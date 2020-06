Tallikaveri kertoo: Kimi Räikkösen F1-talli ei pääse testaamaan ennen kauden alkua – avauskisaan erityinen asetelma: ”Näemme ehkä yllätyksiä”

Antonio Giovinazzi ei usko, että testaamattomuus aiheuttaa suurta eroa muihin tiimeihin.

Formula 1 -kausi alkaa heinäkuun alussa Itävallan GP:llä.

Takana on poikkeuksellisen pitkä tauko. Viimeksi kilpaa on ajettu 1. joulukuuta, ja Barcelonan talvitestitkin käytiin jo helmi-maaliskuussa.

Suomalaistähti Kimi Räikkösen, 40, edustama Alfa Romeo ei tällä tietoa ole testaamassa autojaan ennen kuin kausi pärähtää käyntiin.

– Näin, että Lando Norris oli ajamassa F3-autoa, minkä lisäksi Mercedes testasi ja ainakin Ferrari on suunnitellut samaa. Meille se on hankalampaa, Antonio Giovinazzi kommentoi Ilta-Sanomille puhelimitse.

Toisen kautensa Räikkösen tallitoverina aloittava Giovinazzi ei usko, että asialla on suurta merkitystä.

– Aika sama se on kaikille. En näe, että yksi päivä muuttaisi paljoakaan, etenkään kun ei edes testata tämän kauden autoilla. Vaikeaa siitä tulee kaikille, mutta on hienoa, että kausi alkaa, Giovinazzi sanoo.

Asetelmat kisaan ovat erityiset.

– Ensi kertaa GP:hen ilman testaamista. Viime kisasta on tosi pitkä aika ja näemme ehkä joitain yllätyksiä. Olen kuitenkin varma, että vaikka perjantaista ei tule helppo, olemme lauantaina jo oikeassa vauhdissa.

Giovinazzi on koronapandemian aiheuttaman tauon aikana kisannut virtuaaliradoilla mm. F1-sarjan omissa kisoissa. Tänä viikonloppuna hän kisaa lisäksi Le Mans’n 24 tunnin virtuaaliajossa samassa autokunnassa Charles Leclercin kanssa.

– On ollut hienoa tässä ajassa, että virtuaalipuolella on päässyt harjoittelemaan ajamista etenkin mentaalipuolen näkökulmasta. Kaipaan kuitenkin tosimaailman kisoja. Onneksi voimme pian taas keskittyä niihin, Le Mans’n 24 tunnin kisa on minulle varmaan viimeinen virtuaaliradoilla.

Kauden kaksi ensimmäistä kisaa ajetaan yhdellä Giovinazzin suosikkiradoista Itävallan Red Bull Ringillä 5. ja 12. heinäkuuta.