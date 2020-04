Eddie Irvine jää mahdollisesti GP-ratojen viimeiseksi todelliseksi väriläiskäksi. Legendaa hänestä ei tullut, sillä Irvine jäätyi, kun maailmanmestaruus oli tarjolla hänelle vuonna 1999.

Tämä artikkeli on julkaistu ensi kerran Urheilusanomien (nyk. Urheilulehti) F1-ennakkolehdessä keväällä 2016.

Urheilusanomat 2016.

Legendaarisen F1-kuskin James Huntin maailmanmestaruudesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Huntista tuli legenda ennen kaikkea värikkäiden elämäntapojensa johdosta.

Huntilla oli ikioma oppipoika GP-radoilla, Eddie Irvine. Hunt ihastui nuoren Irvinen taitoihin, ja avitti pohjoisirlantilaista kohti F1-unelmaa Philip Morrisin eli siis Marlboron tuella. Huntin pitkäaikainen tukija ryhtyi Irvinen sponsoriksi, ja vuoden 1976 maailmanmestari mentoroi Irvineä.

Belfastin itäpuolella Newtownardsin pikkukaupungissa syntynyt Irvine kasvoi Conligin pienessä kylässä. Hänen isänsä Edmund Sr. harrasti moottoriurheilua ja innosti poikansa jalanjäljilleen.

Nelihenkisen perheen kesän kohokohta oli Britannian GP, jonne he matkasivat aina kesäisin. Eddie ja sisko Sonia, josta tuli F1-aikoina pikkuveljensä fysioterapeutti ja manageri, pyörivät Brands Hatchissä usein ilman lippua ja kaivoivat tiensä rata-alueelle aitojen ali.

Eddie Irvine nousi F1-maailman puheenaiheeksi heti debyyttikisassaan, jossa hän näytti, ettei kumartele edes omaa idoliaan. Ayrton Sennaa ihaillut pohjoisirlantilainen sai kisan jälkeen brassilegendan nyrkistä Suzukan varikolla 1993.

Japanin F3000-sarjassa ajanut Irvine pääsi vanhan tuttunsa Eddie Jordanin tallin auton puikkoihin Suzukan GP:ssä, jossa hän ajoi upeasti kuudenneksi. Pistesija huomioitiin lehdissä huomattavasti pienemmällä fonttikoolla kuin radan ulkopuoliset tapahtumat.

Irvine ajautui Suzukassa hämmästyttävään välikohtaukseen Sennan kanssa. Irvine oli kierroksen jäljessä Sennaa, mutta kiihdytti McLarenin edelle. Kolminkertainen maailmanmestari menetti malttinsa ja antoi kisan jälkeen nyrkistä Irvinelle, joka syytti Sennaa liian hitaaksi. FIA oli antaa Sennalle ajokieltoa, mutta Irvinen nähtiin provosoineen kokeneempaa kilpakumppaniaan niin paljon, että mestari välttyi kilpailukiellolta.

Irvine kohautti formula ykkösissä heti ensimmäisenä kisaviikonloppunaan.

Senna oli tuohon lokakuun 24. päivään 1993 asti Irvinen idoli. Hän oli hakenut esimerkiksi kypärämaalaukseensa mallia Sennalta.

Irvine oli vuonna 1988 Huntin kanssa seuraamassa Monacon GP-viikonloppua. Senna oli silloin täysin ylivoimainen: hän otti aika-ajoissa paalupaikan liki puolentoista sekunnin erolla ja hallitsi kisaa ylivoimaisesti ennen ulosajoa, mikä maksoi brassille varman voiton. Irvine on kertonut, että Sennan esitys oli vaikuttavinta, mitä hän on elämässään nähnyt. Tosin myöhemmin hän löysi idolistaan myös arvosteltavaa.

– Ihailen yhä Sennan ajotaitoja rajattomasti, mutta mielestäni hän menetti jossain vaiheessa kosketuksensa todellisuuteen. Minua ei kiinnosta pätkän vertaa kuinka hyvä kuljettaja joku on, minua kiinnostaa kokonaispaketti. Sama pätee Michael Schumacheriin. Hän oli uskomaton kilpakuljettaja, ei puhettakaan. Oliko hän hyvä auton testaajana? Ei. Viisas? Ei. Sen sijaan minä osasin lajissa kaiken, Irvine rehvasteli Sunday Tribunelle vuonna 2009.

Yhteenotto Sennan kanssa kertoo paljon Irvinen persoonasta. Tänä päivänä hän olisi täydellinen painajainen tallipomoille koko ajan yhä steriilimmäksi käyvässä lajissa.

– En halunnut olla autourheilupiireissä kenenkään kaveri. Japanissa kaveerasin muutaman kuskin kanssa, koska siellä oli muuten aika yksinäistä. En halunnut muodostaa ystävyyssuhteita ihmisiin, jotka olin seuraavana päivänä valmis työntämään ulos radalta. En välittänyt kenestäkään muusta kuin itsestäni, Irvine sanoi 2013.

Mentorinsa Huntin tapaan Irvine oli otsikoissa myös aktiivisen seuraelämänsä ansiosta. Muun muassa Pamela Andersonia tapaillut Irvine laukoi vuonna 2001 Telegraphille naisista mauttomia kommentteja, joista joutuisi nykypäivänä saman tien vaikeuksiin.

– Miehet ovat koiria, eläimiä. Meillä on ensisijainen tarve harrastaa seksiä. Jos on treffeillä kauniin mutta tyhmän naisen kanssa, täytyy ottaa kavereita mukaan, jolloin hänelle voi naureskella yhdessä. Kauniin naisen kanssa täytyy silti jutella. Jos nainen on ulkonäöltään keskinkertainen, häntä voi naulata huoletta.

– Kaikki on peliä. Työ on peliä, rahanteko samoin. Naisten jahtaaminenkin on peliä, Irvine linjasi.

Japanissa Irvine ajoi 1990-luvun alussa samaan aikaan Mika Salon, Heinz-Harald Frentzenin ja Roland Ratzenbergerin kanssa. Sarjasta sai hyvin palkkaa, ja Irvine tajusi jo silloin ettei rahoja kannata hukata. Villinä juhlijana ja playboyna tunnettu Irvine on onnistunut raha-asioissaan huomattavasti paremmin kuin edesmennyt Hunt, joka hukkasi omaisuutensa 1980-luvun lopulla.

– Ei kannattanut mennä lounaalle Irvinen kanssa. Eddie ehti aina livahtaa johonkin, kun lasku olisi pitänyt maksaa, Mika Salo virnisti muistellessaan Japanin-aikoja.

Irvinen F1-ura alkoi Jordanilla.

Irvine sai debyytissään paitsi Sennan nyrkistä myös yhden MM-pisteen. Hän säväytti olemalla aika-ajojen kahdeksas ja kisan kuudes. Hän pääsi ajamaan myös seuraavan kisan, kauden 1993 päätöskilpailun Australiassa, jossa kolaroi. Irvine vakuutti otteillaan kuitenkin Eddie Jordanin ja sai diilin irkkutalliin.

Seuraava kausi alkoi huonosti, sillä Irvine ajautui joukkokolariin Jos Verstappenin, Eric Bernardin ja Martin Brundlen kanssa. Kohuissa ryvettynyt Irvine sai kolmen kisan ajokiellon.

Uran alku oli täynnä dramatiikkaa, mutta myöhemmin ”Steady Eddie” vakuutti tasaisuudellaan ja sai lopulta paikan Ferrarilta, joka palkkasi Irvinen ja Michael Schumacherin kaudeksi 1996.

– Allekirjoitin sopimuksen, jonka mukaan minun piti noudattaa tallimääräyksiä, mutta en ollut silti lähtökohtaisesti kakkoskuski. Michael oli yksinkertaisesti minua parempi. Hän tuhosi kaikki tallikaverinsa, Irvine on sanonut.

Hänen mukaansa Schumacherin ainoa valtti oli nopeus. Irvine piti itseään fiksumpana ja parempana muilla autourheilun osa-alueilla.

– En oppinut häneltä mitään. Sen toki huomasin, miten uskomattoman nopea hän oli. Michael teki niin paljon uskomattomia säätövirheitä, ettei tosikaan.

Irvine ja Schumacher talvella 1998.

Irvinen mielestä pieni suuri ranskalainen, tallipäällikkö Jean Todt oli Schumacherin sijaan Ferrarin dynastian arkkitehti.

Irvinen suuri mahdollisuus koitti kaudella 1999. Hän ajoi voittoon kauden avauskisassa, kun McLarenit olivat keskeyttäneet teknisten ongelmien takia ja Schumacher jäi tekniikkaongelmien takia kauas kärjestä.

Neljäs – ja viimeinen – kausi Ferrarin puikoissa oli Irvineltä tasavahvaa tekemistä kauden alusta lähtien. Hän oli lähempänä Schumacheria kuin koskaan aiemmin.

– Eroni Michaeliin pieneni vuosi vuodelta sitä mukaa, kun auto parani. Mitä parempi auto oli, sitä lähemmäksi pääsin Michaelia, Irvine sanoi vuonna 2013.

Vuodet 1992–2002 F1-sarjassa ajanut pohjoisirlantilainen ei ole koskaan myöntänyt esimerkiksi Mika Häkkisen olleen häntä parempi. Irvinen mielestä auto ratkaisi.

– Minun aikanani formula ykkösissä oli kolme suurta lahjakkuutta: Senna, Schumacher ja Adrian Newey.

Irvinen näkemyksestä voi olla montaa mieltä, mutta se on totta, että kaikki F1-mestaruudet 1990–2004 menivät joko Sennalle, Schumacherille tai Neweyn suunnittelemalle autolle.

Irvine tarttui tilaisuuteensa, kun Schumacher loukkaantui Silverstonessa 1999. Pohjoisirlantilainen roikkui tiukasti MM-sarjan kärkipäässä (Schumacher ja Irvine olivat tasapisteissä 32–32 Britannian GP:n jälkeen), kun Schumacher ajoi ulos yritettyään ohi Irvinestä.

– Olin antanut Michaelille tilaa monesti aiemmin, mutta ennen sitä kisaa päätin, etten anna enää oma-aloitteisesti tietä hänelle ennen kuin varikkomuurilta tulee käsky.

Irvine oli noussut startissa Schumacherin ohi. Saksalainen yritti kuitata tilanteen entiselleen pian sen jälkeen, mutta kaikki meni pieleen. Schumacher yliyritti ohitustilanteessa, jarrut pamahtivat ja saksalaismestari oli syvällä rengasvallissa.

– Olin selvästi edellä ja jätin jarrutuksen myöhäiseksi. Michael lukitsi etujarrunsa, jarrutti uudestaan ja takajarrut taisivat hajota.

Pam. Siitä alkoi Michael Schumacherin sairausloma, jonka aikana Eddie Irvinen oli opportunistisesti tarkoitus nousta F1-maailmanmestariksi – ensimmäiseksi Ferrarin kultasankariksi 20 vuoteen.

Häkkinen ja McLaren hukkasivat pisteitä alokasmaisiin virheisiin ja teknisiin ongelmiin. Irvine yritti iskeä, kun oli paikka. Aina se ei onnistunut. Esimerkiksi Häkkisen iso virhe, spinnaus Monzassa, jäi hyödyntämättä: Irvine oli vasta kuudes, apupoika Mika Salo ajoi kolmanneksi.

Saksan GP:ssä kisaa johtanut Salo päästi Irvinen edelleen voittoon. Sitä ennen Häkkinen oli keskeyttänyt renkaan räjähdettyä.

– Eddie on siitä minulle ikuisesti kiitollinen, Salo kommentoi.

Salon rooli Ferrarilla oli yksinkertainen: auttaa Irvineä voittamaan maailmanmestaruus.

– Ei siinä ollut minulle mitään kovin ihmeellistä. Tiesin, että olen Eddietä nopeampi. Autoin parhaani mukaan, mutta hän munasi sen homman itse Japanissa, Salo täräytti.

Ennen Suzukassa ajettua päätöskisaa kisattiin historian ensimmäinen Malesian GP, jossa Ferrarit ajoivat suvereeniin kaksoisvoittoon. Aika-ajoissa sekunnin erolla paalupaikan ottanut Schumacher oli paluukisassaan ylivoimainen, mutta hän lahjoitti voiton Irvinelle.

Se oli Irvinen kauden (ja uran) viimeinen voitto.

Kaikki Irvinen voitot tulivat jokseenkin lahjana: Australiassa McLarenit keskeyttivät ja Schumacherilla oli teknisiä ongelmia, Itävallassa David Coulthard törmäsi Häkkiseen startissa ja tiputti suomalaisen hännille. Kaksi muuta voittoa tulivat tallimääräyksillä.

– DC tönäisi herrasmiehenä Häkkisen pois pelistä. Mika oli meitä sekunnin nopeampi siinä kisassa, Irvine muisteli naureskellen vuonna 2013.

Japaniin mentäessä Irvine johti MM-sarjaa kahdella pisteellä. Hän kuitenkin hermoili aika-ajoissa ja ajoi rajusti ulos. Lähtöruuduksi tuli viides. Malesiassa radalle ylivoimaisena palannut ja Irvinen voittoon auttanut Schumacher otti paalupaikan. Ero Irvineen oli huima 1,505 sekuntia. Kisan startissa Häkkinen lähti liikkeelle kuin salama ja ajoi vastustamattomaan voittoon ennen Schumacheria ja Irvineä.

Häkkinen voitti mestaruuden lopulta kahdella pisteellä.

– Minulla oli todella tylsää. Ajelin ympäriinsä ja mietiskelin, mahtaisikohan Mikalle sattua jotain, Irvine tokaisi lehdistötilaisuudessa.

Se jäi Irvinen ainoaksi MM-taisteluksi.

– Minulla ei ollut koskaan hyvää autoa. Vuoden 1999 auto oli ihan ok, mutta ilman hyvää menopeliä ei voi voittaa mestaruutta, jos ei ole Schumacher tai Senna. Moni voitti Neweyn suunnittelemalla autolla mestaruuden, mutta mitä sitten? Irvine sanoi kolme 2013.

– Hävisimme mestaruuden, koska kauden 1999 auton kehittäminen tuulitunnelissa lopetettiin sillä hetkellä, kun Michael loukkaantui. Seuraavan vuoden auton kehittäminen aloitettiin, ja suorituskykymme putosi. Viimeisiin kisoihin saimme joitakin seuraavaksi vuodeksi suunniteltuja kehitysosia, kun talli huomasi, että meillähän on yhä mahdollisuudet mestaruuteen, Irvine jatkoi.

Pohjoisirlantilainen ei ole katkera ratkaisusta. Bisnesmies ymmärtää silloista pomoaan täysin.

– Jos olisin ollut Jean Todt, olisin tehnyt saman ratkaisun. Mitä aiemmin seuraavan vuoden auto saatiin pukeille, sitä parempi mahdollisuus Michaelilla olisi lyödä Neweyn autot. Olin lähellä nousta ykköseksi, mutta unelma kaatui loppumetreillä. Michael onnistui siinä seuraavana vuonna.

Irvine romutti autonsa Suzukan harjoituksissa 1999.

Ferrarilta Irvine siirtyi rahakkaalla sopimuksella Fordin uuteen talliin. Autojätti osti Stewartin ja brändäsi sen Jaguariksi. Projekti epäonnistui heikon johtamisen takia. Tallista kypsyi mestari vasta myöhemmin, kun Red Bull osti tallin vuoden 2004 lopulla ja aloitti määrätietoisen nousun kohti huippua.

Irvine oli lopettanut uransa jo pari vuotta aiemmin, kauteen 2002. Jaguarilla hän kapusi kaksi kertaa palkintopallille: 2001 Monacossa ja 2002 Monzassa. Molemmilla kerroilla hän oli kolmas, kun Ferrari otti kaksoisvoiton.

Vaikka Kimi Räikkönen on jatkanut omalla tavallaan ratojen raikulipoikien perintöä, voidaan Irvineä pitää alan viimeisenä mohikaanina.

F1-sarjan sääntömuutoksia, uusia ratoja ja sarjan yleistä sekavuutta useasti haukkunut Irvine lopetti juuri 2002, jonka jälkeen muun muassa pistejärjestelmää muutettiin ja aika-ajot uudistettiin radikaalisti. Vanhat hyvät ajat lakkasivat monien mielestä silloin.

– Mielestäni päätöksiä tekevillä ihmisillä ei ole ymmärrystä todellisuudesta, he ovat olleet mukana formula ykkösissä liian kauan. He ovat tuhonneet lajin historian muuttamalla pisteytystä ja uudistamalla aika-ajot, Irvine on jyrissyt.

Irvine ei ole lopettamisensa jälkeen haaveillut yllätyspaluusta radoille. Hän on usein paikalla Monacon GP-kisassa 2016, koska ruhtinaskunnan kisaviikonloppu on Irvinen mielestä maailman hienoin urheilutapahtuma. Muuten hän on kulkenut omia polkujaan, ei ole jäänyt vanhenemaan F1-varikolle tai pitämään yhteyttä varikkoväkeen. Irvine tiivisti suhteensa F1-piireihin Belfast Telegraphissa vuonna 2013.

– En ole yhteydessä juuri keneenkään, teen omaa juttuani. Ainoastaan Kimi Räikkönen soittelee minulle välillä kännipuheluita.

Irvine ei omistanut elämäänsä lajille samalla tavalla kuin monet huiput. Se ehkä maksoi Irvinelle tärkeitä MM-pisteitä aikanaan, mutta vastineeksi hän ei ole pudonnut urheilu-uran jälkeiseen tyhjiöön.

– Kisavuodet olivat loistoaikaa elämässäni ja nautin niistä täysin siemauksin, mutta minulla on yhä yhtä hauskaa kuin ajoaikoina. Kaiken lisäksi olen nyt enemmän oman kohtaloni herra kuin siihen aikaan.

Eddie Irvine Monacossa 2018.

Upporikas mutta pihi

F1-uransa päätöskaudella 2002 Eddie Irvine ei ajanut kilpaa enää riskirajoilla, vaan hän alkoi keskittyä entistä enemmän bisneksiinsä, joilla teki rahaa jo 1990-luvulla ennen F1-uraansa.

Irvine on luonut jättiomaisuutensa lähinnä kiinteistökaupoilla. Hän rakennuttaa asuntoja Irlantiin sekä Yhdysvaltoihin. Miamiin Irvine rakennuttaa miljoonien arvoisia luksusasuntoja. Hänellä on asunto-omistuksia myös Dublinissa, Milanossa, Ibizalla ja Karibialla.

– Eddiellä on aina ollut liikemiesvaistoa, sen huomasi hänestä jo nuorena. Hän säästi kaiken, Irvinen hyvin tunteva Mika Salo on kertonut.

Irvine on aina nauttinut juhlista, luksusjahdeista ja loistoasunnoista. Samaan hengenvetoon Salo kertoo Irvinen olleen aina tarkka rahoistaan.

– Huomasin piirteen jo Japanissa. Nykyäänkin hän ajelee jollain paskalla mopolla ympäri Miamia, vaikka herralla taitaa olla rahaa satoja miljoonia.

Irvinen omaisuuden arvoksi arvioidaan lähteestä riippuen 130-200 miljoonaa euroa.

Irvine, 50, osti oman saaren vuonna 2010 Bahamalta. Hän väittää ajautuneensa siellä hengenvaaraan talvella 2014. Irvine kertoi BBC:lle olleensa sukelluskalastamassa, kun kaksimetrinen sitruunahai lähti perään.

– Huomasin hain ja lähdin kohti rantaa. Hai alkoi seuraamaan. Uin takaperin ja pidin haita silmällä. Se pyörähti ja lähti tulemaan suoraan kohti. En voinut tehdä mitään ennen kuin hai oli metrin päässä, jolloin löin sitä keihäälläni, Irvine kertoi.

Hieman ennen haihyökkäystä, tammikuussa 2014, Irvine sai kuuden kuukauden vankilatuomion baaritappelusta, joka sattui milanolaisessa yökerhossa 2008. Irvine ei joutunut vankilaan, sillä Italian lakien mukaan alle kahden vuoden tuomiot ovat automaattisesti ehdollisia.

