonin kampanjoinnin tehokkuudelle. Hän näkee, että se saa ihmiset korkeintaan tiedostamaan asiaa aiempaa enemmän.

– Se saa ihmiset miettimään, mikä on tärkeämpää. Uskon, että tilanne on sama kaikille. Ihmisten pitäisi miettiä vähän ja ajatella: ”Noh, helvettiäkö sitten. ”Joku” ei ole yhtä kuin valkoinen ihminen ja mustien ihmisten pitäisi ajatella samoin valkoisista ihmisistä. Monissa tapauksissa mustat ovat rasistisempia kuin valkoiset, Ecclestone pohdiskeli.

CNN haastoi Ecclestonen näkemyksen ja kysyi sille taustoja, joihin hän vastasi vain asian vaikuttavan hänestä siltä.

Ecclestone on osoittanut tukeaan Hamiltonin kannanotoille rasismikeskustelussa. Kaksikko kuvattuna kesäkuun alussa.

F1 vastasi Hamiltonin kesäkuun alussa esittämään kritiikkiin pahoitellen syvästi koko lajin puolesta sitä, ettei teemaa oltu aiemmin nostettu esiin. Sarja ilmoitti visusti perjantaina, ettei se seiso Ecclestonen sanojen taustalla.

F1:n johtoporras polkaisi aiemmin tällä viikolla käyntiin #WeRaceAsOne-nimisen aloitteen, jonka tarkoituksena on etsiä ratkaisuja koronapandemian tuomiin haasteisiin ja ehkäistä rasismia ja eriarvoisuutta lajin parissa. Sarjan toimitusjohtaja Chase Carey lahjoitti kampanjalle miljoona dollaria omasta pussistaan.

Ecclestonen aikana F1 kasvoi miljardimittoihin ja yhdeksi maailman suurimmista urheilubisneksistä, jonka osakilpailut ja toiminta ovat levittäytyneet käytännössä joka mantereelle. Hän toimi Formula One Management sekä Formula One Administration -yhtiöiden pää- ja toimitusjohtajana 1970-luvulta alkaen.

Ecclestonen mukaan formula ykkösten eriarvoisuutta vastaan taisteleva ja muun muassa harjoitteluohjelmia vähemmän edustetuille ihmisryhmille edistävä hanke on tärkeä – vaikkakin sen syntyminen vasta nyt on hänestä huomionarvoista.

– Luulen ettei kukaan viitsinyt vaivautua siihen aiemmin. Se on tärkeä aihe, mutta se on ollut vallalla jo niin pitkään eikä kukaan ole tehnyt mitään. Miksei kukaan tehnyt mitään kaksi tai kolme vuotta sitten? Heillä on liian kiire yrittää voittaa kisoja tai löytää sponsoreita tai jotain.

F1:n koronan takia lykkääntynyt kausi starttaa ensi viikolla Itävallassa.