Formulakauden on tarkoitus alkaa Itävallasta heinäkuussa.

Kesän formulakisat pyritään järjestämään niin, ettei sairaustapaukset henkilökunnassa vaikuta kisojen läpivientiin.

Kansainvälisen autoliiton FIAn lääkintäkomission johtaja Gerard Saillant lupaa, että mahdolliset koronavirustartunnat eivät aiheuta peruuntumisia formula ykkösten tuleviin osakilpailuihin.

– Jos meillä on yksi positiivinen testitulos, tai ehkä 10 tartuntaa, on tartuntojen kanssa mahdollista tulla toimeen. Radoille voidaan järjestää erikoisreitti tartunnan saaneille. Lääketieteellisesti puhuen ongelmaa ei ole. Urheilun ja median välisen suhteen kannalta tilanne onkin toinen, Saillant kommentoi Motorsport.comin mukaan Skylle.

Hän ymmärtää, että jos varikolta alkaisi tippua väkeä, formulasirkus näyttäytyisi ikävässä valossa.

– Pyrimme varautumaan siten, että tiedämme, minkä pisteen jälkeen on mahdotonta jatkaa, Saillant jatkaa.

F1-kauden oli tarkoitus alkaa jo maaliskuussa Australiasta, mutta Melbournen osakilpailu peruttiin kalkkiviivoilla, koska McLarenin henkilökunnan jäsen oli saanut koronaviruksen.

– Tilanne on muuttunut Melbournen jälkeen, koska tietomme viruksesta on täysin erilainen. On mahdollista ennakoida ja varautua moniin asioihin, Saillant sanoo.

Formula ykkösten moottoriurheilujohtaja Ross Brawn kertoi toukokuun alussa, että MM-sarja pyrkii rakentamaan osakilpailuihinsa “biosfäärin”, josta henkilökunta tai kuskit eivät poistu.

FIAn tämän viikkoisessa kokouksessa käsiteltiin tulevien kisojen järjestelyistä. Niihin kuuluu varikkohenkilökunnan koronatestaaminen joka toinen päivä.

Formuloiden MM-sarja yrittää käynnistyä kahdella kisalla Itävallassa heinäkuun 5:nä ja 12. päivänä. Kisoja pyritään järjestämään 15–18 kappaletta siten, että kausi päättyisi joulukuun puolivälissä.