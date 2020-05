Tässäkö syy Sebastian Vettelin romahdukselle Ferrarilla? Saksalaistähden ystävä paljasti sisäpiirin näkemyksen

Entinen F1-kuljettaja ja Sebastian Vettelin ystävänä esittäytyvä Alexander Wurz arvioi syitä saksalaisen ja Ferrarin yhteistyön kariutumiselle.

Sebastian Vettelin poistuminen Ferrarilta on ollut alkuvuoden puhuttanein F1-uutinen. Nelinkertainen maailmanmestari lähtee italialaistallista ristiriitaisissa tunnelmissa, eikä saksalaisella ole uusia ottajia jonoksi asti.

F1-kuljettajien ammattiliiton puheenjohtaja ja Vettelin ystäväksi itseään tituleeraava Alexander Wurz esitti näkemyksensä siitä, mihin saksalaiskuljettajan ja Ferrarin yhteistyö kariutui.

Hän kertoi Sky F1 Vodcast -ohjelmassa, että Vettelin ja Ferrarin teiden eroaminen tuli hänelle yllätyksenä, vaikka tallilla onkin värikäs historia kuljettajapolitiikassaan.

Urallaan 69 F1-osakilpailuun osallistunut Wurz, 45, pohti haastattelussa kovasti sitä, miksi työpaikat ovat usein tuulisia Maranellossa.

– Ferrarilla on aina jotain hankausta, eikä pelkästään kuljettajien kanssa, vaan he ovat myös vaihtaneet johtohenkilöitään usein vuosien varrella. Se johtuu ulkoisista paineista, mutta myös heidän toimintakulttuuristaan. Se on haastava yhtälö, Wurz totesi.

Wurz on toiminut uransa jälkeen F1-kuljettajien ammattiliiton luottamustehtävien lisäksi asiantuntijana ja valmentajana.

Varikkojen velikultana Red Bullin aikoinaan tunnettu Vettel on ollut viimeisinä Ferrari-vuosina kuin varjo entisestä. Apean ja kireän oloisen saksalaisen on huhuttu joutuneen kahnauksiin tallin johdon ja nuoren tallitoverin Charles Leclercin kanssa.

Benettonilla, McLarenilla ja Williamsilla urallaan ajanut Wurz epäili, että Ferrarin kuluttava toimintakulttuuri imi mehut Vettelistä.

– Kun katsoo Ferrarin historiaa, ensimmäiset kuukaudet ja vuodet ovat aina suurta rakkautta, tiimiradion viesteineen ja kaikkine tunteineen. Se tekee Ferrarista niin kauniin.

Jos menestystä tulee, kuljettajia palvotaan ympäri Italiaa. Kun asiat eivät ota sujuakseen, ilmapiiri muuttuu nopeasti ja kuskeja mollataan armotta.

– Jossain vaiheessa, jopa Fernando Alonson kohdalla, vaikutti siltä, että järjestelmän takia kuljettaja palaa loppuun ja vaipuu burnoutiin. Rakkaus katoaa, Wurz epäili.

Wurz myönsi, ettei Vettel ikinä puhunut asiasta – mutta lisäsi ettei tällä ole tapana avautua uraansa liittyvistä asioista muutenkaan.

Sebastian Vettelin ensi vuoden kuviot eivät ole tiedossa.

Vettelin ja Ferrarin viisivuotinen taival on ollut vaihteleva. Suurin odotuksiin talliin tullut saksalainen oli ensimmäiset vuotensa yksi sarjan nopeimpia kuljettajia ja sijoittui kahdesti MM-sarjan toiseksi.

Viime vuonna Vettel jäi Leclercin varjoon, ja nyt näyttää siltä, että himottu maailmanmestaruus Ferrarin ratissa jää saksalaiselta haaveeksi.

Kimi Räikkönen on voittanut tallin viimeisimmän kuljettajien maailmanmestaruuden vuonna 2007.