F1-mestari povaa Ferrarille ongelmia – latasi kovan arvion Carlos Sainzin palkkaamisesta

Carlos Sainz Jr. on ajanut vuonna 2015 käynnistyneellä F1-urallaan Toro Rossolla, Renaultilla ja McLarenilla.

Jenson Button povaa ongelmia italialaistallin tuoreelle kuljettajakaksikolle.

Espanjalainen Carlos Sainz Jr. korvaa Sebastian Vettelin Ferrarin ratin takana.

Nuoren espanjalaisen sopimus julkistettiin viime keskiviikkona, vain kaksi päivää Vettelin lähtemisilmoituksen jälkeen.

25-vuotiaan Sainzin tuleva tallitoveri Charles Leclerc on kuitenkin Ferrarin kiistaton kuningas ja ykköskuljettaja.

Kimi Räikkösen vuonna 2018 Ferrarilla korvannut monacolainen jätti viime kaudella maailmanmestari Vettelin varjoonsa, ja nyt myös Sainz Jr:lle on soviteltu kakkoskuskin roolia.

Leclerc nappasi uransa ensimmäisen F1-voiton viime syyskuussa Belgian osakilpailusta.

Vuoden 2009 maailmanmestari Jenson Button, 40, näkee uhkakuvia uudessa kuljettajakaksikossa.

Kahden nopean mutta määrätietoisen F1-kuljettajan liitto on ollut pitkäaikainen tai harmoninen vain hyvin harvoin.

Brittiläinen Button saavutti urallaan 30 palkintopallisijaa, joista 15 oli voittoja.

Hän muistuttaa, että vasta kerran F1-urallaan palkintopallille ennättänyt Sainz Jr. ei ole luonteeltaan kakkosviulun soittaja: hän on sisimmässään aivan kuten isänsäkin rallilegenda Carlos Sainz.

– Jos Mattio Binotto (Ferrarin tallipäällikkö) on valinnut Carloksen siksi koska hän on hyvä haastamaan Leclerciä ja puskemaan häntä eteenpäin, hän on väärässä, vuonna 2017 F1-uransa lopettanut Button totesi Sky Sportsin haastattelussa.

Hän vihjaa, että Daniel Ricciardo olisi voinut olla tähän varmempi tallikaveri Leclercille. McLarenille siirtyvää australialaista huhuttiin myös Ferrariin, mutta Sainz Jr. oli tiettävästi tallin ykkösvaihtoehto alusta saakka.

– Ferrari on valinnut väärän henkilön, jos he haluavat hyvän ilmapiirin talliin. Carlos on epäilemättä hieno persoona, mutta hän haluaa voittaa, Button sanoi.

Binotto on ylistänyt, kuinka hyvin 50 vuoteen nuorin Ferrari-kaksikko täydentää toisiaan.

– Uskomme, että Chareles ja Carlos ovat taitojensa ja persoonallisuuksiensa takia paras mahdollinen yhdistelmä meille, jotta saavutamme asettamamme tavoitteet, hän on todennut.

Kuluvan F1-kauden kymmenen ensimmäistä osakilpailua on peruttu koronapandemian vuoksi. Kausi on määrä aloittaa Itävallan gp:llä heinäkuun alussa.