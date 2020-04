Valtteri Bottaksen pomo investoi kilpailijatalliin lähes 210 miljoonaa euroa – kiistää siirtyvänsä ikonisen yhtiön leipiin

Toto Wolff on johtanut Mercedesin F1-tallia sen ylivoimaisten voittoaikojen läpi.

Toto Wolff sijoittaa Aston Martiniin, kertoo Autosport.

Autosportin tietojen mukaan Mercedesin F1-tallin pomo Toto Wolff on sijoittanut Aston Martiniin. Talousvaikeuksissa riutunut ikoninen englantilainen autonvalmistaja siirtyi kanadalaisen liikemiehen Lawrence Strollin omistukseen viime vuonna.

Stroll sijoitti yhtiöön lähes 210 miljoonaa euroa ja sai vastineeksi 16,7 prosentin omistusosuuden. Stroll on myös Racing Pointin F1-tallin osaomistaja. Hänen poikansa Lance on tallin kuljettaja.

Ensi kaudesta lähtien Racing Point ajaa Aston Martinin nimellä. Eritoten rata-autojen puolella menestystä niittänyt Aston Martin on kilpaillut myös F1-sarjassa 1959 ja 1960.

Wolff ja Stroll ovat hyviä ystäviä.

Racing Pointilla ja Mercedesillä on jo erittäin läheinen suhde, kenties kiitos isojen pomojensa. Kauden 2020 Racing Point sai talvitesteissä lempinimen ”Vaaleanpunainen Mercedes”, koska se muistutti niin vahvasti saksalaistallin viime kauden ajokkia.

– Tässä on kyse sijoituksesta, eikä sillä ole mitään tekemistä Toton Mercedesin roolin kanssa, Mercedesin tiedottaja kertoi Autosportille.

Wolffin sijoituksen suuruus tulee olemaan hieman alle prosentin verran yhtiön osakkeista uudelleenjärjestelyn jälkeen. Järjestely on harvinainen, sillä on melko harvinaista, että yhden tallin tallipäällikkö sijoittaa kilpailijan emoyhtiöön. Huhuissa Wolffin on spekuloitu jopa siirtyvän Aston Martinin toimitusjohtajaksi.

Toistaiseksi Wolff on kiistänyt ottavansa virallista tehtävää Aston Martinilla. Hänen taannoinen lausuntonsa itävaltalaislehdelle herätti huhut uudelleen käyntiin.

– Tämä on kahdeksas vuoteni täällä. Rakastan lajia ja tätä tallia. Olen kuitenkin hieman yllättynyt talven tapahtumista ja joidenkin ihmisten käytöksestä. Tällä kaikella on tekemistä myös sen kanssa, mitä aion tehdä vuonna 2020 ja siitä eteenpäin. Olen kuitenkin täysin sitoutunut tehtävääni Mercedesillä, eikä mikään tule muuttumaan lähiaikoina, Wolff sanoi.

Varsinaista eturistiriitaa tilanteessa ei ole, sillä Mercedesin emoyhtiö Daimler omistaa noin viisi prosenttia Aston Martinista. Tuolloin Mercedesistä tuli myös Aston Martinin katuautojen moottoritoimittaja.