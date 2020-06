Yksi asia hämmästyttää Kimi Räikkösen ex-pomoa yhä – kertoi suomalaisen poikkeavasta kyvystä: ”Todellinen luonnonlahjakkuus”

Lotus-tallin ex-moottoripäällikkö Ricardo Penteado kertoi, mikä tekee Räikkösestä niin poikkeuksellisen kuljettajan.

32-vuotias Kimi Räikkönen palasi formula ykkösiin maltillisin odotuksin vuonna 2012. Kahden vuoden ajan rallipoluilla itseään lepuuttanut maailmanmestari solmi sopimuksen Lotuksen kanssa, ja tallin ennakoitiin taistelevan tiukasti keskikastin sijoituksista.

Epäilijöiden päät kääntyivät kuitenkin hyvin nopeasti, kun suomalainen pääsi vauhtiin.

Räikkönen otti radat haltuun mestarin elkein ja hurjasteli toiseksi jo kauden neljännessä osakilpailussa. Vire jatkui ja Räikkönen nousi kahden Lotus-vuotensa aikana palkintokorokkeelle peräti 15 kertaa.

Lotuksen moottoripäällikkönä tuolloin toiminut Ricardo Penteado avasi Motorsportin haastattelussa Räikkösen loiston taustoja.

Räikkösen raaka lahjakkuus ei ole mikään salaisuus, mutta eräs asia sai Penteadon huulen pyöreäksi edelleen.

– Kimi on maailmanmestari akrobatiassa. Hänellä on myös uskomaton kyky havainnoida asioita kolmiulotteisesti. Kimi on todellinen luonnonlahjakkuus; hän hahmottaa vapaat tilat eläimellisen hyvin ja kykenee ennakoimaan, milloin kanssakilpailijat ovat missäkin, Penteado hämmästeli.

Räikkönen keskustelemassa kisainsinöörinsä Mark Sladen kanssa vuonna 2012.

Räikkönen loisti tosipaikoissa, vaikka kilpailuihin valmistautuminen oli kovin minimalistista moneen virkaveljeen verrattuna. Penteado joutui totuttelemaan kauan suomalaisen erikoisiin työskentelytapoihin eikä hän oppinut lopultakaan kaikkia tämän oikkuja.

Räikkönen johdatti Lotuksen molemmilla kausillaan valmistajien MM-sarjan neljänneksi.

Penteado ihmetteli, miten Räikkönen ei esimerkiksi ollut ottanut ennen ensimmäistä Lotuksella ajamaansa kisaa 2012 selvää siitä, miten auton ratti toimii ja mitä mikäkin nappi tekee.

– Se oli kilvanajoa eikä enää harjoittelua. Kimillä ei esimerkiksi ollut harmaintakaan aavistusta siitä, miten ohjauspyörä toimii – olin raivoissani, miten se on edes mahdollista. Hän ei ollut laiska tai huolimaton, se oli vain hänen tapansa toimia. Hän odotti, että me menemme puhumaan hänelle, hän kuvasi.

Vaikka Räikkönen ajoi tallin työntekijät välillä raivon valtaan, muistelee Penteado häntä silti lämmöllä.

– Hän on hyvä jätkä. Hän on kieltämättä todella erilainen tyyppi, mikä on mielestäni coolia.