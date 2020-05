”En nähnyt päivää, en yötä, enkä mitään muutakaan” – tasan vuosi sitten menehtynyt Niki Lauda jätti taakseen kuolemattoman tarinan

Niki Lauda menehtyi vuosi sitten. Hänen perintönsä F1-maailmalle on kuolematon. Kuva vuodelta 2018.

Niki Laudan kuolemasta on kulunut vuosi. Hän ei välttämättä ollut voitoilla mitattuna parhain F1-kuski, mutta yksikään ei ole kokenut urallaan yhtä paljon kuin hän.

Kolminkertainen formula ykkösten maailmanmestari Niki Lauda antoi kasvot autourheilun vaarallisuudelle.

Hänen hirvittävä onnettomuutensa Nürburgringin vanhalla Nordschleifella vuonna 1976 ei unohdu koskaan. Kuin ihmeen kaupalla järkyttävästä turmasta selvinnyt legenda palasi radalle vain 42 päivää onnettomuutensa jälkeen.

Vielä pitkään formuloissa vaikuttanut itävaltalainen menehtyi tasan vuosi sitten, 20. toukokuuta 2019.

Laudan tarina on kuitenkin kuolematon.

IS muistelee F1-legendan elämää. Alkuperäinen juttu on julkaistu Urheilulehdessä vuonna 2015.

Niki Laudaa on muistettu F1-maailmassa monin tavoin.

Lauda lähti F1-varikolta monesti sillä mielellä, että takaisin hän ei enää palaa. Aina hän kuitenkin palasi: neuvonantajana, tv-kommentaattorina ja jopa tallipäällikkönä.

Vielä 2010-luvun puolivälissä Lauda oli näkyvästi mukana F1-sarjassa. Hän kuului Mercedes-tallin johtoryhmään syyskuusta 2012 saakka. Tallipäällikkönä hän pääsi työskentelemään jo 2000-luvun alussa Jaguarilla. Hän oli myös merkittävällä tavalla naaraamassa Mercedekselle vuosikymmenen supertähteä Lewis Hamiltonia.

Lauda kulki lähes aina farkuissa. Hän ei luopunut myöskään suorapuheisuudestaan. Se aiheutti hänelle monesti hankaluuksia. Vähällä oli, ettei Enzo Ferrari näyttänyt suorapuheiselle Laudalle ovea heti ensimmäisten testikierrosten jälkeen 1970-luvun alussa.

Vuoden 2005 tienoilla Lauda menetti joksikin aikaa F1-kommentaattorin paikkansa kutsuttuaan Robert Kubicaa suorassa lähetyksessä ”polakiksi”.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff joutui pyytelemään taannoin anteeksi työkaverinsa Laudan puheita Ferrarista. Lopulta Lauda päätti esittää italialaistallille anteeksipyynnön lauottuaan, että Ferrari on ”p**ka auto” ja tallissa tapahtuvat henkilövaihdokset ovat ”sitä kuuluisaa italialaista kasinoa”.

Myös Mika Häkkinen oli oman F1-uransa aikana usein Laudan kritiikin kohteena.

– Niki oli aina tosi suora puheissaan ja kritisoi monesti ajamistani sekä tyyliäni, eikä ehkä lopulta kauaksi jäänytkään totuudesta, Häkkinen naurahti Urheilulehden haastattelussa 2010-luvun alkupuolella.

– Niki paukutti aina täyslaidallisen, ja minua kismitti välillä tosi paljon se, mitä kaikkea hän sanoi. Ajan myötä olen oppinut tuntemaan hänet, on käyty illallisilla ja tehty televisiomainoskin yhdessä samalle yhteistyökumppanille.

Andreas Nikolaus Lauda syntyi rikkaaseen itävaltalaisperheeseen Wienissä helmikuussa 1949. Hänen sukunsa omisti muun muassa paperitehtaita.

Jo pikkupoikana Lauda oli innoissaan ajamisesta ja autoista. Hän sai jo 12-vuotiaana sukulaisiltaan luvan pysäköidä heidän autonsa, kun he saapuivat kyläilemään.

Lauda oli huono koulussa. Ensimmäiseen omaan autoonsa, VW Kuplaan, hän sai rahaa perheeltään, kun oli sitä ennen väärentänyt koulutodistuksensa. Kupla vaihtui Miniin, jonka Lauda romutti heti ensimmäisenä päivänä.

” Kun Laudan isä kuuli asiasta, hän kielsi poikaansa osallistumasta enää yhteenkään autokilpailuun.

Laudasta tuli kilpa-autoilija, vaikka hänen vanhempansa ja isovanhempansa eivät ammatinvalintaa hyväksyneet. Lauda osallistui ensimmäiseen autokilpailuunsa Mini Cooper S:llä huhtikuussa 1968, viikko Jim Clarkin kuoleman jälkeen. Hän sijoittui Mühlbackenin mäkiajossa luokassaan toiseksi.

Kun Laudan isä kuuli asiasta, hän kielsi poikaansa osallistumasta enää yhteenkään autokilpailuun.

Lauda ei isänsä puheista piitannut. Vuonna 1969 hän siirtyi Formula Veen ohjaamoon ja kilpaili myös Porschella.

Kun Lauda oli ajanut F3-kisoja eri puolilla Eurooppaa, hänen rahansa loppuivat. Hän sai kuitenkin perheensä nimen avulla pankista 20 000 punnan suuruisen lainan ja pääsi näin ajamaan Marchin F2-autoa 1971 Ronnie Petersonin tallikaverina. Hän osallistui sinä vuonna Marchilla myös Itävallan F1-kisaan.

March ilmoitti, että F1- ja F2-kilpailuja sisältävän sopimuksen hinta seuraavalle kaudelle on 100 000 puntaa. Laudan oli mentävä uudelleen pankinjohtajan juttusille, mutta hänen isoisänsä pystyi estämään lainahankkeen sillä kertaa.

Sveitsin GP:n palkintokorokkeella 1982. Keke Rosberg ykkösenä, Alain Prost (oik.) toisena ja Lauda kolmantena.

Lopulta Lauda sai puuttuvat sopimusrahat kilpailevasta itävaltalaispankista. Hän ajoi Marchin F1-autolla 1972, mutta kausi sujui tallilta heikosti.

Lauda oli pahoissa veloissa ja mietti jopa itsemurhaa. Hän päätti ottaa vielä uuden 80­000 punnan pankkilainan, jotta saisi ostettua F1-paikan BRM:ltä kaudelle 1973.

BRM:n auto oli surkea, ja tallin alamäki oli alkanut. Lauda oli kuitenkin kolmantena Monacossa ennen vaihdelaatikon hajoamista ja johti sadekelillä Kanadassa. Näiden suoritusten jälkeen Enzo Ferrari kiinnostui hänestä.

Lauda sai kiittää tallikaveriaan Clay Regazzonia uransa edistämisestä. Kun Regazzoni palasi Ferrarille kaudeksi 1974, Enzo Ferrari kysyi sveitsiläiskuljettajalta, mitä mieltä tämä oli Laudasta. Regazzoni kehui Laudaa niin vuolaasti, että ”Il Commendatore” päätti tehdä sopimuksen itävaltalaisen kanssa. Toisena vaihtoehtona oli Jean-Pierre Jarier.

” Vuoden 1976 MM-taistelusta tuli ikimuistoinen Laudan ja James Huntin välillä.

Italialaistalli osti Laudan ulos uudesta BRM-sopimuksestaan, jonka hän oli solminut Monacon GP:n jälkeen. Ferrari maksoi niin hyvin, että Lauda pääsi eroon myös veloistaan.

Kun Lauda saapui Maranelloon, hän huomasi heti tulleensa täysin uudenlaiseen työympäristöön. Ferrarin resurssit olivat niin valtavat, että Lauda ihmetteli, miksi talli ei voita jokaista kilpailua. Syykin selvisi nopeasti: työntekijät eivät uskaltaneet kertoa tallin toiminnan epäkohdista ja heikkouksista pomoille.

Regazzonin piti olla Ferrarin ykköskuski, mutta Lauda oli häntä nopeampi. Lauda ei koskaan unohtanut sitä, että Regazzoni hyväksyi tilanteen, eikä aiheuttanut tallikaverilleen ongelmia.

Kausi 1974 alkoi Argentiinasta, ja Lauda sijoittui ensimmäisessä Ferrarilla ajamassaan kilpailussa toiseksi. Kolme kilpailua myöhemmin hän saavutti ensimmäisen voittonsa Espanjan GP:ssä. Autossa oli kuitenkin paljon teknisiä ongelmia. Lauda onnistui voittamaan loppukaudella enää vain Hollannissa. Hän sijoittui MM-sarjassa neljänneksi.

Kauden 1975 Lauda aloitti vaisusti. Hän ei yltänyt viidettä sijaa ylemmäs neljässä ensimmäisessä kilpailussa, mutta sitten alkoi tippua voittoja Ferrari 312T:llä.

” En olisi koskaan juonut ennen kilpailupäivää.

Lauda voitti viidestä seuraavasta kilpailusta neljä ja varmisti ensimmäisen maailmanmestaruutensa ajettuaan kolmanneksi Ferrarin kotiareenalla Monzassa. Samassa kilpailussa Ferrari saavutti ensimmäisen valmistajien mestaruutensa 11 vuoteen.

Vuoden 1976 MM-taistelusta tuli ikimuistoinen Laudan ja James Huntin välillä. Lauda oli persoonallisuudeltaan täydellinen vastakohta naisia kaataneelle Huntille. Aluksi he olivat vihamiehiä, mutta alkoivat lopulta kunnioittaa suuresti toisiaan.

– James oli erittäin kilpailuhenkinen kaveri ja hyvin nopea. Radalla kunnioitin häntä paljon. Hänen kanssaan kisatessa pystyi roikkumaan kahden sentin päässä renkaista, koska Hunt ei koskaan tehnyt mitään typerää liikettä, Lauda sanoi taannoin.

Lauda ja kilpakumppani James Hunt Belgian GP:ssä kesäkuussa 1977.

Hunt oli playboy ja rakasti juhlimista. Laudakaan ei sylkenyt lasiin, mutta oli kilpakumppaniaan paljon pragmaattisempi ja pidättyväisempi.

– Pidin Huntin tavasta elää ja touhuta. Seurasin joissain asioissa hänen polkujaan, mutta elin silti kurinalaisemmin. En olisi koskaan juonut ennen kilpailupäivää.

Lauda on myös sanonut, että Hunt on ollut ainoa mies, jolle hän on ollut kateellinen.

– Kun kuulin, että hän oli kuollut 45-vuotiaana sydänkohtaukseen, en ollut yllättynyt. Olin vain surullinen.

Lauda starttasi hallitsevana mestarina kaudelle 1976. Paperitehtailijan poika oli nostanut Ferrarin takaisin huipulle. Hän hallitsi alkukautta näytöstyyliin, vaikka ei pitänyt Ferrarin uudeksi tallipäälliköksi nousseen Daniele Audetton toimintatavoista.

Lauda ehti saavuttaa viisi voittoa ja kaksi kakkossijaa ennen Saksan GP:tä. Vaikka Laudalta oli murtunut kylkiluita alkuvuonna tapahtuneessa traktorionnettomuudessa, hänellä oli tukeva 23 pisteen MM-johto. Toinen maailmanmestaruus vaikutti sinettiä vaille varmalta.

Nürburgring oli lähes 23 kilometrin pituisena F1-sarjan vaarallisin rata. Jackie Stewart oli nimennyt sen ”vihreäksi helvetiksi”.

” Juoksin kohti tulta ja ajattelin, haluanko todella mennä sinne. Rehellisesti sanottuna en halunnut.

Kilpailupäivänä, 1. elokuuta 1976, sää oli epävakaa. Useimmat kuljettajat starttasivat märän kelin renkailla. Kokenut Nordschleifen-kävijä Jochen Mass valitsi toisin. Hän päätti lähteä kuivan kelin slikseillä.

Heti ensimmäisen kierroksen jälkeen alkoi renkaanvaihtorumba, joka hymyilytti selvään johtoon siirtynyttä Massia. Myös Lauda, joka oli ehdottanut Nürburgringin kilpailun boikotoimista turvallisuussyistä, kävi vaihdattamassa renkaat ja ryhtyi sen jälkeen rajuun hyökkäykseen.

Vasemmalle kääntyvässä melko nopeassa kaarteessa Ferrari paiskautui kaiteeseen, siitä takaisin keskelle rataa ja syttyi tuleen. Takana Surteesilla ajanut Brett Lunger ei pystynyt väistämään. Hän osui Laudan autoon.

Formulamaailmaa järkyttänyt onnettomuus oli koitua Laudan kohtaloksi. Raju ulosajo tapahtui Saksassa elokuussa 1976.

Lauda juuttui ohjaamoon. Hetkeä myöhemmin myös Guy Edwards, Arturo Merzario ja Harald Ertl ajoivat onnettomuuspaikalle. He ryhtyivät auttamaan Laudaa yhdessä Lungerin kanssa.

Edwards kertoi myöhemmin tapahtumista Autosportissa.

– Nousin autostani ja juoksin pelastamaan häntä. Tajusin heti, että se oli ollut iso mälli. Kuumuus oli aivan uskomatonta. Juoksin kohti tulta ja ajattelin, haluanko todella mennä sinne. Rehellisesti sanottuna en halunnut.

– En voinut silti pysähtyäkään ja jäädä vain katselemaan. Helvetti sentään, se oli melkoinen sotku. Liekit ja savu olivat niin voimakkaat, etten edes nähnyt auton ohjaamoon, Edwards kuvaili.

” Revimme hänet ulos autosta. Lopulta me kaikki kaaduimme samaan kasaan.

Laudan kypärä oli irronnut. Jokainen sekunti heikensi hänen mahdollisuuksiaan jäädä eloon.

Paniikki voimistui, kun pelastajat huomasivat, että Laudan turvavyö oli juuttunut kiinni. Ferrarissa oli silloin erikoiset istuinvyöt, mutta Merzario tunsi niiden kiinnitysmekanismin, koska oli ajanut Ferrarilla aiemmin.

Lauda huusi suoraa huutoa, kun hänen ihonsa paloi.

– Luulisin, että kului minuutin verran ennen kuin onnistuimme saamaan vyöt auki. Ertl oli saanut jostakin vaahtosammuttimen, joten pystyimme pitämään tulta edes jonkinlaisessa kontrollissa, Edwards kertoi.

– Yritimme, kiroilimme, yritimme uudelleen ja törmäilimme toisiimme. Sitten vihdoin sain kiinni hänen käsivarrestaan ja tukevan otteen hänen vartalostaan. Revimme hänet ulos autosta. Lopulta me kaikki kaaduimme samaan kasaan.

Lauda ehti saada pahoja palovammoja päähänsä. Myrkkykaasut olivat vahingoittaneet hänen keuhkojaan. Hänellä oli myös verenmyrkytys.

– Jos olisin ollut autossa vielä kymmenen sekuntia, olisin kuollut, Lauda on sanonut.

” Keskityin kuuntelemaan hoitajien puhetta. Se auttoi pysymään hengissä.

Aluksi Lauda kiidätettiin läheiseen Adenaun sairaalaan. Sieltä hänet lennätettiin Mannheimiin. Samana iltana sairaala tiedotti kuljettajan olevan kriittisessä tilassa.

Lauda vajosi koomaan, ja pappi ehti käydä antamassa hänelle viimeisen voitelun.

– En nähnyt päivää, en yötä, enkä mitään muutakaan. Sitten yhtäkkiä tunsin olevani onnellinen ja rento. Tuntui siltä kuin kaatuisin taaksepäin. Ajattelin, että jos nyt luovutan, niin luultavasti kuolen. Minun oli yritettävä tehdä jotain. Niinpä keskityin kuuntelemaan hoitajien puhetta. Se auttoi pysymään hengissä, Lauda kertoi myöhemmin.

Laudan autoa ei koskaan tutkittu kunnolla. Hän on itse arvellut, että takajousituksesta auton vasemmalta puolelta saattoi hajota jotain, joka oli ehkä vaurioitunut hieman aiemmin reunakiven ylityksessä.

– Onnettomuus ei tullut yllätyksenä. Olin jo nähnyt, kuinka kuljettajia kuoli viereltäni. Tiesin riskit, mutta halusin silti jatkaa.Lauda osasi aina suhtautua onnettomuuteensa huumorilla. Kun eräs satunnainen kulkija taannoin tapasi Laudan ja tv-ryhmän samassa mutkassa, jossa onnettomuus oli tapahtunut, hän kysyi Laudalta, mitä tämä siellä teki.

– Etsin toista korvaani, kuljettajalegenda vastasi.

Monet kuuluisat plastiikkakirurgit ehdottivat Laudalle leikkausta, mutta hän kieltäytyi aina. Laudalle ei ollut koskaan tärkeää, miltä hän näyttää.

– Puolet korvasta puuttuu yhä, mutta mitä sitten? Sillä kuulee edelleen, Lauda sanoi.

– Vaimoni kylläkin pyörtyi, kun näki minut onnettomuuden jälkeen ensimmäisen kerran. Siinä vaiheessa tiesin, etten näytä kovin hyvältä.

” Tiesin riskit, mutta halusin silti jatkaa.

Onnettomuutensa jälkeen Lauda piti lippalakkia tiukasti päässään. Silläkin hän osasi tehdä rahaa.

Varsinkin juomayhtiö Parmalat ja lämmitysjärjestelmiä valmistava Viessmann maksoivat paljon siitä, että Lauda käytti yritysten lippalakkia. Kymmenkunta vuotta sitten Lauda paljasti Die Zeit -lehden haastattelussa, että eräs sponsori oli maksanut 1,2 miljoonaa euroa mainospaikasta hänen lippiksessään.

Laudan ulkonäkö oli puheenaihe jo ennen hänen kuuluisaa onnettomuuttaan. Kun Marlboro oli hänen sponsorinsa, yhtiön markkinointiosasto halusi, että Laudan kypärään laitetaan sana ”The Rat” (rotta). Se ei kuvannut hänen luonnettaan, vaan ulkonevien hampaiden tuomaa hieman rottamaista ulkonäköä.

Lippiksestä tuli tavaramerkki. Lauda ja entinen kuski Eddie Irvine vuonna 2001.

Vaikka rottamaisuus karisi vuosien saatossa, niin Daniel Brühlin, joka näytteli Laudaa Ron Howardin ohjaamassa erinomaisessa Rush-elokuvassa, piti hankkia tekohampaat muistuttaakseen Laudaa.

Voittojensa ja mestaruuksiensa jälkeen Laudan lempinimi kääntyi lehdissä usein muotoon ”Kuningasrotta”.

” Pelkäsin Monzassa aivan hirvittävästi. Olin jäykkänä kauhusta.

Palataan vuoteen 1976. Lauda oli palaa kuoliaaksi, mutta hän ei luovuttanut. Vain 42 päivää onnettomuutensa jälkeen Lauda oli jälleen Ferrarin F1-auton ratissa. Hän palasi kilpailuihin Monzassa ja sijoittui neljänneksi.

– Pelkäsin Monzassa aivan hirvittävästi. Olin jäykkänä kauhusta, Lauda on myöntänyt.

Kausi huipentui Fujin radalla Japanissa. Hunt oli kaventanut Laudan etumatkan kolmeen pisteeseen.

Kilpailu alkoi kovassa kaatosateessa. Lauda ei nähnyt kunnolla. Hänen silmistään vuoti vettä, koska kyynelkanavat olivat vielä osittain tukossa. Onnettomuudesta johtui myös se, ettei hän pystynyt räpyttelemään silmiään.

Lauda antoi periksi, kurvasi varikolle ja keskeytti. Hunt nousi kolmanneksi ja voitti MM-tittelin yhden pisteen erolla.

– Tekisin edelleen saman päätöksen. Oli todella tyhmää kilpailla silloin, Lauda sanoi muutamia vuosia sitten.

Lauda ymmärsi, että elämä on voittamista tärkeämpää. Enzo Ferrari ei kuitenkaan ymmärtänyt kuljettajansa päätöstä. Hän sätti rajusti Laudaa puhelimessa kilpailun jälkeen. Niki löi luurin Enzon korvaan. Heidän välinsä eivät palautuneet puhelun jälkeen ennalleen.

Ennen kautta 1977 Laudan sponsori, itävaltalainen kivennäisvesivalmistaja Römerquelle ilmoitti melko suoraan, että se aikoo maksaa kuljettajalle puolet edelliskautta vähemmän, koska kasvoistakin on enää vain puolet jäljellä. Lauda kuitenkin huomasi melko pian, että onnettomuus oli vain nostanut hänen mainosarvoaan.

Lauda jatkoi vielä Ferrarilla ja voitti mestaruuden, mutta ei tullut toimeen uuden tallikaverinsa Carlos Reutemannin kanssa. Toinen mestaruus tuli pikemminkin tasaisuudella kuin huikealla nopeudella.

Kun Lauda kertoi vaihtavansa tallia, Enzo Ferrari käski poistaa jokaisen Laudaa esittävän kuvan Ferrarin F1-tehtaan seiniltä. Ferrarin fanitkaan eivät silloin jääneet ikävöimään Laudaa.

Vuonna 1978 Lauda siirtyi hallitsevana maailmanmestarina Brabhamille miljoonan dollarin vuosipalkalla. Tallin omistanut Bernie Ecclestone ei olisi aluksi halunnut maksaa Laudalle niin paljon.

Lauda otti yhteyttä Brabhamin yhteistyökumppaniin Parmalatiin ja kysyi italialaisyhtiöltä, haluavatko he sponsoroida mieluummin häntä vai Brabhamia. Kuultuaan vastauksen Ecclestone maksoi mukisematta Laudan haluaman miljoonan.

Lauda voitti Brabhamilla kahden kauden aikana vain kaksi kilpailua. Ruotsin Anderstorpissa ykkössija tuli Gordon Murrayn suunnittelemalla legendaarisella ”imuriautolla” Brabham BT46B:llä. Auton takana oli tuuletin, joka muodosti sen alle maaefektiä. Lauda ei ajanut ylivoimaisella autolla muita kilpailuja, koska muut tallit pitivät sitä sääntöjen vastaisena, ja se kiellettiin.

Vähitellen Lauda sai tarpeekseen Brabhamin epäluotettavista sekä hitaista autoista ja menetti motivaationsa. Kun Kanadan GP:n harjoitukset olivat meneillään 1979, Lauda kurvasi varikolle ja ilmoitti Ecclestonelle lopettavansa välittömästi.

Lauda palasi kotimaahansa johtamaan perustamaansa lentoyhtiötä. Lauda Airilla ei kuitenkaan mennyt kovin hyvin, joten Lauda päätti palata F1-sarjaan vuonna 1982 osittain taloudellisista syistä. McLaren lupasi hänelle kolme miljoonaa dollaria kaudesta, joten Lauda päätti tarttua tarjoukseen.

McLarenin pääsponsori Marlboro ei ollut täysin vakuuttunut siitä, pystyykö Lauda enää palaamaan huipulle, mutta hän osoitti nopeasti, että huoli oli turha. Hän voitti jo kauden kolmannen kilpailun Long Beachin katuradalla. Mestaruus meni silti sinä vuonna Keke Rosbergille.

Lauda voitti kolmannen F1-mestaruutensa McLarenilla 1984. Hän kukisti vain puolella pisteellä tallikaverinsa Alain Prostin. Se oli suuri pettymys tallipäällikkö Ron Dennisille, joka tuki avoimesti Prostia.

” Lauda poistui näyttämöltä laudamaisella tavalla, ilman juhlallisuuksia.

Aluksi Lauda ei halunnut, että nopeaksi tiedetystä Prostista tulisi hänen tallikaverinsa. Heille ei kuitenkaan syntynyt kahden kauden aikana suuria ongelmia. Lauda myönsi myöhemmin, että hänen motivaationsa pysyi koko ajan hyvänä, koska Prost ajoi samanlaisella autolla.

Lauda ei ollut niin nopea kuin Prost. Hän ei myöskään ollut sellainen kuljettaja, joka olisi ollut valmis paiskimaan todella rajusti töitä silloin, kun tallilla meni huonosti. Silti hän voitti kolme maailmanmestaruutta.

Laudan viimeinen ajokausi F1-sarjassa sujui heikosti. Hän pääsi kaudella 1985 vain kolmesti maaliin, mutta voitti Zandvoortissa. Se jäi hänen viimeiseksi MM-osakilpailuvoitokseen.

Kotikisassaan Itävallan GP:ssä Lauda ilmoitti lopettavansa ajajauransa. Hän johti viimeistä F1-kilpailuaan Adelaidessa, kunnes 57. kierroksella suistui ulos radalta jarrujen kadottua. Hän hyppäsi aidan yli, eikä katsellut enää taakseen. Lauda poistui näyttämöltä laudamaisella tavalla, ilman juhlallisuuksia.

Lauda vaikutti monta vuosikymmentä formuloiden huipulla.

Sen jälkeen Lauda keskittyi taas lentoyhtiönsä johtamiseen. Sitten rysähti. Lauda koki elämänsä toisen suuren onnettomuuden 1991, kun Lauda Airin alle kahden vuoden ikäinen Boeing 767 putosi Thaimaassa. Kaikki koneessa olleet 223 matkustajaa ja kymmenen miehistön jäsentä kuolivat.

Itsekin suurilla matkustajakoneilla lentänyt Lauda lähti nopeasti onnettomuuspaikalle Thaimaan viidakkoon. On kerrottu, että hän pystyi osoittamaan itse pirstoutuneista koneenkappaleista, mikä aiheutti Boeingin pudottaneen teknisen vian. Sitten hän lensi suoraan Englantiin testaamaan 767:n simulaattoriversiota.

Sen jälkeen Lauda piti nopeasti lehdistötilaisuuden, jossa hän sanoi tietävänsä, että onnettomuus johtui tietokoneen aiheuttamasta ongelmasta Boeingin koneessa, eikä se ollut Lauda Airin syytä. Vuotta myöhemmin virallinen tutkimuskomissio oli loppuraportissaan aivan samaa mieltä onnettomuuden syystä. Lentokone oli aivan odottamatta kääntynyt vasemmalle ja hajonnut.

” Ilman häntä en olisi enää elossa.

Ajajauransa aikana Lauda oli naimisissa Marlene Knausin kanssa. Heille syntyi kaksi lasta: Mathias ja Lukas.

Laudan pojista Mathias ryhtyi kilpa-ajajaksi. Hän nousi formuloissa GP2-tasolle, ja on kilpaillut myös DTM-sarjassa ja WEC-sarjassa.

Lukas on toiminut veljensä managerina. Vuonna 2014 hän loukkaantui pahasti Ibizalla moottoripyöräonnettomuudessa. Niki Laudalla on myös Christoph-niminen poika, joka syntyi avioliiton ulkopuolisesta suhteesta.

Avioeronsa jälkeen Lauda meni uudelleen naimisiin 2008 häntä 30 vuotta nuoremman lentoemännän Birgit Wetzingerin kanssa. Seuraavana vuonna heille syntyivät kaksoset Max ja Mia.

Lauda kiinnostui vaimostaan eräissä juhlissa. Hän kiinnitti huomiota tämän käyttämiin tasapohjaisiin, hippityylisiin kenkiin.

– Kaikilla muilla naisilla oli korkeat korot. Siitä minun kiinnostukseni heräsi. Vasta sen jälkeen sain selville, että hän työskenteli omassa lentoyhtiössäni.

Lauda sai Birgit-vaimoltaan uuden munuaisen.

– Ilman häntä en olisi enää elossa, munuaistulehduksesta kärsinyt Lauda sanoi muutamia vuosia sitten.