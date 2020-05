Nyt se on varmaa! Carlos Sainzista tulee Ferrarin mies: ”Erittäin lahjakas”

Ferrari vahvisti Carlos Sainz Jr:n siirron italialaistalliin ensi vuodeksi.

Espanjalainen Carlos Sainz Jr. siirtyy Ferrarin F1-talliin ensi vuodeksi. Legendaarinen italialaistalli varmisti asian torstaina.

Sainz, 25, siirtyy Ferrarille McLarenilta. Sainzin sopimus on kaksivuotinen.

Sainzille aukesi paikka Ferrarilla, kun italialaistalli ilmoitti hiljattain, ettei se jatka yhteistyötään saksalaiskonkari Sebastian Vettelin, 32, kanssa kuluvan vuoden jälkeen.

– Olen erittäin onnellinen, että ajan Scuderia Ferrarilla 2021. Olen innoissani tulevaisuudestani tallissa. Silti minulla on yhä tärkeä vuosi edessäni McLarenilla, Sainz lausui tiedotteessa.

Sainz on osallistunut F1-urallaan 102 GP-kilpailuun. Hänen paras sijoituksensa on kolmas tila Brasilia GP:stä viime vuodelta. Tämä on myöskin hänen ainoa palkintopallisijoituksensa MM-sarjassa.

Sainz ponnisti F1-sarjaan Red Bullin suojattina Toro Rosso -talliin 2015. Renault´lle hän meni 2017 ja McLarenille viime kaudeksi.

Hän teki McLarenilla viime kaudella kelpo työtä ja sijoittui kuudenneksi MM-sarjassa.

– Carlos on todistanut olevansa erittäin lahjakas. Hänellä on teknistä osaamista ja oikeat kyvyt erinomaiseksi valinnaksi Ferrari-perheeseemme, totesi Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto.

Ferrarilla Sainz ajaa monacolaisen tähtikuljettaja Charles Leclercin, 22, tallitoverina.

– Kuljettajaparilla on lahjakkuutta ja sopivaa luonnetta. Se on myös nuorin kuljettajakaksikko Scuderialla 50 vuoteen. Uskomme, että tämä on paras mahdollinen yhdistelmä saavuttaaksemme tavoitteemme, tallipomo Binotto sanoi.

Carlos Sainz Jr. on legendaarisen rallikuljettaja Carlos Sainzin, 58, poika. Isä-Sainz voitti Toyotalla maailmanmestaruudet 1990 ja 1992. Lisäksi hän on voittanut maineikkaan Dakar-erämaarallin kolmesti.