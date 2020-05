Palaako kaksinkertainen maailmanmestari F1-sarjaan? Fernando Alonsoa istutetaan jo Renaultin ratin taakse

Fernando Alonso on yhdistetty vahvasti Renaultiin, jossa espanjalainen on voittanut molemmat maailmanmestaruutensa.

F1-kautta ei ole vielä päästy aloittamaan koronapandemian takia, mutta sarjan faneilla pitänyt kiirettä tällä viikolla – niin kovaksi siirtosirkus on äitynyt.

Uusimpien huhujen mukaan lajilegenda Fernando Alonso olisi lähellä paluuta MM-sarjaan, vieläpä kukoistuksensa aikaisen tallinsa Renaultin riveihin.

Renaultilla aukesi paikka, kun Daniel Ricciardo siirtyy ensi kaudeksi McLarenille paikkaamaan Ferrarille suuntaavaa Carlos Sainzia.

38-vuotias Alonso istuisi Renaultin permanenttiin oivasti, sillä hänen uskotaan olevan sopiva mentori nuorelle ranskalaistallin kuskille Esteban Oconille.

Alonso voitti Renaultilla maailmanmestaruudet vuosina 2005 ja 2006. Kuva vuoden 2005 San Marinon osakilpailusta.

McLarenilla toistaiseksi viimeisen kautensa ajanut espanjalaisikoni lopetti F1-uransa vuonna 2018.

Sittemmin muun muassa IndyCar-sarjassa, Dakarin rallissa ja Le Mansin 24 tunnin ajossa ajonälkäänsä tyydyttänyt Alonso on flirttaillut jo ennen tämän viikkoisia yllätysuutisia mahdollisella paluullaan takaisin moottoriurheilun kuninkuusluokkaan.

Odottamattomasti käynnistynyt kuljettajabingo tuskin ainakaan vähentää kaksinkertaisen maailmanmestarin kaipuuta formula-auton rattiin.

– En vielä tiedä enempää tai vähempää, mitä aion tehdä vuonna 2021. Toivon, että tiedätte pian enemmän, Alonso vihjaili aiemmin toukokuussa.

Alonson yllätyspaluun esteeksi saattaa nousta raha, sillä koronakurimus saattaa vaikuttaa tallien taloudellisen tilanteeseen merkittävästikin.

Espanjalainen on Telegraphin tietojen mukaan valmis suostumaan palkanalennukseen paluun mahdollistamiseksi.

Neuvoteltavaa kuitenkin riittää, sillä hän tienasi viimeisellä McLaren-kaudellaan peräti 30 miljoonaa euroa.

Vuonna 2001 F1-uransa aloittanut Alonso on ajanut McLarenin ja Renaultin lisäksi Minardilla ja Ferrarilla. Hänellä on saavuttanut 97 palkintosijaa, joista 32 on voittoja.