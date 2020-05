1970-luvun kohuelokuvasta tulossa uusintaversio – Ferrarin F1-tähti Charles Leclerc pääosassa?

Charles Leclercistä ollaan leipomassa jo lyhytelokuvan tähteä.

Monacon ruhtinaskunnan kadut suljetaan sunnuntaiaamuna tuntien ajaksi, kun lyhytelokuvalle C'etait un Rendezvous kuvataan uusintaversio.

Ohjaajalegenda Claude Lelouch’n uusintateosta on tähdittämässä yksi F1-maailman kuumimmista nimistä, Ferrarin tähtikuljettaja Charles Leclerc.

Näin uutisoidaan muun muassa Motorsport.comissa, joka pohjaa juttunsa ranskalaismedian tuoreisiin raportteihin.

Monacon viranomaiset ovat vahvistaneet, että kaupungin tiet suljetaan aamulla kello 6.45–9.00 väliseksi ajaksi.

Monacossa olisi sunnuntaina pitänyt ajaa F1-kisa, joka jouduttiin perumaan koronaviruspandemian takia.

C'était un Rendezvous on Lelouch’n vuonna 1976 käsikirjoittama ja ohjaama pätkä, joka kuvattiin aamuöisessä Pariisissa. Se on kahdeksan minuutin mittainen automatka, joka on kuvattu yhdellä otolla autoon kiinnitetyllä kameralla.

Teos ja Lelouch keräsivät kritiikkiä vaarallisuudestaan, sillä ohjaajan mukaan auto kiihtyi matkan varrella 200 kilometrin tuntivauhtiin. Lyhytelokuva kuvattiin julkisilla teillä ilman minkäänlaisia poikkeusoloja.

Lelouch on väittänyt ajaneensa itse autoa elokuvassa, mutta muun muassa 1970-luvun F1-tähtien Jacques Laffiten ja Jacky Ickxin on spekuloitu olleen todellisuudessa auton ratissa.

Leclercille koronaviruspandemian aiheuttama kilpailutauko on tuonut menestystä muilla rintamilla. Hän on kerännyt suuren suosion pelaajien suoratoistopalvelussa Twitchissä ja aiemmin tällä viikolla julkistettiin hänen sopimuksensa muotibrändi Giorgio Armanin lähettilääksi.