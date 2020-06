Mercedeksen pomo paljastaa F1-kulisseissa käydyn väännön, jonka voittajana oli Mersu – ”He toivoivat sen olevan liian vaikeaa”

Mercedeksen tekninen johtaja James Allison kertoi F1-kulisseissa käydystä kiivaasta keskustelusta.

Mercedes kohautti keväällä Barcelonan F1-testeissä uudella teknisellä keksinnöllään DASilla.

DAS (dual-axis steering) antaa kuljettajalle mahdollisuuden muokata auton renkaiden aurauskulmaa niin, että renkaiden kulma soveltuu tarpeen mukaan suoriin ja mutkiin. Kulmaa muokataan työntämällä auton rattia eteen tai taaksepäin.

Muut tallit kiinnittivät nopeasti huomionsa uutuuteen, mutta FIA vahvisti teknisen oivalluksen olevan sääntöjen mukainen. Myöhemmin Mercedes suostui päätökseen, jonka mukaan DASia ei saa käyttää enää kaudella 2021.

Mercedeksen F1-tallin tekninen johtaja James Allison kertoi Autosportille, että Mercedes esitteli uuden tekniikkaideansa FIAlle jo vuonna 2019.

– Selitimme heille, miksi DAS on mielestämme laillinen, ja he olivat vastahakoisesti samaa mieltä. He eivät kuitenkaan tykänneet siitä tavasta, jolla olimme tehneet sen, koska toista akselia käytettiin ratissa olevalla vivulla koko ratin liikuttamisen sijaan.

Allisonin mukaan FIA vaati, että uuden järjestelmän täytyisi toimia niin, että akseleita hallittaisiin liikuttamalla koko rattia.

– Uskon, että kun he sanoivat sen, he toivoivat että homma osoittautuisi liian vaikeaksi, ja me vain poistuisimme emmekä aiheuttaisi heille lisää ongelmia.

James Allison pääsi Mercedes-Benzin F1-kuljettajien ”kultatuoliin” Austinissa viime vuonna.

Allison jakaa ison osan kiitoksesta DASin synnyssä tallin pääsuunnittelija John Owenille, jonka luottamus projektin toteuttamiskelpoisuuteen oli avainasemassa uuden vimpaimen synnyssä.

– Hänellä (Owenilla) on todella vahva vaisto tunnistaa, onko asia mahdollista toteuttaa vai ei. Se on todella hyödyllistä, koska se auttaa meitä käyttämään rahaamme aika rohkeasti, vaikka monien mielestä lopputulos olisi epävarma, Allison toteaa.

Owenin johtama mekaniikkasuunnittelijoiden joukko tarjosi Mercedekselle muutaman vaihtoehtoisen tavan, joilla tupla-akselin voisi toteuttaa. Talli valitsi niistä parhaan, ja siitä yleisö sai ensimaistiaisensa tämän kevään harjoitussessioissa.

F1-kausi alkaa koronapandemian aiheuttaman tauon jälkeen 5. heinäkuuta Itävallan Spielbergissä. Mercedes on voittanut kuusi edellistä valmistajien MM-sarjaa ja seitsemän edellistä kuljettajien mestaruutta.