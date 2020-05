Sebastian Vetteliä ei tahdota enää mestaruusvuosiensa talliin –”Emme pysty emmekä halua”

Mikäli Ferrarin jättävä Sebastian Vettel vielä jatkaa, ei se tapahdu ainakaan Red Bullin tallissa.

Formula ykkösten tähtikuski Sebastian Vettel ilmoitti tiistaina jättävänsä Ferrarin F1-tallin tämän vuoden jälkeen. Korvaajaksi Ferrari on viimeisimpien tietojen mukaan haalimassa Carlos Sainzia nuoren monacolaisen Charles Leclercin rinnalle.

Uutinen on kirvoittanut kiivasta spekulointia 32-vuotiaan saksalaisen uran jatkosta. Vettel ei ole ilmoittanut vetäytyvänsä, ja viimeisimpänä vettä myllyyn heitti Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff, joka totesi tallin pitävänsä ”silmät auki” jatkon osalta.

Mercedeksen jälkeen F1:n kärkitallien paikkaa pitävässä Red Bull -tallissa Vetteliä ei ainakaan tulla näkemään. Näin painottaa tallipomo Helmut Marko.

– Me emme pysty emmekä halua kustantaa kahta tähteä, Marko totesi Autosportille ja Motorsportille.

– Lausuntoni oli, että ei kahta ”V:tä” Red Bull Racingiin, hän tiivisti.

Ensimmäisenä V:nä Red Bullin ykköskuskin paikkaa visusti itsellään pitelee Max Verstappen.

Marko ei kuitenkaan kiellä, etteikö Vettelin kanssa olisi aiheesta neuvoteltu. Hän kuitenkin painotti, että tilanne on tehty saksalaisen suuntaan selväksi:

– (Vetteliä) on informoitu, että tämän hetkinen tilanne on, että Max on ykköskuskimme.

Helmut Markon mukaan Vettel on Red Bullille ”no topic”.

Max Verstappenin paikka Red Bullilla hyvin turvattu.

Nelinkertainen F1:n maailmanmestari Vettel ajoi kaudet 2009–2014 Red Bullin ykköskuskina, minkä jälkeen hän siirtyi Ferrarille. Mestaruudet hän ajoi juurikin brittitallin nimissä.

Mikäli Mercedes olisi Vettelistä kiinnostunut, tietäisi se tukalaa paikkaa tallin suomalaiskuski Valtteri Bottakselle. Mercedes ei tule luopumaan F1-supertähdestään Lewis Hamiltonista, joten väistyjän paikka jäisi Vettelin mahdollisessa siirrossa nastolalaiselle.