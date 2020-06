Lehtiväite: F1-kisa syksyllä uudessa paikassa!

Portimaon rata ei ole aiemmin isännöinyt Grand Prix’tä.

Koronapandemia on viivästyttänyt F1-kauden alkua. Samalla näyttää yhä enemmän siltä, että poikkeuskaudella autourheilun kuninkuusluokka palaa tietyllä tavalla juurilleen eli kisoja ajetaan pääasiassa Euroopassa.

Portugalilainen A Bola -lehti kertoi lauantaina, että maahan kaavaillaan syksyksi jopa kahta osakilpailua. Kilpailut on tarkoitus ajaa Portimaon radalla, joka ei ole koskaan isännöinyt F1-kisaa. Radalla on kuitenkin FIA:n F1-kisaan vaadittavat turvaluokitukset.

Algarven länsiosassa sijaitseva Portimaon rata on 4,6 kilometrin mittainen. Radalla on ajettu F1-testejä.

Portugalissa ajettiin MM-sarjan osakilpailu ensi kerran 1958 ja viimeksi 1996, jolloin Jacques Villeneuve ajoi Williams-Renault’llaan voittoon Estorilin radalla.

Imolan rata kertoi perjantaina saaneensa takaisin FIA:n F1-kisoihin vaadittavan luokituksen, joten legendaarinen moottoripyhättö saattaa sekin palata kisaisännäksi. Radalla ajettiin F1-kilpailu viimeksi 2006. Silloin Michael Schumacher huudatti Ferrarin fanaattisia kannattajia voitollaan.

Italiassa saatetaan ajaa jopa kolmella eri radalla, sillä kalenteriin on jo merkitty Monzan rata, minkä lisäksi viime aikoina ilmassa on ollut kuumia huhuja myös Mugellon kisaisännyydestä.

F1-kalenteriin on toistaiseksi merkitty kahdeksan kisaa, joista ensimmäinen ajetaan 5. heinäkuuta Itävallan Red Bull Ringillä. Radalla ajetaan peräkkäisinä viikonloppuina kisat. Myös Silverstonen on tarkoitus isännöidä kahta kisaa, minkä lisäksi kisakalenteriin on toistaiseksi piirretty päivämäärät Unkarin Hungaroringille, Espanjan Barcelonalle, Belgian Spalle ja jo mainitulle Italian Monzalle.

F1-sarjan on tarkoitus viimeistellä kisakalenterinsa vielä ennen kuin kausi heinäkuussa alkaa.