Kimi Räikkönen kertoi poikansa Robinin, 5, ajoharrastuksesta: ”Jollain omituisella tavalla uskon häneen”

Räikkönen ei ole peloissaan Robin-pojan, 5, ajaessa kartingia, mutta valmentajaksi hän ei ole ryhtynyt.

Formula 1 -sarjan virallinen nettisivusto kertoo laajassa jutussaan Kimi Räikkösestä perheenisänä.

F1-sivusto muistelee vuotta 2012, jolloin Räikköseltä jäi juhlimisputken myötä väliin muun muassa Lotuksen testit. Räikkönen ajoi Lotus-tallissa kaudet 2012 ja 2013.

Vaikka 40-vuotias formulatähti edelleen nauttii hauskanpidosta, on juhlimisesta tullut aiempaa harvinaisempaa. Nykyisin perhe eli vaimo Minttu sekä lapset Robin, 5, ja Rianna, 3, vievät Kimin huomion.

– Elämäni on monella tapaa kiireisempää – ja se on hyvä asia. Täytyy suunnitella asioita vähän enemmän. Minulla on aikataulu F1-tiimiltä, joka sanelee paljon, mutta yritämme tehdä asioita perheenä, kun pystymme. Aina se ei ole helppoa, mutta se on elämää, Räikkönen kertoi.

Kimi, Minttu ja Robin-poika kuvattuna Mintun suunnitteleman lastenvaatemalliston muotinäytöksessä joulukuussa 2018.

F1-sivuston mukaan Räikkönen valitsi Alfa Romeon tallikseen Ferrarin jälkeen osittain siksi, että sveitsiläistallin kotipaikka sijaitsee Hinwilissä, lähellä Räikkösten Sveitsin kotia.

– Kun minun täytyy lähteä tekemään hommia tiimin hyväksi, ei tarvitse lähteä maasta. Olen siellä 40 minuutissa ja pääsen kotiin varhain iltapäivällä. Säästän aikaa muutaman tunnin sieltä ja täältä, mutta vuoden kuluessa siitä muodostuu merkittävää, Räikkönen kuvaili.

Haastattelussa käytiin läpi myös Robinin karting-harrastusta, jonka myötä Räikkönen on viettänyt aikaa kilparadan varrella poikansa kanssa.

Valmentajaksi Räikkönen ei ole kuitenkaan pojalleen ryhtynyt, eikä hän toistaiseksi mieti, kuinka taitava Robin karting-auton ratissa on.

– Sanon hänelle vain, että on varovainen eikä tee mitään hulluuksia. En kerro hänelle, minne ajaa tai ota kierrosaikoja. Kyse on siitä, että hän nauttii. Jos hän ajaa yhden kierroksen ja sanoo, ettei halua tehdä sitä enempää, menemme kotiin. Se on hyvä harrastus.

Minttu ja Robin Räikkönen Unkarin GP:ssä elokuussa 2019.

Räikkönen omistaa motocross-talli Ice One Racingin.

Ensimmäisen kokemuksensa moottoriajoneuvoista, parisen vuotta sitten, Robin-poika saikin kaksipyöräisellä.

– Minusta on hienoa, että he haluavat kokeilla erilaisia asioita ja oppia. Kun lapset ovat vanhempia, he ainakin tietävät, kuinka auto toimii tai pyörä toimii. Joten tulevaisuudessa heidän elämänsä on paljon turvallisempaa, jos he haluavat ajaa, Räikkönen pohtii.

F1-sivusto kyseli myös, pelottaako Räikköstä nähdä omat lapsensa ajamassa. Räikkönen sanoo olevansa välillä ehkä hermostunut, mutta peloissaan hän ei ole Robinin puolesta ollut.

– Uskon jollain omituisella tavalla häneen. Motocross-pyörällä jarrutuksen ja kaasun harjoittelu kesti useita kuukausia, hitaasti. Nyt hän menee täydellä nopeudella. Toistaiseksi mitään ei ole tapahtunut.

Kimi Räikköselle vuosi 2020 on uran 18. kausi autourheilun kuninkuusluokassa.

F1-sivuston mielestä yksi asia on säilynyt – Räikkösen viileä ja rento mentaliteetti.

Vuoden 2007 F1-maailmanmestari jatkaa uraansa ainakin vielä tämän kauden. Kun ura päättyy, Räikkönen ei halua suunnitella elämäänsä päivää pidemmälle.

– Minulla ei ole aikatauluja. Jos emme ole menossa jonnekin, katsomme vain, kuinka päivä sujuu lasten kanssa. En halua tietää, onko minulla jotain viiden päivän päästä. Riittää, kun kerrot edellisenä päivänä, ”Jäämies” hymähti.