Hurja varoitus F1-kuljettajille MM-sarjaan kaavaillusta radasta: ”Niskat napsahtavat kahtia”

Mark Webber kertoi, mikä F1-kuskeja mahdollisesti odottaa Italiassa.

– Yhdenkään kuljettajan pää ei pysy harteillaan sillä radalla. Jos he ajavat Mugellossa, kuskien niskat napsahtavat kahtia mutkissa. Niin nopea rata se on, pelotteli entinen formulakuski Mark Webber F1 Nation -podcastissa, jota The Race -sivusto siteeraa.

43-vuotias australialainen puhuu Ferrarin omistamasta Mugellon radasta Italian Toscanassa.

Mugello on yksi vaihtoehto kisapaikaksi, jos MM-sarja aikoo järjestää tänä vuonna vielä lisää kilpailuja Euroopassa.

Italiassa Mugellon puolesta on lobattu jo koronapandemian alkuvaiheesta saakka.

Webber on testannut F1-autoa Mugellossa kahteen otteeseen vuosina 2003 ja 2012. Radan erikoisuutena on pitkät ja nopeat mutkat, jotka tuottavat keskipakoisvoimien myötä hurjia fyysisiä haasteita kuskeille.

– Uskon, että Mugellossa kilpailemisesta tulee fantastista. Testasin siellä aikoinaan ja rata on tosi, tosi, tosi, tosi nopea. Mahtavaa, antaa palaa, Webber sanoi.

Vuonna 2012 australialainen twiittasi, että 10 kierrosta Mugellossa vastaa 1 000 kierrosta Abu Dhabissa ajamisesta saatavan nautinnon kannalta.

G-voimien lisäksi Toscanan hellekin voi heittää haasteensa kuljettajille.

– Tietääkseni lämpötila voi kohota 40 asteeseen, Webber sanoi podcastissa.

Kimi Räikkönen testasi ensi kertaa F1-autoa Mugellossa vuonna 2000. Silloin alla oli Sauber.

– Michael Schumacher loi mainettaan tällä radalla, samoin Kimi Räikkösen maailmanmestaruuden pohjat luotiin Mugellossa, Scarperian ja San Pieron pormestari Federico Ignesti muisteli helmikuussa.

Mugellossa järjestetään vuosittain Italian MotoGP-kisa, mutta formula ykkösten osakilpailua siellä ei vielä ole nähty.

Mugello ei ole ainoa italialaisrata, joka haluaisi Monzan seuraksi F1:n koronakalenteriin. Legendaarinen Imolan rata sai perjantaina korkeimman luokituksen Kansainväliseltä autoliitolta Fialta, mikä mahdollistaisi F1-kisan järjestämisen.

Imolassa on viimeksi ajettu osakilpailu vuonna 2006. Silloin Ferrarin ratissa voittajaksi ajoi Michael Schumacher.