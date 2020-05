Suomalaiskuski pääsi autourheilulegendojen rinnalle.

Virtuaaliradoilla menestystä saavuttanut suomalainen Olli Pahkala kisaa kesäkuussa Le Mans’n 24 tunnin virtuaaliajossa yhdessä Fernando Alonson, Rubens Barrichellon ja Jarl Teienin kanssa.

Teien on Pahkalan tapaan hankkinut kannuksensa sim racingissa, Alonso ja Barrichello ovat yhteensä 43 F1-kisaa voittaneita autourheilun legendoja.

FA/RB Allinsports -tiimi on aloittanut ahkeran testaamisen kilpailua varten.

– Olemme tämän viikon treenailleet Rubensin ja Fernandon kanssa. He ovat todella innoissaan ja treenaavat mielissään tunteja sisään. Vauhtikin on hyvää, Pahkala kertoo IS:lle.

Pahkala tuntee toki jo entuudestaan mm. Max Verstappenin ja Lando Norrisin, minkä lisäksi hän on ajanut McLarenin simutallissa. Silti on kysyttävä miltä nyt tuntuu, kun pääsee samaan autokuntaan huippuluokan veteraanien kanssa.

– Onhan se siistiä, ei siitä mihinkään pääse. Ei minua mitenkään jännittänyt, mutta enemmänkin on ollut hienoa nähdä, miten he tekevät töitä ja millaisia ihmisiä he ovat. Tosi hauskoja tyyppejä, joilla on kova työnteon mentaliteetti. Aika mahtavaa, Pahkala toteaa.

Hän päätyi tiimiin välikäden kautta.

– Sain yhteydenoton, johon vastasin, että olen avoin mahdollisuuksille. Sieltä tuli sitten pari name dropia, kenen kanssa pääsisi ajamaan, ja ajattelin, että käydäänpä raapaisemassa kisa.

Fernando Alonso on simukisojen tulokas. Hän voitti jo toisena kisaviikonloppunaan molemmat The Racen legendakisat Indianapolisin ovaalilla. Lähtöviivalla oli myös mm. Mika Salo.

Tavoite kisasta on luonnollisesti voitto.

– Teemme kovasti töitä, emme lähde hupiajeluun. Meillä on taustalla hyvä kisainssitiimi ja neljä nopeaa kuskia.

Kilpailu on toki kovaa. Jonkinasteisena ennakkosuosikkina voidaan pitää Team Redlinen porukkaa, jossa ajavat Norris, Verstappen, suomalainen Greger Huttu sekä Atze Kerkhof.

– Se on periaatteessa täysin pro-simutiimi. Atze ja Greger ovat eläviä legendoja simupuolella, joten helppo nakki kisa ei ole. Heillä on enemmän simupuolen kokemusta.