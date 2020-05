”Tiellä makaa kuolleita ihmisiä” – Bernie Ecclestonelta karmeita tietoja Brasilian koronakriisistä, pakeni raskaana olevan vaimonsa kanssa

Bernie Ecclestone kuvaili rajuin sanankääntein Brasilian koronatilannetta.

Entinen F1-pomo Bernie Ecclestone, 89, laskeutui sunnuntaina vaimonsa Fabiana Flosin, 44, kanssa yksityiskoneella Sveitsin Kloteniin.

Matkanteko oli alkanut Brasiliasta, jossa pariskunta oli koronaviruksen vuoksi viettänyt 11 viikkoa eristäytyneenä maatilalleen.

Ecclestone kertoi sveitsiläislehti Blickin haastattelussa, että pariskunta lähti koronavirusta pakoon. Ecclestone ja Flosi odottavat parhaillaan ensimmäistä yhteistä lastaan: Flosi on kahdeksannella kuulla raskaana.

– Sao Paulosta on yhtäkkiä tullut koronaviruspesäke. Keskellä tietä makaa kuolleita ihmisiä, sairaalat ovat täynnä ja presidentti (Jair) Bolsonaro on täysin ymmällään. Hän on vasta nyt tajunnut, kuinka vakava Brasilian tilanne onkaan, Ecclestone totesi.

Koronakriisi moukaroi parhaillaan Etelä-Amerikkaa, ja Brasiliasta on tullut maanosan koronakriisin keskus. Viikonloppuna Brasilian koronatapausten määrä ohitti Italian ja Espanjan. Maan sairaaloiden ja terveydenhuollon on kerrottu ylikuormittuneen pahasti.

Ecclestone totesi Blickille, ettei halua poikansa syntyvän kaaoksen keskelle.

– Kun tämä lapsi kesäkuussa syntyy, hän ei synny Brasilian kaaokseen täpötäysine sairaaloineen. Onneksi Sveitsissä ei ole ongelmia, Ecclestone sanoi.

Worldometerin tuoreen koronavirustilaston mukaan Brasiliassa on keskiviikkoon mennessä raportoitu 275 087 koronavirustartuntaa. Kuolleita on 18 121, mikä on selvästi eniten Etelä-Amerikan maista.

Aiemmin Ecclestone kertoi saksalaislehti Bildille, että he lähtivät Sveitsiin nimenomaan turvallisuussyistä.

– Brasiliassa on monia hyviä yksityisklinikoita, mutta riski koronaviruksen saamiseen on suurempi Brasiliassa kuin Euroopassa, Ecclestone kommentoi.