Kimi Räikkösen ikimuistoinen tempaus villitsee yhä F1-kansaa – ”He ovat kuluttaneet painonsa verran samppanjaa ja olutta!”

Kimi Räikkösen toiminta Monacossa 2006 nousi jälleen parrasvaloihin.

Kimi Räikkösen tempaus Monacon F1-kisassa 2006 on jäänyt lähtemättömästi formulafanien mieleen.

F1-sarja herkutteli jälleen sosiaalisessa mediassa Räikkösen touhuilla, kun se julkaisi torstai-iltana nostalgiavideon 14 vuoden takaisista tapahtumista.

– Vain Kimi-jutut, formulasarja pohjusti videon yhteydessä.

Video kohosi nopeasti suurhitiksi ja lähti leviämään vauhdilla. Pelkästään sarjan Instagram-tilillä sitä on ehditty vajaassa vuorokaudessa katsoa lähes 1,5 miljoonaa kertaa.

Vuonna 2006 viimeistä kauttaan McLarenilla ajanut suomalainen oli kisassa toisena, kun turva-auto tuli radalle.

Kuten niin monesti Räikkösen McLaren-vuosina, myös tuolla kertaa menopeli teki tepposet. Suomalaisen ajokki ylikuumeni köröttelyvauhdissa ja syttyi palamaan.

Räikkönen ohjasi savuavan hopeanuolensa radan sivuun juuri ennen tunnelia ja lähti lampsimaan sitä pitkin kohti varikkoa.

Kisa ja tv-lähetys jatkuivat normaalisti, kunnes hetkeä myöhemmin kansainvälisessä kuvayhteydessä leikattiin äkkiarvaamatta Räikkösen huvijahdin kannelle.

26-vuotias suomalaisässä olikin marssinut varikon sijaan jahdilleen, jossa istua retkotti janojuomia siemailleiden kaveriensa seurassa.

– Siellä on Kimi Räikkönen! Hän ei ole edes palannut varikolle, brittiselostaja James Allen nauroi suorassa lähetyksessä.

– Hän on ottanut paitansa pois! Siellä hän on joidenkin suomalaisten ystäviensä kanssa. He ovat kuluttaneet oman painonsa verran samppanjaa ja olutta, Allen selosti suomalaiskuskin veneellä viihtyneestä seurueesta.

Räikkönen muisteli tapausta MTV:n haastattelussa ennen viime vuoden Monacon GP:tä.

– Ei siinä palaverissa käyty. Soittelivat ne vähän aikaa, jos tulisin palaveriin. Sanoin, että joku toinen kerta, Räikkönen kertoi virne suupielessä.