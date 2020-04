Jatkosopimus näytti jo varmalta – Sebastian Vetteliltä voimakas viesti Ferrarille

Sebastian Vettel haluaa jatkaa Ferrarilla, mutta asioiden pitää selvitä pian.

Sebastian Vettelin sopimus Ferrarin kanssa päättyy kauden 2020 jälkeen – kunhan kausi saataisiin vielä käyntiin.

Vettelin jatkosopimus Ferrarin kanssa näytti pitkään selviöltä, sillä talli oli löytänyt saksalaisen rinnalle Charles Leclercin, eivätkä lajin muut supernimet kuten Lewis Hamilton tai Max Verstappen ole vaihtamassa osoitetta tällä tietoa aivan pian.

Koronaviruspandemia luonnollisesti asetti Vettelin ja Ferrarin väliset neuvottelut täysin toissijaiseen asemaan.

Autosportin mukaan saksalaisen ajattelu jatkosopimukseen liittyen on muuttunut sen jälkeen, kun pandemia pakotti F1-väen pois Australiasta aivan kauden 2020 avauskilpailun alla.

Koko F1-kalusto oli jo paikan päällä avauskilpailua varten, mutta järjestäjät päättivät perua kisan viime hetkellä.

Sen jälkeen yksi kilpailu toisen perään on peruttu tai siirretty, ja näillä näkymin kausi ei ala ainakaan ennen heinäkuuta. Se vaikuttaa myös Vettelin ajatteluun.

– Ensisijainen asia Australian jälkeen on ymmärtää, mikä on nyt käsillä. Se ei vieläkään ole aivan selvää. Italia on yksi pahiten kärsineistä maista Euroopassa. Kansallisen fokuksen on oltava siinä, Vettel sanoi.

– Nyt on oltava kärsivällinen. On olemassa mahdollisuus, että meidän pitää tehdä ratkaisu (sopimuksen suhteen) ennen ensimmäistä kilpailua, koska nyt näyttää siltä, ettemme aja ennen kesä- tai edes heinäkuuta. Me kaikki odotamme.

”Olen yksi kokeneimmista”

Vettelin viime kausi oli pettymys hänelle ja Ferrarille. Nelinkertainen maailmanmestari jäi nuoren tallikaverinsa Leclercin varjoon ja oli vasta viides MM-sarjassa.

Jos Vettel haluaa sopimusasiat selviksi ennen edes yhden kisan ajamista, menisi italialaistalli mukaan tähän liittoon hieman sokkona. Sitä se ei välttämättä halua.

Normaalisti Vettel on suosinut kolmivuotisia sopimuksia. 32-vuotias saksalainen olisi siis 36-vuotias, kun ensi vuonna alkava mahdollinen jatkosopimus päättyisi.

– Tiedän, että olen yksi kokeneimmista kuljettajista F1:ssä, mutten ole vanhin. En usko, että on mitään ikärajaa siinä mielessä. Teemme lopulta kuten kaikki tunnemme parhaaksi.