Vihainen F1-mestari Lewis Hamilton vuodattaa tunteikkaasti – ”Will Smith sanoi sen parhaiten”

Lewis Hamilton avautui rasismista.

Keskustelu arkipäivän rasismista on taas kerran pinnalla. Yhdysvaltalaispoliisien käsissä henkensä menettäneen George Floydin kuolema ja sitä seurannut mellakointi ovat hallinneet julkista ilmatilaa viime päivät.

Formula ykkösissä asiaan otti ensimmäisenä kantaa Lewis Hamilton, joka ihmetteli kollegoidensa vaiteliaisuutta. Lajin kuusinkertainen maailmanmestari ja sen historian kenties ensimmäinen globaali mielipidevaikuttaja sai ulostulollaan muutkin avaamaan suunsa aiheesta sosiaalisessa mediassa.

Nyt 35-vuotias Hamilton on julkaissut uuden kannanoton.

– Olen epäonnistunut pitämään tunteeni kurissa. Olen tuntenut niin paljon vihaa, surua ja epäuskoa, Hamilton kertoo viimeisen viikon tuntemuksistaan.

– Moni ihminen vaikuttaa yllättyneen, mutta meille tämä ei valitettavasti ole yllätys. Me, jotka olemme mustia, ruskeita tai siitä väliltä, huomaamme sen päivittäin. Meidän ei pitäisi tuntea syntyneemme syyllisinä tai joukkoon kuulumattomina eikä meidän pitäisi pelätä henkemme puolesta ihonvärimme takia.

– Will Smith sanoi sen parhaiten. Rasismi ei ole pahentunut, se vain tallentuu kameroihin. Vasta se, että maailma on täynnä kameroita, on tuonut tämän asian esiin niin isosti, Hamilton kirjoittaa.

– Ikävä kyllä Amerikka ei ole ainoa paikka, jossa rasismi elää ja jossa me epäonnistumme ihmisinä, kun emme puolusta sitä, mikä on oikein. Älkää olko hiljaa, riippumatta ihonväristänne.