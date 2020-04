F1-kasvo Toni Vilander ikävässä tilanteessa – ”Kolahti aika lujaa”

Toni Vilanderin bisnekset ja työt seisovat. Koronaviruksen pysäyttämässä maailmassa hän on monen muun autourheilijan tapaan löytänyt virtuaalikisat.

– Ei mitään ihmeellistä. Aika erilaista, tämän on kyttäilyä. Mitään ei oikein tapahdu. Kaikki, mihin työni liittyvät, on peruttu.

Äänessä on autourheilija Toni Vilander, joka kertoo kuulumisistaan koronaviruspandemian muuttamassa maailmassa.

C Moren F1-lähetyksissä paikkansa yhtenä Suomen parhaista urheilun tv-asiantuntijoista vakiinnuttanutta Vilanderia ei ole nähty sen pahemmin studiossa kuin päätyössään kilparadalla.

Myös Vilanderin, 39, osaomistama ravintola Bar & Grilli Varikko Kankaanpäässä on joutunut pitämään ovensa säpissä.

– Olimme kiinni jo viikon tai kaksi ennen valtiovallan virallista sulkua emmekä lähteneet edes myymään takeawayna ruokaa. Olimme etulinjassa. Hyvin iso kolaus se oli toiminnalle, ja erikoiselta se tuntuu, että mitä tässä oikein tapahtuu. Kaikenmoisia tukia ja muita on julkistettu, mutta yrittäjä jää aina vähän sellaiseen hätään, että miten tästä selvitään. Se lienee yleinen fiilis alasta riippumatta, Vilander näkee.

– Aika lujaa kolahti, mutta katsotaan miten ja millä fiiliksellä pystymme jatkamaan. Toivottavasti ravintoloita pysyttäisiin avaamaan toukokuussa.

Pohjois-Amerikassa Ferrarin GT-autoilla Scuderia Corsa -tallissa kisaava Vilander ei muista, että hän olisi ollut näin pitkään ajamatta.

Ennen kaikkea hän kaipaa kuitenkin tavanomaisia asioita – kuten varmasti moni muukin.

– Sitä, että elämä olisi normaalia. Muksuistakin näkee, että he ovat ihan ihmeissään, kun kaikki harrastukset ja muut loppuivat kerrasta. Välillä on aika pitkiä päiviä ja mietittävää, että mitä voi touhuilla, kun osa ihmisistä ylireagoi ulkosalla.

– Kilpailujakin tietysti kaipaan ja kaikkea siihen liittyvää: testaamista ja tiimin kanssa työskentelyä. Normaalia rytmiä.

Vilander tammikuussa Daytonan radalla.

Kilpa-ajajat ympäri maailman ovat ottaneet viime viikkoina yhä enemmän osaa virtuaalisiin autokilpailuihin. Myös Vilander on saanut kotiinsa oman simulaattorin ja aloittanut kisaamisen iRacing-pelissä.

Vilanderin aiempi simukokemus on melko vähäistä.

– En varsikaan ole sellaisella keskittymisellä ajanut että lähtisin itseäni kehittämään. Nyt kun olen treenannut muun muassa Jessen (Krohn) ja muiden kanssa, niin ero on aluksi kyllä aika iso heihin, jotka vetävät koko ajan. Ferrarillakin on muutama kaveri, jotka ovat iRacingin alusta asti olleet siinä mukana.

Pohjois-Amerikan autoliitto IMSA, jonka WeatherTech SportsCar Championship -sarjassa Vilander kilpailee tosielämässä, järjestää kisoja myös virtuaaliradoilla. Vilander debytoi torstain ja perjantain välisenä yönä Suomen aikaa, kun hän oli mukana Laguna Secan radalla ajetussa kisassa.

– Hirveitä odotuksia ei ole. Tavoite on, etten pyörisi pitkin hiekkoja. On monia renkaisiin ja autoon liittyviä kikkoja, joilla voi parantaa. Malttia pitää olla. Tiettyä hankaluutta siinä on, Vilander sanoi ennen kilpailua.

Vilander oli 47 auton joukosta 32. nopein aika-ajoissa, kisa jäi kesken.

Toisin kuin monissa muissa viime aikoina järjestetyissä kilpakuskeille tarkoitetussa virtuaalikilpailuissa, IMSA:n kisoissa autojen suorituskyvyissä on eroja ja säätöjä saa muuttaa vapaasti, mikä edesauttaa kokeneempia virtuaalikisaajia entisestään. Kulisseissa käydään samanlaista vääntöä autoista kuin tosielämässäkin, kun automerkit taistelevat toisiaan vastaan.

Parhaiten Vilander onkin treenikisoissaan pärjännyt F3-autoilla tasavertaisilla säädöillä muiden kanssa ajaessa.

Onko simulaattoriajaminen ollut hauskaa?

– On se ollut. Aika menee tosi nopeasti, kun siihen istahtaa. Foracerin omistaja Jukka Leskinen ja pari-kolme muuta kaveria on ollut auttamassa minua, ajaneet referenssikierroksia ja antaneet mielipiteitä säädöistä. Heistä on ollut apua.

– Hauskaa kilpailuhenkisyyttä tässäkin, kun ensi kertaa ei mennä vain niin että otetaan yksi väliolut ja naureskellaan. Ennemminkin hart-sportia ja pienet venyttelyt väliin. Nopeasti se menee sellaiseksi, kun oikeasti pitäisi kehittyä. Ja ajaessa kilpailuvietti ja -henkisyys tulevat kyllä esiin. Aika-ajokierroksella ja kisastarteissa sykekin nousee, Vilander sanoo.

Tässä on Vilanderin nykyinen ”toimisto”.

Leskisestä ja kumppaneista on ollut apua aivan perusasioista lähtien virtuaalimaailmassa, pelivalikoiden ja säätöjen lataamisessa sun muussa. Yhteyttä pidetään Discord-palvelun kautta.

– On se aika uskomatonta, miten on kaikki serverit ja radioyhteydet, joiden avulla puhellaan ilman viivettä toiselle puolelle maailmaa toisille Ferrarin GT-kuskeille.

Erja-vaimoaan ”ilahduttavan” simulaattorin lisäksi Vilander on touhuillut viime vuosina odottaneiden asioiden kanssa; järjestellyt kirjanpitomappeja, ajopukujaan, palkintojaan ja sen sellaista.

Ja on paljon matkustanut mies ehtinyt olla nyt vielä enemmän perheensä kanssa.

– Jo vuoden avaus oli huippu, kun olimme tammi-helmikuun koko pesue yhdessä jenkeissä. Maaliskuun alussa tulimme Suomeen. Minun piti olla kymmenen päivää kotona ja lähteä sitten Sebringiin.

Sitten iski covid-19 ja maailma muuttui.