Keke Rosbergin mykistävä suoritus päihittää Räikkösen ja muut huiput – tälle F1-taiturien videolle ei edes Häkkisellä ollut asiaa

F1-sarja julkaisi upean videon huippukuljettajien huimista autonkäsittelytaidoista.

Mitä tehdä, kun miljoonien eurojen arvoinen F1-auto menettää kovassa vauhdissa äkillisesti pidon rataan ja alkaa luisua kohti ratareunusta tai kanssakilpailijoita? Pistää silmät kiinni ja odottaa takuuvarmaa törmäystä?

Ehkäpä jokunen F1-kuljettaja on vuosien varrella toiminut liki edellä kuvatulla tavalla, mutta F1-sarja on nyt julkaissut upean ja viihdyttävän videon, johon on valittu kymmenen uskomattominta pelastautumista eli ”seiviä” väistämättömältä näyttäneistä törmäystilanteista.

F1-sarjan valinnat esittelevät kuljettajien huikeaa autonkäsittelytaitoa sekä kylmäpäisyyttä. Kymmenen parhaan listalle on mahtunut myös suomalaissankareita.

Vuoden 1982 maailmanmestari Keke Rosberg on peräti listan kakkossijalla. Keke todistaa mestarilliset taitonsa Yhdysvalloissa pomppuisella ja likaisen liukkaalla radalla pyöräyttämällä ajokkinsa vauhdissa takaisin menosuuntaan.

Vuoden 2007 maailmanmestari Kimi Räikkönen on puolestaan listan sijalla seitsemän. Räikkönen esittelee ohitustilanteessa näyttävästi ”rallityyliään” Unkarissa 2016.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.