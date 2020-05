Mercedes lopettaa formulatallinsa? Entinen F1-pomo uskoo mahtimerkin palaavan pian vanhaan rooliinsa

Mercedes on hallinnut F1-ratoja vuosikaudet.

Eddie Jordan ennustaa Mercedesin myyvän menestyksekkään F1-tallinsa.

Mercedes on ollut vuosikausia F1-sarjan ylivertainen hallitsija. Saksalaisjätin valtakausi saattaa päättyä vetäytymiseen koko sarjasta, uskoo entinen formulapomo Eddie Jordan.

Mercedesin mahdollisella vetäytymisellä on spekuloitu aiemminkin.

Jordan nostaa esiin tuoreena pointtina öljyn hinnan romahtamisen. Se iskee rajusti Mercedesin F1-tallin suursponsorin Petronasin liiketoimintaan.

– Öljy-yhtiöillä ei ole enää varaa sitoutua vuosittaiseen kymmenien miljoonien arvoiseen sopimukseen. Petronasin on siis myös lopetettava sponsorointinsa. Se taas tekee valtavan aukon Mersun budjettiin, Jordan sanoo GPFans-sivuston mukaan.

– Mercedesin johto ei voi tehdä muuta. He ovat saavuttaneet jo F1:ssä aivan kaiken. He myyvät tallinsa, kenties Lawrence Strollille, joka aikoo voittaa maailmanmestaruuden poikansa ja uuden Aston Martin -brändinsä kanssa. Ja se suunnitelma on vaikea toteuttaa nykyisen Racing Point -tallin kanssa.

Juuri miljardööri Strollin ja Mercedesin mahdollisesta yhteydestä on liikkunut huhuja aiemminkin.

Lawrence Strollin poika Lance on tällä hetkellä isänsä omistaman Racing Point -tallin F1-kuljettaja.

Eddie Jordan (vas.) on työskennellyt viime vuosina muun muassa tv-hommissa F1-varikoilla.

Jordan uskoo, että vaikka Mercedes myisi menestyksekkään tallinsa, saksalaisjätti jäisi formuloihin moottorinvalmistajana, kuten se toimi jo ennen nykyistä kilpatalliaan.

Mercedes muistetaan etenkin McLaren-tallin menestyksekkäänä moottorinvalmistajana muun muassa Mika Häkkisen menestysvuosina.

McLaren ja Mercedes julkistivat viime syksynä palaavansa yhteen vuonna 2021. Jordan ennustaa, että Mercedesin myydessä oman tallinsa parivaljakko aloittaa jälleen tiiviin yhteistyön.

– Tulevaisuudessa Ferrari, Red Bull ja todennäköisesti McLaren-Mercedes ovat F1-sarjan tukipilarit, Jordan ennustaa.

Mercedesin mahdollisen vetäytymisen spekuloitiin aiemmin ajoittuvan kausien 2020 ja 2021 väliin.

Koronavirustilanteen takia kaudeksi 2021 suunniteltuja massiivisia sääntömuutoksia lykättiin kuitenkin vuodella, mikä saattaa vaikuttaa myös Mercedesin ratkaisuun ja sen ajankohtaan.