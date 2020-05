F1-pomolta vihjailua kuumasta kuskiruletista – miten käy Valtteri Bottaksen?

Renault’n tallipäällikkö otti kantaa huhuihin.

Kaudesta 2020 ei ole ajettu vielä yhtäkään kilpailua, mutta formuloiden huhumylly pyörii jo kiivaana kauden 2021 kuskipaletin suhteen.

Ferrari pestasi ensi kauden pilotikseen Sebastian Vettelin paikalle Carlos Sainzin. McLaren puolestaan paikkasi Sainzin jättämän aukon hankkimalla Daniel Ricciardon.

Renault ei kuitenkaan ole vielä kertonut, kuka korvaa australialaisen.

Huhumyllyssä ranskalaistalliin on viety jo ainakin Vetteliä, taas vain vuoden sopimuksella Mercedeksellä ajavaa Valtteri Bottasta ja F1:n toissa kauden jälkeen jättänyttä Fernando Alonsoa.

Spekulaatiot Bottaksen Renault-siirrosta juontuvat siitä, että joidenkin huhujen mukaan Vettel voisi olla kiinnostunut ryöväämään suomalaisen paikan Mersulta.

Renault’n tallipäällikkö Cyril Abiteboul otti nyt kantaa tallinsa kuskitilanteeseen.

– Tarjolla on muutamia hyviä vaihtoehtoja. Alonsokin on yksi heistä, Abiteboul lausui ranskalaiselle RMC Sportille.

– Voin sanoa, että mietimme asiaa rauhassa. Tämä on todella tärkeä päätös.

Toista Renault’n autoa ajaa tämän ja ensi kauden ajan Esteban Ocon.

Abiteboul kummaksuu Ferrarin ja McLarenin toimintaa.

– On hieman outoa, että he ovat valinneet jo ensi kauden kuljettajansa ennen kuin tämäkään kausi on vielä ehtinyt alkaa, Abiteboul sanoi.