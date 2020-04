Helsinkiläisyrittäjän halli meni kiinni – lähestyi sitten Kimi Räikköstä ja sai F1-tähden yllätysvierailulle

Trampoliinipuisto sai houkuteltua Kimi Räikkösen käymään.

Kuten monien muidenkin ammattiurheilijoiden, myös formula 1 -kuljettajien arki on maaliskuun alun jälkeen mennyt täysin uusiksi.

Vanhassa normaalitilanteessa F1-kaudesta olisi ajettu jo neljä osakisaa, ja kauteen kuuluva matkaruljanssi olisi täydessä vauhdissa.

Nyt on kuitenkin koronapandemian takia niin, että esimerkiksi 40-vuotias suomalaisveteraani Kimi Räikkönen on jo viikkojen ajan oleskellut Suomessa. Kukaan ei tiedä, milloin kausi alkaa, mutta urheilijoiden täytyy silti täyttä häkää valmistautua kohti tulevaa ja pitää itsensä kunnossa.

Keskiviikkona Räikkönen kertoi sosiaalisen median kanavissaan harjoitelleensa Rush-trampoliinipuistossa.

Helsingin Pitäjänmäelle Räikkönen meni trampoliinipuiston toimitusjohtajan Mikko Vihersalon ehdotuksesta.

– Olen käytännössä yksinyrittäjänä jäljellä. Olen koettanut ideoita, mitä tänä aikana keksitään ja lähestynyt eri urheilijoita, Kimin lisäksi mm. Emil Ruusuvuori on ollut meillä. Olen kysellyt heiltä, millaiset harjoitusolosuhteet heillä on ja olisiko halua treenata vähän erilaista ja luovemman tyylistä harkkaa.

Vihersalo kertoo, että aiemmin talousvaikeuksista kärsineen Rushin talvikausi oli hyvä.

– Se katkesi 16.3. rajoitusten tultua voimaan, kun suljimme. Henkilökunta on ollut siitä asti lomautettuna.

Räikköseen, Suomen tunnetuimpaan urheilijaan, Vihersalolla ei ollut aiempaa kontaktia.

– Olihan se tosi mukava yllätys, että hän yleensäkin vastasi, Vihersalo naurahtaa.

– Oli hienoa, että hän oli kiinnostunut testaamaan. En tiedä miten hän harjoittelee tänä aikana, mutta hienoa että tämä oli hänelle vaihtoehto.

Perheensä kanssa liikkumaan tulleen F1-kuskin sosiaalisesta mediasta on jo aiemmin saatu nähdä, että trampoliinit eivät ole hänelle vieraita.

– Hänellä oli ehkä keskimääräistä paremmin perushyppiminen hallussa. Täytyy sanoa, että slacklinella (voimisteluliina), joka on pingotettu nauha, Kimi oli todella taitava. Kovinkaan moni ei pysty niin tasapainoisesti siinä tekemään esimerkiksi yhden jalan kyykkyjä.

Trampoliinipuisto sai Räikkösen 1,8 miljoonan Instagram-seuraajan yleisönäkyvyyden.

– Se on totta kai kiva vastine. Urheilijat monesti suhtautuvat positiivisesti sometukseen, ja on siitä apua, kun muulla tavoin on tällä hetkellä hyvin vaikea saada mistään näkyvyyttä, kun asiakkaita ei käy. Yleensä se hoitaa itse itsensä, kun kävijät somettavat itse, Vihersalo sanoo.