F1-pomo ajaa vapaaehtoisena ambulanssia läpi yöt – ­80-vuotiaan isoäidin tapaus veti vakavaksi: ”En halua valehdella”

Mario Isola on Pirellin korkeimpia johtajia.

Pirellin F1-rengaspomo Mario Isola auttaa parhaalla osaamallaan tavalla Italian koronataistelussa.

F1-väki ei ole jäänyt toimettomaksi, vaikka kausi ei ole vieläkään päässyt alkamaan.

Maanantaina sarjan pomot tiedottivat, ettei kausi ala kuin vasta aikaisintaan heinäkuussa, mutta monella kädet ovat täynnä. Syynä useimmilla on halu auttaa koronaviruspandemian keskellä.

Esimerkiksi Britanniassa sijaitsevat F1-tallit löivät hynttyyt yhteen ja kehittivät hengityslaitteen, joka auttaa koronasairaita sairaalassa. Italiassa Ferrari on antanut myös oman panoksensa. Rengasvalmistaja Pirellin F1-toimintojen pomo Mario Isola puolestaan toimii osa-aikaisena ambulanssikuljettajana ja ensihoitajana Milanon alueella.

Tehtävä ei ole Isolalle uusi, sillä hän on toiminut hommassa osa-aikaisesti jo 30 vuoden ajan. Nyt panokset ovat kovemmat kuin koskaan, kun pandemia riepottelee Italiaa.

Isola kertoo F1:n virallisten sivujen haastattelussa, että hän ei epäröinyt hetkeäkään tehtäviin paluuta sen jälkeen, kun oli vapautunut omasta kahden viikon karanteenistaan. Isola, kuten muukin F1-väki, joutui kahden viikon karanteeniin sen jälkeen kun Melbournen F1-kisa päätettiin maaliskuussa perua aivan kalkkiviivoilla pandemian vuoksi.

Kun kaksi viikkoa oli täynnä, Isola palasi hommiin. Hän tekee 150 muun vapaaehtoisen tavoin 10–12 tuntisia vuoroja kerran tai useammin viikossa – normaalin Pirellin päivätyönsä ohella. Kuskipäivinä yöunia tulee vain tunnin–pari.

– Se on raskasta. Virus on kriittinen asia, koska se on näkymätön vihollinen. Noudatamme ylimääräisiä turvallisuusohjeita valmistautuaksemme hommiin. Jokaisen kuljetuksen välillä vaihtuvat suoja-asut, hanskat, naamarit ja lasit, Isola kertoo sivustolla.

– Joskus tiedämme saapuvamme koronavirusta kantavan potilaan luona, toisinaan emme. Me emme tiedä, onko muilla asunnossa olevilla virusta, joten varotoimenpiteenä meillä on aina suojavarusteet päällä.

Isolan mukaan ambulanssiväki käyttää jokaisen ajon välillä puoli tuntia auton desinfiointiin, jotta kukaan ei altistuisi virukselle. Normaaliin vuoroon mahtuu noin yhdeksän ajokeikkaa. Tehtävä on henkisesti vaativa, sillä ennen kaikkea nyt hän noutaa usein todella huonossa kunnossa olevia ihmisiä.

– Tehtävällä on psykologinen vaikutus. Pyrin siihen, että tehtävä ei vaikuttaisi minuun liikaa, mutta se on vaikeaa. Yritämme ymmärtää perheiden tilanteita, varsinkin kun sairaana olevan henkilön tila on vakava. Jos tilanne ei ole niin vakava, yritän lohduttaa ja olla positiivinen.

Vaikein tapaus oli yli 80-vuotias nainen, joka kärsi kovista hengitysvaikeuksista ja hänellä oli korkea kuume – lähes varma koronatapaus.

– Ei siinä tiedä, mitä sanoa, kun vie isoäidin pois perheensä luota. Yritän tukea heitä, mutten halua valehdella. En halua sanoa mitään, mikä ei ole totta tai antaa katteettomia lupauksia.