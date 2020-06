Red Bullin pomo vihjasi Mercedeksen F1-tallissa tapahtuvista jättimuutoksista – ”Siellä tapahtuu paljon”

Helmut Marko ei suostunut spekuloimaan Sebastien Vettelin tulevasta osoitteesta, mutta muuten kerrottavaa riitti.

F1-tallin Mercedeksen ympärillä kuohuu. Ensi kauden kuljettajakaksikko on vielä hämärän peitossa eikä tallin jatkosta F1-sarjassakaan ole takeita.

Red Bullin johtoportaaseen kuuluva neuvonantaja, tallin kuskiohjelman pomo Helmut Marko otti kantaa kiivaana käyvään keskusteluun, kun häneltä tiedusteltiin entisen suojattinsa Sebastian Vettelin mahdollisesta siirrosta Mercedekselle.

77-vuotias Marko ei halunnut spekuloida, viekö Vettel Valtteri Bottaksen tallipaikan, mutta ei malttanut pitää suutaan kiinni Mercedeksen epäselvästä tilanteesta.

Hän antoi ymmärtää, että saksalaisvalmistajan tallissa saattaa olla luvassa suuria muutoksia – ja siksi myös tulevilla kuljettajilla spekulointi on turhaa.

– Odotetaan ja katsotaan, miten asiat kehittyvät Mercedeksellä. Siellä tapahtuu paljon henkilöstöpuolella, kuten tiedetään, hän vihjasi itävaltalaislehden haastattelussa.

Eikä Markoa juuri hetkauttaisi, vaikka Mercedes lähtisikin sarjasta – tai jos huhuttu fuusio Aston Martinin kanssa toteutuu.

Tavoitteet pysyisivät voimasuhteiden muutoksista huolimatta samoina.

– Jos he ovat edelleen sarjassa, se on hyvä. Haluamme lyödä heidät. Jos he eivät enää ole, tilalla on joku toinen talli, hän ynnäili haastattelussa.

Mercedes on tiedottanut, että lähtöhuhut ovat perättömiä ja se aikoo jatkaa kilpailutoimintaansa kuten aiemminkin.

Marko on ottanut varsin kärkkäästi kantaa Mercedeksen asioihin viime aikoina. Kokenut F1-kettu irvaili toukokuussa saksalaistallille siitä, ettei yksikään heidän akatemiakuljettajistaan ole päässyt ajamaan kilpaa Mercedeksellä.

Red Bull vastaavasti on nostanut systemaattisesti oman kehitysohjelmansa käyneitä kilpailijoita talliinsa. Itävaltalaistallin akatemiamyllyn ovat käyneet läpi mm. Vettel, Daniel Ricciardo ja Max Verstappen.

Mercedes on vienyt nimiinsä kaikki valmistajien MM-tittelit vuoden 2013 jälkeen. Sitä ennen Red Bull voitti neljä perättäistä titteliä.