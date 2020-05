Lewis Hamilton sai sen, minkä perään oli haikaillut viiden vuoden ajan – ”Tunnen oloni terveemmäksi kuin koskaan”

Kuusinkertainen formula ykkösten maailmanmestari sanoo olevansa freesimpi ja terveempi kuin koskaan.

– Viiden viime vuoden kuluessa on ollut aikoja, jolloin olen ajatellut, että lepo tekisi hyvää keholle ja mielelle, Lewis Hamilton sanoi Mercedeksen haastatteluvideolla BBC:n mukaan.

Nyt kaivattua taukoa on riittänyt, kun koronaviruspandemia on siirtänyt F1-kauden alkua koko ajan eteenpäin. Hamilton on käyttänyt sangen odottamattomasti tulleet vapaat hyväkseen.

– Uransa huipulla olevalle urheilijalle vuoden tauko ei tee koskaan hyvää, mutta me olemme saaneet osittaisen sapattivapaan, josta olen nauttinut. Tunnen oloni freesimmäksi ja terveemmäksi kuin koskaan.

Koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitteet ovat saaneet brittiajajan miettimään elämää F1-sirkuksen ulkopuolellakin.

– Varmaan kaikille on vaikeaa pitää mieli virkeänä. Tärkeintä on keskittyä löytämään mielekästä tekemistä, johon ei välttämättä ole ollut aikaisemmin aikaa. Älkää tuhlatko tätä aikaa, Hamilton sanoi ja toivoi ihmisten arvostavan aikaa perheidensä ja läheistensä parissa.

F1-kausi alkaa näillä näkymin Itävallassa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Autourheilun kuninkuusluokassa joudutaan kilpailemaan todennäköisesti pitkään ilman yleisöä.

Hamilton, 35, sanoo tyhjien katsomoiden edessä ajamisen antavan tyhjän tunteen. Kilpaileminen ilman yleisöä on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin se, ettei kilpailtaisi lainkaan.

– Saan ympäri maailmaa viestejä ihmisiltä, joilla on vaikeaa, koska he eivät voi katsoa urheilua. Se kertoo, mitä urheilu merkitsee ihmisille. Se yhdistää meitä, Hamilton sanoi.

Mercedeksellä ajava Hamilton on voittanut kolme viime F1-mestaruutta. Yhteensä hän on ajanut maailmanmestariksi kuudesti.

Eniten maailmanmestaruuksia F1:ssä on voittanut Michael Schumacher, joka juhli urallaan ykkösenä seitsemän kertaa.