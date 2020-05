Kommentti: Sen piti olla unelmaliitto, mutta Sebastian Vettel epäonnistui ja likasi maineensa Ferrarilla

Ferrarin mestaruusprojekti jumiutui yhdessä Sebastian Vettelin pääkopan kanssa, kirjoittaa toimittaja Tuomas Arkimies.

Sebastian Vettel, 32, jäänee F1-historiaan miehenä, jonka saavutuksia on helppo vähätellä.

Vettelin neljää maailmanmestaruutta ei voi häneltä ryöstää, mutta suurimmista suurimpien joukkoon häntä ei voi nostaa.

Se kävi selväksi viimeistään tiistaina, kun Ferrari vahvisti saksalaisen pestin päättymisen kuluvan kauden jälkeen.

Voi hyvällä syyllä todeta, että Vettel likasi maineensa Ferrarilla yhtä nopeasti kuin hän sen nuoruusvuosinaan Toro Rosolla ja Red Bullilla ansaitsi.

Kaudeksi 2015 italialaistalliin siirtynyt Vettel on toki voittanut Ferrarilla 14 GP-kisaa, mutta hänen jaksoaan tallissa leimasivat toistuvat virheet ja henkisen kantin horjuminen tuittuiluineen.

Sebastian Vettel lähtee Ferrarilta.

Vettel voitti mestaruutensa Red Bullilla vuosina 2010–2013. Ferrarilla MM-titteli on jäänyt haaveeksi.

Vettel väänsi mestaruudesta Lewis Hamiltonin kanssa kausina 2017 ja 2018, mutta taipui tappioon pitkälti omien virheidensä takia.

Viime kausi oli käytännössä sinetti Vettelin ajalle Ferrarilla.

Tallitoveriksi Kimi Räikkösen tilalle tuli nuori ja menestyksennälkäinen Charles Leclerc, ja monacolainen jätti pian Vettelin varjoonsa. Tätä Vettel ei kestänyt, vaikka julkisuuteen kerrottiinkin toisenlaista tarinaa.

Ferrari solmi Leclercin kanssa kauteen 2024 ulottuvan jatkosopimuksen, joka oli selvä signaali maineikkaan italialaistallin tulevaisuudensuunnitelmista ja Vettelin hiipumisesta apukuskin osaan.

Alun perin Vettel palkattiin Ferrarille vain yhtä asiaa varten – tuomaan sen ensimmäinen kuljettajien mestaruus sitten vuoden 2007 ja Räikkösen loiston päivien.

Tämä projekti jumiutui yhdessä Vettelin pääkopan kanssa.

Innoittajana – ja myös painolastina – Ferrari-siirrossa Vettelille olivat maanmies Michael Schumacherin Ferrarilla voittamat mestaruudet.

Ferrari on osa F1-mytologiaa, mutta kuljettajien keskuudessa ja varikolla sillä on edelleen aitoa vetovoimaa. Kolikolla on silti tässäkin asiassa kääntöpuolensa. Ison ja maineikkaan tallin toiminta ei ole aina siitä notkeimmasta päästä.

Työskentelyä Ferrarilla sävyttävät politikointi, tempoilu päätöksenteossa ja ennen muuta kovat paineet.

Tämän myös Vettel sai kokea.

Myös Schumacherilla oli aikoinaan vaikeutensa Ferrarilla, mutta Vettelin kokeman arvosteluvyöryn alle ”Schumi” ei koskaan päätynyt.

Fernado Alonsokaan ei pystynyt Ferrarilla mestaruutta nappaamaan, mutta espanjalaisen sädekehä on silti kirkkaampi kuin Vettelin.

Monimestari Vetteliä pidetään toki rattimiehenä, mutta Ayrton Senna, Michael Schumacher ja Hamilton kaasuttavat kuvainnollisesti kaukana hänen edessään.

Erityisen paljon Vettelille jää todistettavaa siksi, että tehtävä Ferrarilla ei ole onnistunut.

Sebastian Vettel ei ole onnistunut. Kimi Räikkönen on yhä Ferrarin viimeisin kuljettajien maailmanmestari.

Vettelin lähtö aloittaa valtavat spekulaatiot saksalaisen jatkosta sekä hänen Ferrari-paikkansa täyttäjästä.

Lopettamista Vettel pohti julkisesti jo reilu vuosi sitten. Ja tuskin kukaan ruotii lopettamista medialle, jollei ole sitä jollain tasolla tykönään jo aiemmin puntaroinut.

Vettelin nuoruuden menestysvuosien kujeilu ja vitsailu ovat olleet poissa jo pitkään. Tilalle on tullut vakavampi ja virhealtis ote.

Vuodet vaativat veronsa – varsinkin Ferrarilla.