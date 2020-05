McLaren rajuun ratkaisuun – 1 200 työntekijälle lähtöpassit

McLarenin F1-tallin taustakonserni on ajautunut ahtaaseen tilanteeseen.

McLaren-konserni on tuskaillut talousvaikeuksien kanssa viime aikoina. Nyt yhtiö on ajautumassa rajuihin henkilöstöleikkauksiin, kertoo muun muassa The Guardian.

Koronaviruspandemian puhjettua McLarenin F1-tallin taustaorganisaatio on esimerkiksi joutunut keräämään lahjoittajilta 300 miljoonan dollarin tukisumman, ja lisää on haussa. Lisäksi yhtiö on lomauttanut henkilöstöään maaliskuusta alkaen.

Pandemia yhdessä formula ykkösten 145 miljoonaan dollariin kiristyneen palkkakaton kanssa pakottivat yhtiön kuitenkin leikkaamaan yhteensä 1 200 työpaikkaa koko organisaationsa tasolta.

Määrä kattaa neljänneksen yhtiön työvoimasta ja tulee koskettamaan myös F1-tallia.

– Yritimme välttää tätä ratkaisua tehtyämme jo merkittäviä säästötoimenpiteitä kaikkialla yhtiömme toiminnassa. Mutta meillä ei ollut vaihtoehtoja, McLaren Groupin johtaja Paul Walsh kommentoi.