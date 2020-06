F1-pomo: kautta ei keskeytetä tartunnan takia – "Hänet voidaan korvata"

Chase Carey luottaa, että kausi saadaan vietyä turvallisesti läpi.

Formula ykkösten johtaja Chase Carey uskoo sarjan verkkosivujen haastattelussa vakaasti siihen, ettei koronavirus uhkaa yksittäisiä kilpailuja tai heinäkuussa alkavan kauden läpivientiä. Careyn mukaan edes kuljettajan tartunta tai tallin vetäytyminen ei vaikuta kauteen tai yksittäiseen kisaan.

– Yksittäisen henkilön varmistettu tartunta ei johda kisan peruuntumiseen, Carey linjaa.

Kauden alkuperäinen avaus Australiassa peruuntui pitkälti siksi, ettei sarjalla tai talleilla ollut suunnitelmaa tartuntatapausten varalle. McLarenin työntekijällä todettu koronavirus käytännössä sinetöi päätöksen kilpailun perumisesta.

– Rohkaisemme talleja tekemään suunnitelmat sen varalle, että yksittäinen henkilö joutuu karanteeniin. Hänet voidaan korvata, Carey sanoo.

Chase Carey jaksaa luottaa F1:n laatimiin turvaohjeisiin ja -järjestelyihin.

Careyn mukaan varahenkilöperiaate koskee koko tallien henkilöstöä kuljettajista lähtien, jotta Australian tapahtumat eivät toistuisi.

– "Mitä jos" -skenaarioita on liikaa, eikä kaikkea voi sulkea pois. Tallin jättäytyminen pois kilpailusta ei peruisi kilpailua. Jos kuljettajalla on tartunta, niin talleilla on olemassa varakuljettajia, Carey sanoo.

Careyn mukaan terveys- ja turvallisuusohjeita on tällä hetkellä noin 80–90-sivuinen nivaska, joka käsittää kaikkea matkustamisesta majoittumiseen, ruokailuihin ja niin edelleen.

– Monella tapaa se on kuin elämistä kuplassa. Kaikki kuljetuksista lähtien on kontrolloitua. Kuplan sisällä on vielä omia kupliaan, jotka käsittävät samoja tehtäviä tekevät ihmiset.

F1-pomon mukaan koronavirustestejä tehdään kahden päivän välein. Carey myöntää, että lajin luonne ei sovellu "kahden metrin yhteiskuntaan".

– On selvää, että auton tullessa varikolle neljää rengasta ei voi vaihtaa kahden metrin turvavälein. Meillä on oltava keinot tällaisten riskien hallitsemiseen.

– Emme olisi aloittamassa kautta, mikäli emme uskoisi, että järjestelyillämme pystytään takaamaan turvallinen ympäristö tilanteessa kuin tilanteessa.