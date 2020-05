F1-huhumylly käy kuumana – näin Valtteri Bottaksen entinen suurtukija kommentoi suomalaisen kimuranttia tilannetta

Antti Aarnio-Wihurin mukaan Sebastian Vettelin lähtö Ferrarilta saattaa vaikuttaa myös Valtteri Bottakseen.

Valtteri Bottaksen entinen päätukija Antti Aarnio-Wihuri on seurannut Formula 1:n huhusirkusta mielenkiinnolla.

Maanantainen uutinen Sebastian Vettelin ja Ferrarin teiden eroamisesta ei yllättänyt sarjan sisäpiirissä vuosikausia ollutta teollisuuspohattaa.

– Kun katsoi sitä Ferrarin ja Vettelin hommaa viime syksynä ja talvella, niin eihän se päätös kovin isona yllätyksenä minulle tullut. Kuulin jo aiemmin sellaisia huhuja, että he eivät tule pääsemään suurella todennäköisyydellä jatkosopimukseen, hän totesi Ilta-Sanomille puhelimitse.

Monialakonserni Wihurin pääomistaja ja miljardööri Aarnio-Wihuri, 80, tarkoittaa F1-kulisseista kuultua sitkeää huhua, jonka mukaan Vettel sortui tuittuiluun jäätyään nuoren tallitoverinsa Charles Leclercin varjoon.

Aarnio-Wisuri osasi ennakoida, että Vettelin tuleva korvaaja saattaisi hyvin olla juuri Carlos Sainz jr. niin kuin keskiviikkona tiedotettiinkin.

– Minulla on sellainen käsitys, että Ferrari on miettinyt tätä asiaa kauan ennen kuin lopulliseen ratkaisuun päädyttiin. Käsittääkseni Sainz oli heidän ykkösvaihtoehtonsa.

Aarnio-Wihuri lopetti Bottaksen ja Mercedeksen tukemisen viime vuonna, sillä sponsoroinnilla ei ollut riittävästi hyötyä yritykselle.

Hurjaksi yltynyt siirtoruletti voi vaikuttaa myös 30-vuotiaaseen Bottakseen, jonka sopimus Mercedeksen kanssa umpeutuu jälleen kuluvan kauden jälkeen.

Villeimpien varikkohuhujen mukaan Mercedes olisi virittelemässä huippunopeaa mutta räjähdysherkkää tähtikaksikkoa, jossa Vettel korvaisi suomalaisen maailmanmestari Lewis Hamiltonin tallikaverina.

Aarnio-Wihuri muistuttaa, että Bottaksen asema saksalaistallissa on kaikkea muuta kuin kiveen hakattu.

– Jostain syystähän Bottas on ollut löysällä siellä Mersulla jo pitkään. En tiedä mitä siellä taustalla oikein on vai onko se pelkkää show’ta, hän toteaa.

Entisellä suurtukijalla ei ole tietoa, ovatko Bottaksen taustajoukot ja Mercedes edenneet jatkosopimusneuvotteluissaan – tai onko sellaisia edes aloitettu.

– En ole puhunut Toton (tallipäällikkö Toto Wolff) kanssa sitten viime heinäkuun eli en tiedä tarkasti, mitä ne ajattelevat. Eikä hän nyt tietysti minulle etukäteen kaikkea kerrokaan, vuosia Bottaksen kautta Mercedestä sponsoroinut Aarnio-Wihuri naurahtaa.

Bottas Barcelonan F1-testeissä viime helmikuussa.

Asetelma ei ole uusi nastolalaislähtöiselle Bottakselle, jolle on sorvattu vuonna 2017 alkaneella Mercedes-taipaleella vain yhden kauden mittaisia sopimuksia.

– Tietysti se on hänelle henkisesti aika raskas tilanne, kun ei oikein tiedä miten ja missä ajetaan tällä kaudella ja sopimuskin on katkolla. Samahan se on ollut joka vuosi.

Aarnio-Wihuri ei ole kuullut tuoreimpia päivityksiä myöskään entiseltä suojatiltaan. Syy siihen on sangen ymmärrettävä.

– Se on niin kauhean rakastunut. Ei ole paljoa ehditty keskustelemaan, kun hän on keskittynyt tähän Australian tyttöön, hän toteaa viitaten Bottaksen tuoreeseen tyttöystävään Tiffany Cromwelliin.