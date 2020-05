Carlos Sainz pisti Juha Kankkusen asialle, kun ei itse sitä pojalleen pystynyt sanomaan – nyt juniori on uusi Ferrarin F1-tähti

Rallilegenda Juha Kankkunen on tuntenut Ferrarin uuden F1-tähden Carlos Sainz Jr:n jo pikkupojasta lähtien.

Huomattavasti rauhallisempi kuin isänsä. Muun muassa näin kertoo espanjalaisen Sainzin moottoriurheiluperheen tunteva Juha Kankkunen Ferrarin F1-tallin uudesta kuskivärväyksestä Carlos Sainz Jr:stä.

Kankkunen ajoi isä-Sainzin eli Carlos Sainzin kanssa tallitoverina 1980- ja 1990-luvuilla Toyotalla ja Fordilla. Suomalaistähti kertoo aikoinaan olleensa vieraana myös Sainzin ja tämän puolison häissä.

Ferrarilla ensi vuonna aloittavan Carlos Sainz Jr:n Kankkunen on tuntenut jo aivan pikkupojasta. Nuorempi Sainz on nyt 25-vuotias, hän on syntynyt vuonna 1994.

– Madridissa Sainzin kotona ja heidän maatilallaan olen häntä nähnyt aivan pienestä pitäen. Näin hänen ajavan jo leikkiautoilla ja nyt ollaan siinä pisteessä, että junior on pian Ferrarin F1-mies, Kankkunen, 61, tunnelmoi.

– Kiltti ja hiljainen hän oli pienenä. Ei ollut suuna päänä, mutta erittäin mukava poika, Kankkunen kuvailee.

Ford-tallitoverit Juha Kankkunen ja Carlos Sainz tauolla vuonna 1997.

Aktiivisen MM-ralliuransa lopetettuaan Kankkunen ajoi itse muun muassa Volkswagen Scirocco cupia, jota kaasuteltiin radalla. Näissä ympyröissä hän tapasi jo rata-autoilijana urallaan eteenpäin pyrkinyttä Sainz Jr:ää ja hänen isäänsä.

– Esimerkiksi Hockenheimin radalla Saksassa tapasin isä-poika-kaksikon. Siellä juniori veteli jo pikkuformuloilla täyttä päätä.

Kankkusen mukaan Sainz Jr:lle on leimallista rauhallisuus ja harkitsevainen luonne. Kankkusen mielestä hänen lahjakkuutensa näkyi jo varhaisessa vaiheessa.

– Hän on yllättävän rauhallinen espanjalaiseksi. Isänsä on huomattavasti temperamenttisempi ja välillä jopa kuumakalle junioriin verrattuna.

– Siellä radanvarressa joskus Carlokselle vinoilinkin, ettei tuo sinun poikansa voi olla, kun ei se mistään hermostu. No, leikki leikkinä. Siinä sitten sitä porukalla naureskeltiin, rallin nelinkertainen maailmanmestari Kankkunen myhäilee.

Kankkusen mukaan isä-Sainz oli pyytänyt suomalaistähteä hieman ”puhuttelemaan” poikaansa radalla.

– Carlos pyysi isällisellä otteella minulta palvelusta. Hän pyysi minua sanomaan juniorille, että autourheilussa tarvitaan rintakarvoja. Ettei siinä muuten pärjää...

Kankkunen pitää Sainzin nousua Ferrarille upeana uutisena. Kankkunen tuntee italialaiset moottoriurheiluperinteet läpikotaisin, sillä hän on voittanut Lancialla kaksi maailmanmestaruutta yhteensä neljästä mestaruudestaan. Italialaismerkki Lancialla hän nappasi MM-tittelin vuosina 1987 ja 1991.

Vuoden 1991 mestaruudesta hän sai Fiat-konsernilta lahjaksi Ferrarin 512 TR -ajokin. Lisäksi Kankkunen omistaa muun muassa Ferrarin harvinaisen F40-juhlamallin.

– Italialaiset ovat intohimoista moottoriurheiluväkeä. Tykkäsin tehdä työtä heidän kanssaan.

– Lancia oli aikoinaan rallimaailman Ferrari. Liki kaikki ralliukot halusivat joskus urallaan ajaa Lancialla ja F1:ssä kaikki haluaisivat joskus urallaan ajaa Ferrarilla. Onhan se määrätyllä tavalla legendaarista.

Juha Kankkusen Ferrarit ojennuksessa.

Kankkunen muistuttaa, että legendaarisen ajopaikan mukana tulevat myös suuret suorituspaineet.

– Pojalle se on tosi hieno paikka, mutta jos siellä ei tulosta tule, niin sitten se onkin erityisen vaikea paikka. Tässäkin on kaksi puolta.

Kankkunen arvioi monen muun tapaan, että Sainz on Ferrarin marssijärjestyksessä lähtökohtaisesti kakkoskuljettaja monacolaisen Charles Leclercin, 22, jälkeen.

– Leclerc on vahva Ferrarilla ja tulee olemaan vahva vielä monta vuotta tästä eteenpäin. Sainzin poika menee siinä hyvin kakkoskuskina. Ferrarilla peli on yleensä aika selkeä – on ykkös- ja kakkoskuski.

– Toisaalta rallitalli eikä F1-talli pärjää ilman kahta vahvaa kuljettajaa, jos meinataan merkkimestaruuksista tapella. Ja Ferrarilla se on ilmeistä, että myös se merkkimestaruus sieltä halutaan – silloin pitää olla kaksi vahvaa kuljettajaa.

Kankkunen aikoo ottaa yhteyksiä Sainzin perheen suuntaan.

– Soitan isä-Sainzille onnittelut pojan Ferrari-paikasta. Totta kai!