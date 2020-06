Lewis Hamilton antoi palaa ja kritisoi voimakkaasti muita F1-tähtiä – sitten alkoi tapahtua: ”Olin täysin väärässä”

Lewis Hamiltonin sanat saivat muutkin avaamaan suunsa.

Kuusinkertainen maailmanmestari, formula ykkösten historian ensimmäinen tummaihoinen kuljettaja Lewis Hamilton, 35, on ottanut kantaa Yhdysvaltain viimeaikaisiin levottomuuksiin, rasismiin ja siitä käytävään keskusteluun.

Hamilton ilmaisi Instagramin tarinaosiossa pettymyksensä kollegoihinsa ja F1-väen hiljaisuuteen viime aikoina.

– Näen teidät, jotka pysytte hiljaa. Osa teistä on suuria tähtiä, mutta pysytte silti hiljaa epäoikeudenmukaisuuksien keskellä. Kenestäkään alallani, joka on valkoisten hallitsema laji, ei ole kuulunut mitään, Hamilton kirjoitti myöhään sunnuntai-iltana Suomen aikaa.

– Olisin odottanut, että te näkisitte, miksi tällaista tapahtuu ja sanoisitte jotain asiasta, mutta ette silti voi seistä kanssamme. Tiedoksi vain, että tiedän ketä olette ja näen teidät.

Hamilton on viime vuosina ottanut roolia mielipidevaikuttajana, mikä on liki ennenkuulumatonta formula ykkösissä. Hän on puhunut aktiivisesti paitsi rasismista ja tasa-arvosta, myös mm. eläinten oikeuksista ja ympäristöstä.

Nyt Hamiltonin sanat vaikuttivat tehoavan pikatahtia, sillä Lando Norris, Charles Leclerc ja Daniel Ricciardo ottivat pian kantaa aiheeseen.

Leclerc myönsi Instagram-päivityksessään että ei aiemmin pitänyt miellyttävänä ajatusta kannanotosta.

– Olin täysin väärässä. Minun on yhä vaikea löytää sanoja, joilla kuvailla sitä julmuutta, jota olen joissakin internetistä löytyvissä videoissa nähnyt. Rasismiin pitää vastata teoilla, ei hiljaisuudella. Pyydän teitä osallistumaan aktiivisesti ja kannustamaan muita levittämään tietoisuutta. On vastuullamme olla epäoikeudenmukaisuuksia vastaan. Älkää pysykö hiljaa, Leclerc kirjoitti.

– Viime päivien uutisten näkeminen on saanut minut surulliseksi. Se, mitä George Floydille tapahtui ja mikä jatkuu nykypäivän yhteiskunnassa on häpeällistä, Ricciardo kirjoitti.

– Rasismi on myrkyllistä. Siihen ei pidä vastata väkivallalla tai hiljaisuudella vaan yhtenäisyydellä ja toimenpiteillä.