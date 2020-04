Michael Schumacher vaati aina yhtä asiaa – ex-pomon silmissä arvostus laski: ”Haluaisin hänen olevan historian paras, mutta en vain pysty”

Eddie Jordan kertoo, miksi Michael Schumacher ei ole hänen mielestään kaikkien aikojen F1-kuski.

Eddie Jordan,72, on ikoninen F1:n monitoimimies. Irlantilainen perusti omaa nimeään kantaneen tallinsa 1991 ja on tämän lisäksi toiminut muun muassa kuljettajien managerina, sopimusneuvottelijana sekä tv-kommentaattorina.

Ennen F1-tallinsa perustamista Jordanilla oli oma tiiminsä F3- ja F3000-sarjoissa. Hänen alaisuudessaan eri sarjoissa ensitilaisuutensa kilpakuskeina ovat saaneet muiden muassa Damon Hill, Nigel Mansell, Ayrton Senna ja Michael Schumacher.

Jordan, jos joku, osaa arvioida kuljettajien taitoja.

Siksipä moni oli korvat höröllä, kun irlantilainen antoi painavan mielipiteensä ikuiseen aiheeseen: kuka on kaikkien aikojen kovin F1-kuljettaja.

Normaalisti vastaus kuuluu joko Michael Schumacher tai Ayrton Senna. Juan Manuel Fangiolla on sijansa keskustelussa. Eikä ole väärin heittää kuusinkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin nimeä soppaan sekaan. Mutta Jordan kulkee tässä asiassa omalla polullaan.

– On todella vaikea tehdä pesäeroa noiden kahden (Schumacher ja Senna) välillä... minä olen yleensä se, joka aiheuttaa kaaosta ja hämmennystä tässä aiheessa, koska minusta kumpikaan heistä ei ole paras. Minusta se on Alain Prost, Jordan kertoi taannoin Off The Ball-podcastissa.

Prost voitti urallaan neljä maailmanmestaruutta (1985, 1986, 1989, 1993) ja sijoittui MM-sarjassa toiseksi peräti neljä kertaa. Kertaalleen hän hävisi maailmanmestaruuden vain puolen pisteen erolla. Jordanin mielestä Prostin pitkäjänteisyys ja jatkuva menestys tekevät hänestä poikkeuksellisen.

– Yksi asia, joka hänessä nousi esiin ennen kaikkea oli, ettei häntä kiinnostanut, kuka hänen tallikaverinsa oli. Hän oli joukkuepelaaja.

Jordanin suosikki Prostkaan ei ollut täysi kuoripoika tallikaverina. Yhteenotot Sennan kanssa McLarenilla johtivat siihen, että kun ranskalainen siirtyi Williamsille kaudeksi 1993, hän vaati sopimukseen pykälän jonka mukaan Sennaa ei voida palkata tallikaveriksi.

Prost voitti MM-tittelin 1993 ja Williams värväsi Sennan heti seuraavaksi kaudeksi. Prost lopetti tuolloin uransa toistamiseen.

Japanin GP 1993: Ayrton Senna voitti, Alain Prost oli toinen. Mika Häkkinen nousi ensi kertaa urallaan palkintopallille. Monen mielestä Senna on kaikkien aikojen suurin, Eddie Jordan on toista mieltä.

Schumacherin kanssa Jordanilla on monisäikeinen suhde, sillä Jordan antoi saksalaiselle tämän F1-debyytin 1991 Jordanin ratissa.

Schumacher tuurasi telkien takana istunutta Bertrand Gachotia. Schumacher keskeytti ensimmäisellä kierroksella, mutta ehti jo silti tehdä viikonlopun aikana vaikutuksen.

Saksalaisella oli sopimus Mercedesin kanssa ja saksalaisjätti oli jo sopinut Jordanin kanssa siitä, että Schumacher ajaisi loppukauden irlantilaisen autolla. Schumacher päätti kuitenkin loikata Benettonin leiriin heti seuraavaan kilpailuun. Jordan yritti estää siirron oikeudessa asti, muttei onnistunut.

Ayrton Senna ja Alain Prost olivat reilusti muita edellä 1988 ja 1989 McLarenin ratissa. Senna voitti maailmanmestaruuden 1988, Prost 1989.

Jordan kertoo podcastissa kuitenkin eri syyn sille, miksi hänen mielestään Schumacher ei ole kaikkien aikojen suurin – tosin hänen syynsä liittyy yhtä lailla sopimusteknisiin asioihin.

– Kaikki sopimukset, jotka solmin Ferrarin kanssa liittyivät suureen Michael Schumacheriin, ja tässä suhteessa hän tuotti suuren pettymyksen. Hän vaati jokaisen sopimuksen kohdalla, jonka tein – oli kyseessä sitten Eddie Irvine tai Rubens Barrichello – että hän olisi kiistaton ykköskuljettaja.

– Sopimuksessa oli oltava pykälä sen takaamiseksi. Haluaisin, että hän on kaikkien aikojen paras, mutta en vain pysty. Hän oli uskomattoman lahjakas, kuten Senna. Ihmiset rakastivat Sennaa enemmän, koska he halusivat uskoa tämän olevan paras.

Senna voitti urallaan kolme maailmanmestaruutta, kaikki McLarenin ratissa. Hän menehtyi traagisesti onnettomuudessa Imolan radalla 1994.

Jordan jatkaa, että Schumacher oli todennäköisesti lahjakkain kuljettaja koskaan, mutta hänen arvionsa parhaasta kuljettajasta pysyy Prostissa.

Hamiltonilla on Jordanin mielestä edellytykset kiilata listan kärkeen, jos hän voittaa seitsemännen MM-tittelinsä.

Hamiltonin auto Mercedeksellä on toki omaa luokkaansa, mutta Jordan muistuttaa, että Hamilton on onnistunut auton potentiaalin maksimoinnissa upeasti vuosien ajan.