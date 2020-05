Kiekkoagentti Tomi Haula paljastaa kulissientakaisen keinon nostaa pelaajan palkkaa yli 20 prosenttia

Kiekkoagentti ja NHL-pelaaja Erik Haulan isä Tomi Haula kertoo, millaisilla keinoilla hän edistää edustamiensa pelaajien asioita.

Alkuvuonna suomalaisessa urheilukeskustelussa nousi pieni myrsky, kun porilainen jääkiekkoagentti Tomi Haula ehdotti Ilta-Sanomille, että ammattikiekkoilijat kuittaisivat varusmiespalveluksensa rahalla.

Ennen SM-liigakauden keskeyttämistä kotimaisessa kiekkoilussa puhuttiin hyökkääjä Sebastian Revon ja Tapparan välisestä oikeuskiistasta, jossa kyse oli hyökkääjän lomarahoista. Revon agentti on – kukapa muukaan – kuin Haula.

Aina kun porilaisessa jääkiekossa koittavat kriisin hetket, nousee Haulan nimi lähes poikkeuksetta jostain esiin.

– Ehkä olen aina ollut tunnettu siitä, että heitän kärkkäitä mielipiteitä eri asioihin. Tiedän, etteivät kaikki sitä arvosta, kertoo Haula.

– Mutta joskus pitää olla rohkeutta mennä myös vastavirtaan, että asiat muuttuvat.

Pori, 2000-luvun alku.

Silloin Tomi Haulan nimi tuli ensimmäisen kerran esiin satakuntalaisessa jääkiekossa. Hänen poikansa Erik oli kymmenvuotias pojankoltiainen ja lupaava kiekkoilija. Monen porilaisen kulmat kuitenkin kohosivat, kun isä Tomi Haula ilmoitti pojan pelaavan aikuisena NHL.ssä.

Erikin tulevaisuus suunniteltiin valmiiksi jo 12-vuotiaana: nuorena Yhdysvaltoihin, siitä yliopistokiekkoiluun ja sieltä NHL:ään.

Niin kävikin.

– Jälkeenpäin olen ymmärtänyt, miten moni asia olisi voinut mennä pieleen. Erikin kanssa kaikki meni kuitenkin kuin elokuvissa.

Erik Haula on NHL-mies.

Samalla kun pojasta tuli NHL-pelaaja, niin isästä tuli kiekkoagentti.

Tomi Haulan urheilutausta oli amerikkalaisessa jalkapallossa, jossa porilainen saavutti ison pinon SM- ja EM-mitaleja. Samalla hän tutustui amerikkalaisista yliopistosarjoista saapuneisiin jenkkipelaajiin, jotka kertoivat omia kokemuksiaan opintojen ja urheilun yhdistämisestä.

Haula piti kuulemastaan ja päätti, että oma poika pitäisi keinolla millä hyvänsä saada tuolla polulle. Urheilullisesti ympäristö olisi paras mahdollinen, minkä lisäksi pakettiin kuuluisi koulutus.

Ongelma oli, ettei Suomessa kukaan tiennyt, miten asia järjestyisi.

– Erik oli erään ison kansainvälisen agenttitoimiston asiakas, mutta hyvin pian kävi ilmi, että heidän edustajansa olivat aivan pihalla yliopistosarjoista. Ajattelin, että Suomessa olisi tarvetta tällaiselle osaamiselle. Päätin alkaa opiskella, miten viisumit ja muut tällaiset hoituvat.

”Niin tämä bisnes toimii”

Nyt vuonna 2020, Haula on viisi henkeä työllistävän agenttifirman omistaja ja edustaa Euroopassa yhdysvaltalaista agenttifirmaa, jolla on noin 300 asiakasta.

Noin puolet kaikista asiakkaista on yliopistopelaajia, joiden agentit eivät saa palkkioita yliopistourheilun tiukkojen sääntöjen mukaisesti. Toinen puoli asiakkaista on ammattilaispelaajia, mutta näistäkin iso osa on vasta uransa alkutaipaleella olevia kiekkoilijoita, jotka saattavat pelata esimerkiksi Mestiksessä. Tästä kaikesta korona leikkaa tulevaisuudessa suuren siivun.

– Uskoisin, että pelaajien palkat putoavat keskimäärin 20 pinnaa.

Käytännössä Haulan palkan maksaa muutamat yhtiön tähtipelaajista Erik Haulan johdolla.

– Niin tämä bisnes toimii, että asiakkaina on paljon nuoria pelaajia, joista tietenkin toivomme mahdollisimman monen yltävän urallaan pitkälle. Silloin mekin hyödymme siitä rahallisesti. Minä uskon yliopistoreittiin kuin vuoreen.

– Kaikkien pelaajien kanssa pitää silti rakentaa luottamuksellinen suhde. Jos tänään kaikki on hyvin, niin huomenna ei takuulla ole. Siinä kohtaa agentti astuu esiin. Kun pelaaja – oli hän missä sarjassa tahansa – on asiakkaamme, niin sen jälkeen olemme pelaajalla töissä.

Se selittää osin myös Haulan tunteita herättävän persoonan.

Agentin pitää toisinaan olla ärsyttävän itsevarma ja suora, välillä jopa röyhkeä. Ajoittain joku saattaa pahoittaa mielensäkin, kun Haula ajaa pelaajiensa etuja.

– Medialla on valtava voima. Niin seurat, pelaajat kuin agentitkin ovat hyvin tarkkoja julkisuuskuvastaan. Pelaajan kannattaa kuitenkin pitää suunsa supussa, sillä yksikin hölmö kommentti tietää hallaa uralle. Jos agentti sanoo jotain, niin se on aivan eri asia.

– Välillä haluamme herättää aivan tietoisesti keskustelua, jotta asiat muuttuisivat pelaajiemme kannalta parempaan suuntaan.

Esimerkiksi Haula kertoo tapauksen, jossa liigapelaajan kintereillä on muutama seura. Silloin agentti alkaa soitella eri seuroihin ja kenties toimittajillekin, että pelaaja on siirtymässä tänne tällä hinnalla. Syntyy kilpailua ja painetta, joka näkyy pelaajan – ja agentin – tilipussissa.

– Jos lähtötaso on tuollaisessa tilanteessa pelaajalle 80 000 euron kausipalkka, niin voimme saada sen nostettua yli 100 000 euroon, Haula sanoo.

Tapaus Sebastian Repo

Tuoreempi tapaus pelaajien oikeuksien puolustamisesta oli Revon oikeudenkäynti, joka päättyi hyökkääjän eduksi. Se oli ennakkotapaus, jossa haettiin ratkaisua siihen, onko pelaajalla oikeus lomakorvaukseen työsuhteen päättyessä pitämättä olleista vuosilomistaan.

Haula ja Repo voittivat riidan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Tapparan emäyhtiö Tamhockey Oy hävisi.

Ystäviä tuolla tavalla ei kuitenkaan aina tule. Nahan pitääkin olla paksu, jotta se kestää tarvittaessa niin kannattajien, seurajohtajien kuin valmentajienkin iskut.

– Pitää myös muistaa, että vastapuolella ovat valmentajat ja seurat, jotka käyttävät aivan samoja keinoja ajaakseen omia etujaan.

Sellaista huippu-urheilu on. Harvoin reilua ja rehtiä, mutta ainakin kaikki tietävät sen.

– Ei tässä kukaan paha ihminen ole, vaan jokainen hoitaa omia hommiaan. Tai no, viimeistään omissa hautajaisissa sen sitten näkee. Onko paikalla ketään muita kuin vaimo ja lapset?

Huippu-urheilu merkitsee asioista luopumista

Vaikka välillä totuus sattuu, mutta se pitää silti kertoa. Varsinkin silloin, kun tavoitellaan jotain sellaista, mihin pääseminen on muutenkin miltei mahdotonta.

– Sanoin yliopistoreitille haluaville pojille suoraan, mitä sille polulle pääseminen tarkoittaa. Eli sen, että hirvittävän monista asioista pitää olla valmis luopumaan, että saa joskus myöhemmin enemmän, Haula kertoo.

Hän näkee suomalaisen huippu-urheilukeskustelun olevan pienessä identiteettikriisissä: toisaalta huipulle halutaan urheilijoita, mutta samaan aikaan kaiken pitää olla mahdollista ja mistään ei suostuta joustamaan.

Se ei ole huippu-urheilussa mahdollista.

– Enkä tarkoita, että pitäisi palata ajassa taaksepäin ja siihen, mitä hannujortikat ja muut edustavat. Se ei toimi enää nykypäivänä. Mutta ei toimi sekään, mitä alposuhoset ja muut huutavat.

Erik Haulasta tuli NHL-pelaaja – niin kuin suunnitelma oli.

Miten lapsesta kasvatetaan huippu-urheilija?

– Hyvin yksinkertainen juttuhan se on, jos vähän pelkistää asioita. Tarpeeksi harjoittelua, lepoa ja ravintoa.

– Harjoitella pitää aina enemmän kuin muut, jos haluaa huipulle. Hyvä toki olisi, jos on myös muita lajeja. Olen suuri monilajisuuden puolestapuhuja. Niin kauan kuin on suinkin mahdollista harrastaa muita lajeja, niin se on hyödyksi nuoren tulevaisuudelle.