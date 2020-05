Sivusto listasi Kimi Räikkösen F1-saavutukset – mukana yksi erityisen turhauttava fakta

Räikkönen on kärkisijoilla useassa F1-menestystä mittaavalla listalla.

Kimi Räikkönen on yksi neljästä F1:n suomalaisesta maailmanmestarista, mutta saavutukset ovat kovia myös kansainvälisessä vertailussa.

Kimi Räikkönen on villinnyt F1:n ystäviä jo kohta 20 vuotta. Vuonna 2007 maailmanmestaruuden voittaneella suomalaisässällä on jo 312 F1-starttia – vain kymmenen vähemmän kuin tilastokärjellä Rubens Barrichellolla.

Tilasto on melkoinen etenkin, kun Räikkönen oli sivussa F1-karkeloista kahden kauden ajan, vuosina 2010-2011.

Moottoriurhelusivusto Motorsport listasi 40-vuotiaan Räikkösen uran vakuuttavimmat saavutukset, joista muutama saattaa tulla yllätyksenä myös hänen uraansa tiiviisti seuranneille suomalaisille.

Alfa Romeon lisäksi Sauberilla, McLarenilla, Ferrarilla ja Lotuksella kaasutellut Räikkönen on napannut urallaan 21 osakilpailuvoittoa, joista ensimmäinen tuli vuoden 2003 Malesian GP:stä. McLarenilla tuolloin sujutellut suomalainen lähti kilpailuun vasta seitsemännestä ruudusta, mutta nousi dramaattisten vaiheiden jälkeen kilpailun voittoon.

Räikkönen vuonna 2004.

Viimeisin ykköstila tuli puolestaan Ferrarin ratissa Yhdysvaltain GP:stä vuonna 2018.

Räikkönen on voittotilaston viidestoista, mutta palkintokorokesijoituksissa mitattuna hän on kaikkien aikojen viidenneksi menestynein kuljettaja. Hän on yltänyt podiumille huimat 103 kertaa – eli noin joka kolmannessa kilpailussaan.

Räikkösen paras all time -noteeraus on nopeimpien kierrosten listalla, jossa hän on peräti kolmantena Lewis Hamiltonin ja Michael Schumacherin jälkeen.

Suomalainen on kellottanut 46 parasta kierrosaikaa, joista edellinen on Itävallan GP:stä vuodelta 2018.

Kahdeksantoista paalupaikkaa urallaan napanneen Räikkösen yksi vakuuttavimmista – mutta myös turhauttavista – saavutuksista on tilasto, joka mittaa kilpailun johdossa olemista.

Hän on johtanut urallaan hurjaa 83 osakilpailua, mikä oikeuttaa listan sijalle seitsemän. Räikkösen edellä majailevilla Fernando Alonsolla ja Alain Prostilla on kuitenkin huomattavasti enemmän voittoja kuin suomalaisella: Alonsolla 32 ja Prostilla 51.

Räikkönen ajoi Sauberilla seitsemänneksi uransa ensimmäisessä F1-osakilpailussa Australiassa maaliskuussa 2001.

Erikoinen tilasto selittyy neljän McLaren-kauden sattuneilla jatkuvilla teknisillä ongelmilla, jotka vesittivät Räikkösen maailmanmestaruushaaveita vuosi toisensa jälkeen. Esimerkiksi debyyttikaudellaan brittitallissa vuonna 2002 Räikkönen keskeytti teknisten ongelmien vuoksi kahdeksan osakilpailua.

Jossiteltavaakin on, mutta Räikkösen F1-ura on vertaansa vailla myös kansainvälisessä vertailussa. Ennätyksetkin saattavat vielä paukkua, mikäli Alfa Romeo löytää kaivattua vauhtia ja Räikkönen päättää jatkaa uraansa kuluvan kauden jälkeenkin.

F1-kausi odottaa edelleen alkuaan, ja näillä näkymin se starttaa Itävallan GP:llä heinäkuun ensimmäisellä viikolla. F1-pomot ovat suunnitelleet saavansa kauden ajettua 15–18 osakilpailulla, ja tulevia kisoja varaudutaan ajamaan mahdollisesti tyhjille katsomoille.