Mika Häkkinen lataa kovan arvion Valtteri Bottaksesta Helsingin Sanomille – tämän takia F1-legenda luottaa nastolalaiseen kuin vuoreen

Mika Häkkinen hehkuttaa Valtteri Bottaksen menestysmahdollisuuksia Helsingin Sanomille.

Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas hyötyvät tuloksellisesti koronan takia tyngäksi muuttuneesta F1-kaudesta. Näin uskoo kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen Helsingin Sanomien haastattelussa.

Häkkinen sanoo, että typistetyllä kaudella Räikkösen, 40, ja Bottaksen, 30, kokemus auttaa heitä tavoitteiden saavuttamisessa.

– Kun kuljettajalla on ollut noin pitkä tauko, on pieni shokki hypätä taas rattiin. Kokeneille kuljettajille se on pienempi asia, mutta kokemattomilta vaatii enemmän, Häkkinen, 51, toteaa Helsingin Sanomille.

Lähtökohtaisesti Mercedes-kuljettaja Bottaksella on huomattavasti kilpailukykyisempi ajokki kuin Alfa Romeolla ajavalla konkarikuljettaja Räikkösellä.

Häkkinen uskoo, että Bottas astuu alkavalla kaudella entistä kirkkaampaan valokeilaan. Se tarkoittaisi nastolalaiselle maailmanmestaruuden nappaamista.

– Olen nähnyt Valtterin kehitystyön ja intohimoisen paneutumisen ammattiin. Valtteri paranee koko ajan kuljettajana, ja hänellä on todella hyvät mahdollisuudet voittaa mestaruus, Häkkinen hehkuttaa.

Mika Häkkinen voitti maailmanmestaruudet 1998 ja 1999.

Mercedes on hallinnut F1-sarjaa viime vuosina mielin määrin. Bottaksen mahdollisella mestaruustiellä suurimpana esteenä Häkkinen näkeekin suomalaisen tallitoverin, brittitähti Lewis Hamiltonin.

Häkkinen on kuulunut jo vuosia Bottaksen taustavoimiin, ja HS:n tuoreessa jutussa Häkkinen on nimetty Bottaksen manageriksi.

F1-kausi alkaa 5. heinäkuuta Itävallan Spielbergissä.