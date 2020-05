Näin tallikaveri Charles Leclerc reagoi Sebastian Vettelin lähtöön Ferrarilta – oikoi huhuja kaksikon väleistä

Charles Leclerc kiitteli Ferrarin jättävää Sebastian Vetteliä tallitoveruudesta.

Ferrarin ja Sebastian Vettelin yhteistyö päättyy kauden 2020 jälkeen. Italialaistalli vahvisti tiistaina, että nelinkertainen F1-maailmanmestari lähtee tallista.

Ferrarin tiedotteessa kerrottiin, että ratkaisuun päädyttiin yhteisesti.

Vettel, 32, ajoi Ferrarilla vuodesta 2015 lähtien. Viime kaudeksi hän sai tallikaverikseen nuoren monacolaislupauksen Charles Leclercin. Vaikka konkari-Vettelin ja 22-vuotiaan Leclercin tallitoveruuteen mahtui myös draamaa – esimerkiksi dramaattinen kolarointi viime kauden Brasilian GP:ssä – Leclerc reagoi tiistaiseen uutiseen kunnioitusta täynnä olevalla viestillä.

– On ollut suuri kunnia olla tallikaverisi. Meillä on ollut joitakin tiukkoja hetkiä radalla. Jotkut niistä ovat olleet hyviä ja jotkut sellaisia, jotka eivät päättyneet kuten me molemmat olisimme halunneet. Meidän välillämme on kuitenkin aina ollut keskinäistä kunnioitusta, vaikka ulkopuolelta se ei tulkittukaan niin, Leclerc kirjoitti sosiaalisen median tileillään.

– En ole koskaan oppinut niin paljon kuin sinun tallikaverinasi. Kiitos kaikesta, Seb, Leclerc päätti.

Leclercillä on Ferrarin kanssa sopimus aina kauteen 2024 asti. Tiistaisen ilmoituksen jälkeen käynnistyi heti spekulaatiot siitä, kuka täyttää Vettelin paikan. Korvaajaksi on povattu jo ainakin Daniel Ricciardoa ja Carlos Sainzia. Aiemmin on huhuttu myös supertähti Lewis Hamiltonin siirtymisestä legendaariseen italialaistalliin.

IS:lle asiaa kommentoinut Mika Salo puolestaan heitti ilmoille Alfa Romeolla nyt toista kauttaan kisakuskina olevan Antonio Giovinazzin. Myös Valtteri Bottaksen nimi on noussut esille spekulaatioissa.