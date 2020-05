Asiantuntija kertoo, miksi pitää Valtteri Bottaksen jatkoa Mercedeksellä varmana – ”Maailman paras ja maailman huonoin työpaikka”

Suomalaisia rallikuskeja 90-luvulla fanittanut intialainen Karun Chandhok odottaa 14-15 kisan pituista F1-kautta.

Jos F1-kausi päästään aloittamaan tämänhetkisen suunnitelman mukaan 5. heinäkuuta, minkälainen tynkäkaudesta tulee luonteeltaan? Onko Valtteri Bottaksella mitään mahdollisuuksia haastaa Mercedes-tallitoveriaan Lewis Hamiltonia?

Entinen F1-kuski ja nykyään Britannian Sky Sportsin tv-asiantuntijana toimiva Karun Chandhok arvioi, että lyhyemmästä kaudesta huolimatta Bottas on edelleen äärimmäisen vaikean tehtävän edessä.

– Toisaalta Valtterilla on maailman paras työpaikka, hän saa ajaa Mercedestä. Toisaalta se on maailman huonoin työpaikka, koska hänellä on tallikaverinaan sukupolvensa paras kuljettaja. Lewis on kaikkien aikojen viiden parhaan kuljettajan joukossa, intialainen Chandhok sanoo STT:n haastattelussa.

– Bottaksella ja Alex Albonilla on huonoimmat työpaikat, Chandhok jatkaa viitaten Red Bull -kuskiin, joka joutuu ajamaan Max Verstappenin tallitoverina.

Karun Chandhok kuvattuna vuonna 2018.

Chandhokin mielestä Bottas on kolmen Mercedes-vuotensa aikana osoittanut olevansa huippuluokan kuljettaja. Hän on ollut aika-ajoissa keskimäärin vain 0,1 sekunnin päässä Hamiltonista ja päihittänytkin tämän usein.

– Katsoin esimerkiksi hänen Barcelonan aika-ajokierrostaan, se oli todella, todella hyvä. Hyvinä päivinään hän on aivan terävimmällä huipulla. Hänen pitää vain keksiä, miten pystyä siihen useammin. Lewis on esimerkiksi nykyään niin hyvä säästämään renkaita kisoissa, Valtterin pitäisi keksiä miten parantaa sitä osa-aluetta.

Chandhok painottaa kuitenkin, että tehtävä on todella vaikea.

– On helppo sanoa mitä pitäisi tehdä, mutta sen toteuttaminen ei ole helppoa. Uskon että hänellä on tarvittavat lahjat, mutta en tiedä, mitä sen tekeminen vaatisi henkisesti.

2020 ja 2021 samaa jatkumoa

Chandhok uskoo silti, että Bottas saa jatkosopimuksen Mercedekselle kaudeksi 2021. Vähintään sen takia, että kuukausia jälkijunassa alkavan kauden takia jatkuvuus nousee suureen arvoon.

Formula ykkösiin oli alun perin suunniteltu teknisiä sääntömullistuksia ensi vuodeksi, mutta koronaviruksen takia ne siirrettiin vuoteen 2022, joten tämä ja ensi kausi ajetaan pitkälti muuttumattomilla säännöillä.

– Olisin yllättynyt, jos he vaihtaisivat hänet. Tämä kausi on lyhyempi, ja siitä jatketaan ensi kauteen käytännössä samalla autolla. Nämä kaksi kautta ovat vähän kuin yhtä jatkumoa. On järkevää pitää samat kuljettajat, Chandhok sanoo.

Karun Chandhok Lotuksen ratissa viime vuosikymmenen alussa.

– Odotan sen sijaan, että kaudeksi 2022 tulee paljon muutoksia, koko kuskimarkkina voi mennä silloin uusiksi.

Normaalisti neuvottelut kuljettajasopimuksista ovat kesällä jo täydessä käynnissä. Nyt kausi pääsee kuitenkin alkamaan vasta aikaisintaan heinäkuussa, joten kuskit eivät ehtisi antaa juuri ollenkaan näyttöjä.

"Räikkönen oli paras 2003-2005"

Chandhok ajoi formula ykkösissä vuosina 2010–2011 Hispania- ja Lotus-talleissa. Lotuksella hän oli yhden kisan ajan Heikki Kovalaisen tallitoverina ja ajoi Kovalaisen kanssa myös F3-sarjassa.

Chandhokin ensimmäiset muistot suomalaiskuljettajista ovat kuitenkin vuodelta 1990. Tuolloin hän seurasi ihastellen Mika Häkkisen ja Mika Salon dominointia Britannian F3-sarjassa.

– Toinen heistä teki upean F1-uran, toinenkin oli erittäin hyvä, mutta hän ei koskaan saanut kunnon tilaisuutta, Chandhok toteaa.

1990-luvun edetessä Chandhokin huomio kiinnittyi suomalaisiin rallikuskeihin.

– Olin suuri Tommi Mäkisen ja Juha Kankkusen fani, kun Tommi voitti maailmanmestaruuksia ja päihitti Colin McRaen ja Carlos Sainzin.

Myöhemmin hän vaikuttui Kimi Räikkösen suorituksista F1:ssä. Chandhokin mielestä Räikkönen oli koko joukon nopein kuljettaja vuosina 2003–2005.

– Hän oli epäonninen ja olisi voittanut 2003 ilman Nürburgringin moottoririkkoa ja jos talli olisi kehittänyt autoa. Samoin 2005 hän olisi ansainnut mestaruuden. Vaikka hän voitti mestaruuden 2007, hän ei ollut enää silloin aivan yhtä hyvä.

Kimi Räikkönen oli lähellä maailmanmestaruutta vuonna 2003.

Syyksi tähän Chandhok pitää renkaita. McLaren-vuosinaan Räikkönen ajoi Michelinin renkailla, kun taas 2007 Michelin oli vetäytynyt F1:stä ja kaikki tallit käyttivät Bridgestonen renkaita.

– Ne Michelinin renkaat vain sopivat Kimille todella hyvin.

Sitä Chandhok ei osaa arvioida, jääkö kausi 2020 Räikkösen viimeiseksi kuninkuusluokassa. Räikkösen sopimus Alfa Romeon kanssa umpeutuu kauden lopussa.

– Kukapa enää tietää. Hän voi jatkaa niin pitkään kuin huvittaa ja vauhtia riittää.

F1:n suunnitelmissa on paljon kysymysmerkkejä

F1:n virallinen suunnitelma tällä hetkellä on aloittaa kausi 5. heinäkuuta Itävallassa tyhjien katsomoiden edessä. Kauden on tarkoitus koostua 15–18 kisasta ja päättyä joulukuussa Abu Dhabiin. Alun perin kauden piti alkaa maaliskuussa ja olla ennätyksellisesti 22 kisan pituinen.

Chandhokin mielestä on hyvä, että F1:llä on suunnitelma kauden läpiviemiseen, vaikka kaikki onkin vielä epävarmaa.

– Heidän täytyi tehdä jonkinlainen b-suunnitelma. Olisi ollut väärin olla tekemättä mitään suunnitelmaa, Chandhok sanoo.

– En usko että pääsemme 18 kisaan, 14–15 kisaa on realistisempi. Mikä tahansa yli 12 kisan olisi vielä vakavasti otettava MM-sarja.

Tällä hetkellä on vielä paljon kysymysmerkkejä sen suhteen, miten kisoja aiotaan toteuttaa. Eri maiden karanteenikäytännöistä ei ole vielä tietoa, ja mahdollinen epidemian toinen aalto syksymmällä voi sekoittaa suunnitelmia.

Kauden alun venyminen kuukausilla ei välttämättä anna millekään tallille erityistä etulyöntiasemaa.

– Kaikki autojen kehittäminen on tällä hetkellä jäissä, joten sillä ei ole merkitystä.

Pienempi kilpailuiden määrä kuitenkin muuttaa kauden dynamiikkaa jonkin verran. Noin 15 kisan kaudessa yksittäisen huonon kisan merkitys korostuu verrattuna yli 20 kisan kauteen, joten ainakin teoriassa yllätysten mahdollisuus kasvaa.