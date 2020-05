Mika Häkkinen lataa kivikovan ennusteen Valtteri Bottaksesta

Kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen ylistää Valtteri Bottasta.

F1-kauden alku lähestyy. Useat lähteet raportoivat lauantaina, että pitkään odotettu formulakausi alkaa reilun kuukauden päästä Itävallan Salzburgissa. Kisalla on jo Itävallan hallituksen lupa.

Tyhjien katsomoiden edessä olisi määrä ajaa tuplaviikonloppu, eli sekä 5. että 12. heinäkuuta.

Kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen näkee tynkäkauden ennakkosuosikkina maanmiehensä Valtteri Bottaksen.

– Valtterilla on loistava asema Mercedeksellä. Hän on huippuhyvä kuljettaja, ja olen hyvin varma siitä, että hän on nyt parempi kuin koskaan, Häkkinen täräytti F1 Nation -podcastissa.

Mika Häkkinen vaikuttaa luottavan Valtteri Bottakseen kuin vuoreen.

Häkkisen lausunto on sikäli yllättävä, että Bottaksen työpaikan Mercedeksellä on uumoiltu olevan vaarassa. Toisaalta Häkkinen, 51, on jo vuosia kuulunut Bottaksen taustavoimiin.

Useat sisäpiirin lähteet ovat vihjanneet, että joko Ferrarilta vapautuva Sebastian Vettel tai Mercedeksen omassa kuljettajaohjelmassa marinoitunut George Russell ryöväisi 30-vuotiaan Bottaksen paikan ensi vuonna suurmestari Lewis Hamiltonin parina.

Bottasta puolestaan on huhuissa viety keskikastin talleihin, muun muassa Renault’lle.

Häkkinen viittaa kintaalla pinnan alla kyteviin huhuihin. Hän uskoo, että Bottas näpäyttää epäilijöitään.

Hän povaa, että Suomeen saadaan vihdoin uusi kuninkuusluokan maailmanmestari. Viimeksi suomalaiskuljettaja juhli maailmanmestaruutta vuonna 2007, kun Kimi Räikkönen nappasi MM-tittelin Ferrarilla.

– Minulla on äärimmäisen korkeat odotukset sitä kohtaan, että hän on tämän vuoden maailmanmestari – olemme tehneet vuosikausia töitä sen eteen. Valtterilla on kaikki ominaisuudet ja työkalut sen saavuttamiseen. Hän on tehnyt kovasti töitä, Häkkinen hehkutti.