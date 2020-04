F1:n arvo on romahtanut täydellisesti pörssissä – tyhjille katsomoille ajaminen johtamassa järisyttävään pudotukseen tuloissa

Forbesin mukaan F1-sarja elää taloudellisesti todella raskaita aikoja.

Talouslehti Forbes arvioi, että koronaviruspandemiasta johtuvat tulonmenetykset aiheuttavat jättimenetykset F1-sarjalle ja sen talleille. Sarjan oikeudet omistava Liberty Media tiedotti maanantaina, että Ranskan GP:tä ei ajeta ja kausi pyritään käynnistämään heinäkuun alussa Itävallassa. Vaikka kausi alkaisi piankin ja suunnitelmien mukaan viikonloppuisin ajettaisiin tuplakisoja, on edessä isoja ongelmia.

Kausi on tarkoitus aloittaa ajamalla tyhjille katsomoille koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Vaikka autot pystyisivätkin kiertämään rataa ja televisiokamerat kuvaamaan tapahtumia kotiyleisöille, niin silti sarja menettää näillä näkymin valtavasti tuloja – Forbesin arvion mukaan yli 90 prosenttia.

F1-sarja on takonut vuosittain vajaan kahden miljardin euron tulot. Tästä summasta yli 550 miljoonaa tulee kisajärjestäjiltä järjestämisoikeuksista. Järjestäjät maksavat kovia summia, koska ne uskovat kisojen tuovan maahan suuria määriä tuloja eri muodoissa. Jos kisoihin ei ole luvassa yleisöä, eivät järjestäjätahot ole välttämättä kovin innokkaita maksamaan miljoonien ja taas miljoonien edestä Liberty Medialle.

Kerrannaisvaikutus olisi sekin, että F1-sarja joutuisi hyvittämään kilpailujen järjestäjille menetettyjä lipputuloja. Lipunmyynti takoo järjestäjille vuosittain rahaa noin 600 miljoonan euron edestä.

Tämän lisäksi esimerkiksi VIP-vierailta saatavat tulot menisivät ohi suun, mutta kulut pysyisivät suurina. Esimerkiksi pelkkä televisiointi maksaa satoja miljoonia.

Tulot laskemassa 93 prosenttia

Forbesin mukaan on mahdollista, että F1-sarjan itselleen ja talleille takoma vuosittainen voitto putoaisi noin 923 miljoonasta eurosta noin 92 miljoonaan – ja tallien siitä palkintorahana saama osuus olisi hieman yli 60 miljoonaa euroa. Laskua normaaliin tulisi siis noin 93 prosenttia – valtava siivu jokaisen tallin rahoituksesta.

Viime kaudella sarjan häntäpään tallitkin toimivat liki 150 miljoonan euron budjeteilla, ja esimerkiksi Ferrari sai melkein 200 miljoonaa euroa pelkästään palkintorahoina ja eri bonuksina.

Liberty Media varmisti viime viikolla yli miljardin euron arvosta rahoitusta tallien ja sarjan toiminnan jatkumisen varmistamiseksi, mutta ilmaista rahaa se ei ole. Liberty myi 33 prosentin omistusosuuden Live Nation -tapahtumajärjestäjästä satelliittiradioyhtiö SiriusXM:lle.

Liberty Median omistaman F1-sarjan osakkeen arvo on romahtanut, kun kaudesta on peruttu kilpailu toisensa jälkeen. F1:n osakkeesta on sulanut peräti 41 prosenttia Nasdaqissa vuoden alun tilanteeseen verrattuna.