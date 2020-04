F1-kauden alku siirtyy jälleen!

Ranskan GP peruttiin.

Formula 1 -sarjan Ranskan GP on peruttu koronavirustilanteen takia, järjestäjät ilmoittivat maanantaina. Ranskan GP oli määrä ajaa 28. kesäkuuta.

F1-sarja on kokenut rajuja koronavirusiskuja, sillä Ranskan GP on kauden kolmas peruttu kilpailu. Lisäksi peräti seitsemän kilpailua on siirretty. Siirtojen ja perumisten takia kauden oli määrä alkaa Ranskan GP:llä, mutta nyt kisakausi pääsee vauhtiin aikaisintaan heinäkuussa.

Kauden ensimmäiseksi kisaksi on nyt merkitty Itävallan GP 5. heinäkuuta.

Maanantaina tuli myös tieto, että Britannian GP ajetaan toteutuessaan Silverstonessa ilman yleisöä. Kilpailu on määrä ajaa 19. heinäkuuta.

Kauden oli alun perin tarkoitus alkaa Australiassa maaliskuun puolivälissä.