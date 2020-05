Yhtenä viikonloppuna Bernie Ecclestone ymmärsi, mistä F1:n rahat oikein tulevat – F1 ei enää koskaan ollut entisensä

Bernie Ecclestone kasvatti valtaansa F1-sarjassa tasaisesti 1970-luvulta lähtien. Belgian GP vuonna 1974 avasi Ecclestonen silmät lajin taloudellisille mahdollisuuksille.

Bernie Ecclestone oli vuosikymmenten ajan F1:n vaikutusvaltaisin mies. Hän perusti ja johti pitkään Formula One Groupia, joka hallinnoi F1-sarjan mediaoikeuksia. Käytännössä Ecclestone käytti suurta valtaa lajin kaikilla osa-alueilla siihen saakka kunnes yhtiö myytiin yhdysvaltalaiselle Liberty Medialle.

Ecclestone piti F1:n valtikkaa käsissään liki 40 vuoden ajan, mutta hän on ollut lajissa mukana vielä pidempään, vaikka oma kuljettajaura 1950-luvulla päättyikin nopeasti. Britti osti Brabham-tallin vuonna 1972 120 000 dollarin hintaan.

1960-luvulla hyvin menestynyt Brabham oli hieman alamaissa, mutta talli lähti hitaasti nousuun intohimoisen britin johdolla. Ecclestonea kiinnosti paitsi menestys F1:ssä niin myös lajin muut sopukat. Hän ei jäänyt hiljaiseksi F1:n valmistajien yhdistyksen F1CA:n (myöhemmin FOCA) kokouksissa ja etsi jatkuvasti keinoja kasvattaa lajin suosiota – kenties joskus myös omaa vaikutusvaltaansa.

Merkittävä käännekohta Ecclestonen ja koko F1:n tarinassa tapahtui vuonna 1974. Belgian GP:n kohtalo oli noihin aikoihin vaakalaudalla. Span rata oli liian vaarallinen ja muutostyöt olivat 70-luvun alussa vielä kesken. Zolderin radan infrastruktuuri ei ollut riittävä F1-kisalle, ja muut vaihtoehdot olivat vähissä, joten kohteeksi valikoitui pitkän pohdinnan jälkeen vastavalmistunut Nivellesin rata. Siellä isännöitiin Belgian GP 1972 ja 1974.

Tuohon aikaan Belgiassa haluttiin ajaa vuorovuosin Valloniassa ja Flanderissa, joten 1973 kurvailtiin kunnostetussa Zolderissa. Sitten palattiin Nivellesiin, mutta siellä odotti iso sotku. Paikallinen järjestäjä oli ajautunut konkurssiin ja koko kisa uhkasi peruuntua.

Ecclestone astui väliin.

F1CA:n pomo halusi, että Belgiassa ajetaan ja hän oli valmis hyppäämään konkurssiin menneen järjestäjän saappaisiin. Kisalla oli jo suuria sponsoreita, mm. Marlboro ja öljy-yhtiö Texaco, mutta rahaa tarvittiin lisää. Ecclestone neuvotteli kontaktiensa kautta lisää rahaa pääsponsoreilta ja löysi kolmanneksi päätukijaksi Bang & Olufsenin.

Ecclestone luottokuljettajansa Nelson Piquetin kanssa vuonna 1984.

Rahat riittivät juuri radan vuokraan ja ratahenkilökunnan palkkaamiseen. Ecclestonen piti vielä löytää rahaa tallien kulujen kattamiseen, mutta lipputulot ja mainosmyynti kattaisivat niitä kustannuksia. Ecclestone halusi muut tallit mukaan jakamaan kisan taloudellisen riskin, mutta tallipomot kuten Colin Chapman ja Ken Tyrrell halusivat keskittyä talliensa johtamiseen, eivät kilpailujen järjestämiseen.

Promoottorista F1:n valtiaaksi

Ecclestone lupasi lopulta henkilökohtaisesti kattavansa F1-tallien kustannukset ja palkintorahat. Kisa saatiin järjestettyä. Hänestä tuli puolivahingossa Belgian GP:n promoottori kaudella 1974.

– Minun oli hoidettava homma henkilökohtaisesti. Colin ja muut ajattelivat, että me haluamme kisata, emme vastata lipunmyynnistä. Kun otin homman haltuun, tarjouduin tekemään tallien puolesta kaiken. Huolehdin myös, että he saisivat rahansa. Otin 30 prosenttia riskistä, mutta he eivät halunneet mukaan, Ecclestone kertoi Motorsport.comille.

Kilpailuviikonloppuna riitti ongelmia aina lipunmyynnistä akkreditointeihin ja ajanottoonkin asti, mutta Ecclestone ja kumppanit saivat kisaviikonlopun vietyä silti menestyksekkäästi läpi. Ennätykselliset 31 autoa lähti kilpailuun, ja joka puolella näkyivät ennennäkemättömän kirkkaasti Marlboron, Bang & Olufsenin ja Texacon jättimäiset mainoskyltit.

– Näytti siltä, kuin koko paikka olisi räjähtänyt mainoksista ja julkisuustempuista, Motor Sport -lehden toimittaja kirjoitti tuolloin.

Harmaantunut Ecclestone F1-varikolla Sotshissa syksyllä 2019.

Toimittajan sanoja voi pitää enteellisinä kun tiedetään, mihin suuntaan F1 Ecclestonen johdolla myöhemmin lähti.

Vaikka ongelmilta ei vältytty, niin 70 000 ihmistä tuli paikalle, ja katsojat olivat tyytyväisiä. Emerson Fittipaldi voitti McLarenillaan. Tallit saivat rahansa, ja Ecclestone Autosportin mukaan ”nappasi taloudellisen jättipotin”. Ennen kaikkea Brabhamin tallipomo näki F1-maailman sen toiselta puolelta, ja kokemus avasi Bernien silmät kaikille lajin taloudellisille mahdollisuuksille.

– Me emme tienneet, miten homma toimi. Meidän piti oppia... Ecclestone kertoi Motorsportille.

Belgian GP-viikonloppu opetti Ecclestonelle paljon siitä, mikä viitoitti hänen tulevaa nousuaan F1:n valtarakenteiden ytimeen. Nousu valtaan ei tapahtunut välittömästi, mutta loppu todella on historiaa.

Ecclestone kasvatti valtaansa 70-luvun läpi ja nousi johtamaan F1-tallien yhdistystä. Tuohon mennessä Nivellesin ratakin oli jo rapistunut ja olisi pian pois käytöstä, mutta Ecclestone porskutti. FOCA:n pomona hän johti F1-tallit taisteluun kansainvälisen autourheiluliiton FISAa vastaan.

FISA:n ja FOCA:n välinen ”sota” jatkui 70–80-lukujen taitteen läpi, ja kinastelun seurauksena kilpailujakin jouduttiin perumaan. Vuonna 1981 FOCA ja FISA sopivat ensimmäisen historiallisen Concorde-sopimuksensa. Se viitoitti tietä kohti rauhaa liiton ja tallien välillä. Sopimuksessa määriteltiin ehdot muun muassa televisiotulojen ja palkintorahojen jakamisesta.

Ecclestone pelaamassa korttia maaliskuussa 1974 Kyalamissa. Toista korttikättä pitää Texacon pomo. Korttipelillä ratkaistiin, näkyvätkö Texacon mainostarrat Brabhamin autoissa. Ecclestone hävisi, mainostarrat liimattiin autoon ja Carlos Reutemann ajoi kisan voittoon Brabhamin ratissa.

Monen muun sovitun asian ohella sopimus antoi FOCA:lle oikeuden myydä F1-sarjan tv-oikeudet ja päästi sen käsiksi sarjan kaupallisiin oikeuksiin. Tämä muutti sarjan dynamiikkaa talleille myönteisemmäksi – mikä puolestaan kasvatti Ecclestonen vaikutusvaltaa entisestään.

Pian brittikettua ei pysäyttänyt enää mikään. Toinen Concorde-sopimus vuonna 1987 johti F1:n kaupallisten oikeuksia hallinnoivan yhdistyksen perustamiseen, ja Ecclestone oli luonnollinen valinta yhtiön johtoon. Hän myös omisti siitä kelpo siivun. Ecclestone myi Brabhamin ja keskittyi täysipäiväisesti osaomistamansa uuden F1:tä hallinnoineen jätin johtoon.

Ecclestonen aikakaudella F1-sarja kasvatti tulonsa miljardiluokkaan – ja sievoinen osa tuloista meni myös osan yhtiöstä omistaneen Bernien taskuun. Ecclestone oli kolmen vuosikymmenen ajan F1:n vaikutusvaltaisin henkilö.

Brabham hiipui nopeasti

Kun Formula One Group myytiin Liberty Medialle vuonna 2016, oli kauppahinta huimat 4,4 miljardia dollaria. Ecclestone siirrettiin sivuun pomon postiltaan alkuvuodesta 2017.

Melkoinen ura 120 000 dollarin alkuinvestoinnista ja yhden GP:n järjestämisestä. Toimettomaksi hän ei ole tämänkään jälkeen. Huhtikuussa selvisi, että 89 vuoden ikään ehtineen Ecclestonen vaimo, Fabiana Flosi, 44, on raskaana. Ecclestonella on jo kolme tytärtä, joista vanhin on 65-vuotias Deborah. Tamara on syntynyt vuonna 1984 ja Petra 1988.

Entä miten kävi Brabhamin? Sen jälkeen, kun Bernie hankki tallin 1972, alkoi Jack Brabhamin perustama tiimi pian taas pärjätä. Luotettavuusongelmat johtivat siihen, että mestaruuksia ei 70-luvulla tullut, mutta Ecclestone löysi pääsuunnittelijakseen nuoren eteläafrikkalaisen Gordon Murrayn, joka nousisi aikanaan lajin suunnittelijalegendojen joukkoon.

Ecclestone ja hänen tähtikuljettajansa Niki Lauda sekä Nelson Piquet vuonna 1979.

Murrayn suunnittelemat autot alkoivat pärjätä toden teolla 1980-luvun alkupuolella. Nelson Piquet voitti kaksi kuljettajien maailmanmestaruutta (1981, 1983).

Yhtiö, josta Ecclestone oli maksanut vain 120 000 dollaria kävi kaupaksi vuonna viiden miljoonan taalan hintaan – komea arvonnousu sekin 16 vuodessa, vaikka jääkin Ecclestonen myöhemmin tienaamien miljardien varjoon.

Brabhamin tarina ei jatkunut uudessa omistuksessa enää pitkään. Sveitsiläinen Joachim Luhti johti tallia hetken, mutta hänet pidätettiin epäiltynä veropetoksesta vuonna 1989.

Taistelu tallin kohtalosta jatkui muutaman vuoden ajan, mutta heikko menestys ja rahoituksen puute johtivat Brabhamin katoamiseen F1-kartalta lopullisesti kauden 1992 jälkeen. Vuonna 1962 ensimmäisen kerran F1-kisaan osallistunut talli voitti kaksi valmistajien maailmanmestaruutta (1966, 1967) ja neljä kuljettajien MM-titteliä (1966, 1967, 1981, 1983). Kaikkiaan 403 kilpailustaan tallin autolla voitettiin 35 kilpailua ja sijoituttiin 120 kertaa palkintokorokkeelle.

Brabhamin historian viimeiseksi GP:ksi jäi Unkarin GP kaudella 1992.