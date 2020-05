Huhut F1:n mahtitallin lähtemisestä ovat vain kiihtyneet – nyt Mercedes-Benziltä kommentoidaan kovia puheita

Mercedes Benzin F1-tallin tulevaisuudesta riittää spekulaatioita.

Mercedeksen F1-tallin jatko autourheilun kuninkuusluokassa on ollut kuuma puheenaihe jo pitkään.

Formuloiden MM-sarjaa vuosia hallineen tallin ympärillä riittää keskustelua kuskikokoonpanosta, johdosta ja ylipäätään tallin tulevaisuudesta.

Sebastian Vettelin väistyminen Ferrarilta heijastuu Mercedekselle, sillä Vettel on tiettävästi osoittanut kiinnostustaan siirtyä talliin. Tässä tilanteessa Mercedeksen kuskikaksikosta Lewis Hamilton – Valtteri Bottas olisi jälkimmäisen palli todennäköisimmin uhattuna. Sekä Hamiltonin että Bottaksen sopimus on katkolla tämän vuoden jälkeen.

Tallin johtoportaasta saatiin uutisia torstaina, kun F1-Insider uutisoi lähteisiinsä nojaten Mercedeksen tallipäällikkönä vuodesta 2013 toimineen Toto Wolffin jättävän paikkansa.

Mercedeksestä 30 prosenttia omistavan Wolffin puhutaan hakevan yhtiöstä jonkin sortin neuvonantajan roolia. Samalla itävaltalainen pitäisi paikkansa yhtiön johtoportaassa.

Wolffin aseman muutos on näillä näkymin vain yksi osa suurempaa mullistusta formula ykkösten suurtallissa. Mercedeksen spekuloidaan vetäytyvän MM-sarjasta kilpatallina kokonaan.

Sekä Hamiltonin että Bottaksen sopimukset Mercedeksen kanssa ovat umpeutumassa tämän kauden jälkeen.

Muun muassa entinen formulapomo Eddie Jordan kertoi aiemmin GPFans-sivustolle uskovansa vakaasti siihen, että Mercedes myisi menestyksekkään tallinsa ja vetäytyisi toimimaan pelkästään moottorivalmistajana, kuten se teki ennen paluuta kilpapuolelle 2010.

Mercedes ja brittiläinen McLaren julkistivat viime syksynä palaavansa yhteen ensi vuonna. Jordan ennustaa, että Mercedesin myydessä oman tallinsa kaksikko aloittaa jälleen tiiviin yhteistyön.

– Mercedesin johto ei voi tehdä muuta. He ovat saavuttaneet jo F1:ssä aivan kaiken. He myyvät tallinsa, kenties Lawrence Strollille, joka aikoo voittaa maailmanmestaruuden poikansa ja uuden Aston Martin -brändinsä kanssa. Ja se suunnitelma on vaikea toteuttaa nykyisen Racing Point -tallin kanssa, Jordan kommentoi.

Juurikin Strolliin ja samassa sopassa Wolffiin kytkeytyy Mercedeksen tilanteen laajempi, sekavampi puoli.

Kanadalainen miljardööri Stroll, nykyisellään Racing Pointin osaomistaja, hankki itselleen tämän vuoden tammikuussa 25 prosentin osuuden perinteikkäästä brittiyhtiö Astonista, josta Wolff hankki myös osan viime kuussa.

Kauppojen myötä Racing Point jatkaa ensi kaudella MM-sarjassa Aston Martinin nimellä ja tallista tulee valmistajan tehdastiimi. Strollin poika Lance on tällä hetkellä Racing Point -tallin F1-kuski.

F1-Insiderin mukaan Wolff, 48, ja Stroll, 60, olisivat nyt myös hankkimassa Mercedeksestä entistä suurempaa osuutta.

Lance Stroll ajaa isänsä osaomistamassa Racing Pointissa. Kaksikko Bahrainissa viime vuoden maaliskuussa.

Mercedeksen pääomistaja on tällä hetkellä saksalainen ajoneuvoyhtiö Daimler. Astonin tallipomoksi siirtyvä Tobias Moers puolestaan on Daimlerin johtajan Ola Källeniuksen lähipiiriläinen. Näillä eväillä Aston pystyisi hyötymään Mercedeksen ja sen tytäryhtiö AMG:n teknologiasta ja resursseista, mikä auttaisi brittitallin F1-lähtöruutuun Ferrarin ja muiden tallien rinnalle.

Huhujen mukaan Daimler, joka myös omistaa Astonista viiden prosentin siivun, olisi nyt kiinnostunut vaihtamaan Strollin kanssa osakkeita siten, että Stroll saisi vaihtokaupassa F1-tallin osuuden itselleen. Täten Stroll ja Wolff siirtyisivät tallin pääomistajiksi.

Mercedekselle avautuisi tämän spekuloinnin mukaan samalla sauma vetäytyä formula ykkösistä kilpatallin pääomistajana ilman, että sen täytyisi erottaa työntekijöitään yhtiön F1-tehtaalta, ja mahdollisesti jatkaen uudessa tallissa Mercedeksen tehdastiimin kanssa.

Stroll ja Wolff tulevat juttuun.

Jotta tilanne ei olisi liian selkeä, on viesti Mercedeksen suunnalta ollut aivan toinen.

Saksalaisyhtiö on ilmoittanut suunnittelevansa pysymistä formula ykkösissä tehdastallina ja jatkavansa toimintaa Wolffin johdon alaisena. Mercedes vastasi aiemmin tällä viikolla nousseisiin huhuihin tiukasti.

– Spekuloinnit koskien mahdollista vetäytymistä formula ykkösistä ovat edelleen perättömiä ja edesvastuuttomia, yhtiö painotti lausunnossaan Motosportin mukaan.

– Meidän selkeä tarkoituksemme on jatkaa kilpailua F1:ssä Mercedeksen tehdastallina tulevina vuosina ja tehdä niin yhdessä johdon yhteistyössä Toto Wolffin kanssa.

Olkoon tilanne mitä vain, lähteiden mukaan Wolffin tuleva asema ei ole vielä selvillä, eikä hänen mahdollista seuraajaansa ole vielä nimitetty. Motosportin mukaan hän neuvottelee yhtiön kanssa parhaillaan uudesta sopimuksesta, mutta lopullisia päätöksiä ei odoteta ennen koronakriisin hellittämistä.

Wolffin tulevaisuudenkuviot ovat vielä pimennossa.

Kuuden vuoden ajan jokaisessa GP:ssä paikan päällä ollut Wolff jätti viime kaudella Brasilian GP:n väliin, jonka tarkoituksena oli Motosprotin mukaan ”kokeilla”, kuinka hän pystyisi toimimaan tallin kanssa, jos hän tulevaisuudessa jättäisi GP-viikonloppuja väliin. Brasiliassa Wolffia tuurasi Mercedeksen tekninen johtaja James Allison.

Mercedes toimittaa F1-moottoreita myös Racing Pointille ja Williamsille sekä ensi vuodesta alkaen myös McLarenille.

Lähteet: Motorsport, F1-Insider.