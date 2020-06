Toimittajalegenda muistelee Kimi Räikkösen huikeaa paluuta F1-sarjaan – suomalaisen menestys oli ajaa tallin konkurssiin

1980-luvulta asti F1-toimittajana työskennellyt Heikki Kulta kertoi Kimi Räikkösen värikkäästä urasta.

Arvostetun uran F1-toimittajana tehnyt Heikki Kulta kuvaili hiljattain Kimi Räikkösen värikästä uraa formula 1 -sarjan virallisella nettisivustolla.

Vuoden 2007 maailmanmestari teki vuonna 2012 paluun F1-sirkukseen Lotus-tallissa, jonka väreissä Räikkönen ajoi lopulta kaksi kautta.

Kulta kirjoittaa olleensa ällistynyt, miten nopeasti Räikkönen sopeutui Lotukselle oltuaan sivussa formulakisoista kaksi vuotta.

Jo kauden 2012 neljännessä kisassa, Bahrainin GP:ssä, Räikkönen ajoi toiseksi. Abu Dhabissa marraskuussa Räikkönen ajoi Lotuksella kisan voittoon.

Lopulta ”Jäämies” sijoittui kaudella 2012 MM-sarjan kolmanneksi. Lotus ylsi valmistajien pistetaulukossa sijalle neljä.

– Räikkönen keräsi yhteensä 390 pistettä kahden vuoden aikana Lotuksella. Tallin pomo Gérard Lopéz ei takuulla odottanut tällaista tulosta, ja hänen tekemänsä sopimus 50 000 eurosta per piste johti melkein Lotuksen konkurssiin, Heikki Kulta muistelee.

– Pelkästään pistebonukset takasivat Räikköselle 19,5 miljoonaa euroa.

Räikkösen paluu F1-sarjaan kahden vuoden tauolta oli Heikki Kullan mielestä ällistyttävä. Kuva kauden 2013 Australian GP:stä, jonka Räikkönen voitti ennen Fernando Alonsoa (vas.) ja Sebastian Vetteliä.

Räikkösen toisella Lotus-kaudella joukkuehenki alkoikin jo rakoilla rahavarojen huvetessa, Kulta muistelee. Vaikka Räikkönen voitti kauden avauskisan Australiassa, loppukaudesta muodostui raskas.

Viimeiseen Lotuksella ajamaansa kilpailuun Abu Dhabiin 2013 Räikkönen ilmestyi myöhässä.

– Kun sinulle ei ole maksettu mitään koko vuoden aikana, se tuskin edistää positiivista ajattelua, Kulta muistelee Räikkösen todenneen.

Lotus-kuski Räikkönen jutulla Red Bullin Sebastian Vettelin (vas.) ja Mercedeksen Lewis Hamilton (oik.) kanssa Korean GP:ssä lokakuussa 2013.

Kauden 2013 jälkeen Räikkönen palasikin Ferrarin leipiin.

Vaikka Lotus-jakso ei päättynyt parhaissa mahdollisissa tunnelmissa, konkaritoimittaja Kulta pitää Räikkösen voittoa 2012 Abu Dhabissa yhtenä ikimuistettavimmista.

Tuo kilpailu muistetaan myös Räikkösen legendaarisesta sutkautuksesta tiimiradioon: ”Just leave me alone, I know what to do” eli suomennettuna ”Jättäkää minut rauhaan, tiedän mitä tehdä”.

Räikkösen kerrotaan lahjoittaneen tiimilleen myöhemmin Leave Me Alone -paidat. Tällaisen paidan myös Heikki Kulta kirjoittaa saaneensa joululahjaksi.