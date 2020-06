Mercedeksen tallipomo väläytti saumaa Sebastian Vettelille – ”Kuka tietää, mitä tapahtuu”

Mercedeksen F1-tallin päällikkö Toto Wolff ei halua poissulkea Sebastian Vetteliä liian varhain mutta painottaa, että nykykuskit ovat tällä hetkellä ”prioriteetti”.

Formula ykkösten Ferrari-talli ilmoitti kolmisen viikkoa sitten, että nelinkertaisen maailmanmestarin Sebastian Vettelin pesti tallissa ei jatku tämän kauden jälkeen.

Samalla räjähtivät liikkeelle spekulaatiot Vettelin tulevaisuudesta, ja suomalaisittain kiinnostavuutta ovat herättäneet etenkin arvailut saksalaistähden mahdollisuuksista päästä Mercedes-talliin. Kenties Valtteri Bottaksen tilalle.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff heitti keskiviikkona vettä huhukiukaalle toteamalla, että Mercedes ei ole sulkenut Vetteliltä ovia. "Prioriteetit" tallissa tällä hetkellä ovat kuitenkin nykykuskeissa eli Bottaksessa ja Lewis Hamiltonissa.

– Olimme aika yllättyneitä varhaisista siirroista, koska silloin on aloitettava (tämä) kausi kuskilla, jonka tiedät jättävän tallin kauden päättyessä, Wolff aloitti viitaten Vettelin ohella Carlos Sainzin siirtymiseen Vettelin tilalle Ferrariin ja Daniel Ricciardon sopimukseen McLarenin kanssa.

– On hyvin kimuranttia kehittää autoa, jos sen ajajaa ei (tulevalla kaudella) enää ole. Jokaisen kuskin on oltava myös joukkuepelaaja, ja se on prioriteettilistallani korkealla. Me haluamme ottaa aikamme (kuljettajakuvioissa). Prioriteettimme pysyvät Mercedeksen kuljettajissa Valtterissa ja Lewisissa, ja myös (Williamsilla lainassa olevan) George Russellin tilannetta seuraamme mielenkiinnolla. Mutta muuten ei voi jättää huomiotta yhtäkään kuskia.

Eikä luonnollisestikaan nelinkertaista maailmanmestaria.

– En halua jättää Sebastiania huomioimatta, koska kuka tietää, mitä seuraavien kuukausien aikana tapahtuu, Wolff pyöritteli.

– Olemme sen velkaa nelinkertaiselle mestarille, että emme vain julista suoraan "ei". Asiaa pitää pohtia. Mutta toisaalta taas meillä on fantastinen kuljettajisto. Olen tyytyväinen pilotteihimme ja Georgeen myös. Mutta ikinä ei voi tietää varmasti. Joku heistä saattaa päättää, ettei halua enää ajaa, ja siinäpä sitten sinulla onkin tyhjä kuljettajapaikka. Siksi en halua sanoa nyt, että "ei mitään mahdollisuutta, että Sebastian ajaisi meillä".